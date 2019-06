Scrisoarea Băncii Mondiale de întrerupere a acordului pentru modernizarea Fiscului

Premierul Viorica Dăncilă și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au semnat oficial un amendament privind Acordul de împrumut pentru proiectul de modernizare a administrației fiscale. Este vorba despre vestitul proiect cu Banca Mondială. Practic, prin acest amendament statul român spune că nu mai are nevoie de banii Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (parte din grupul Băncii Mondiale).Conform scrisorii, publicată în Monitorul Oficial, semnată de directorul regional, Arup Banerji, este vorba de 51,9 milioane euro, din valoarea totală de 70 milioane euro.„Ne face plăcere să vă informăm că Banca acceptă solicitarea dumneavoastră de anulare parțială din data de 19 noiembrie 2019 și solicitarea de modificare a datei-limită de tragere și este de acord cu amendarea acordului de împrumut”, se arată în document.Mai nou, Comisia Națională de Strategie și Prognoză se va ocupa de informatizarea Fiscului. Astfel, printr-un proiect de hotărâre propune completarea listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat. Bineînțeles, costul este dublu față de proiectul cu Banca Mondială.“Proiectul privind platforma informatică a ANAF are în vedere implementarea, migrarea de date şi operarea acestui sistem precum şi interconectarea sa cu celelalte platforme sau sisteme informatice publice. În cadrul proiectului se are în vedere implementarea noii platforme ce va include, dar nu se va limita la: subsitemele de rezilienta si recuperare date în caz de incidente sau dezastre, subsistemul de stocare de date, comunicaţii şi securitate, pachetul de aplicaţii, precum şi subsistemul de baze de date”, se arată în document.Potrivit acestuia, operarea va fi realizată de către societatea de proiect cu respectarea cerinţelor stabilite prin contractul de parteneriat public-privat. Se estimează că investiţia în realizarea sistemului informatic pentru administrare fiscală este de maxim 150 milioane euro.