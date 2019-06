Financial report Francezii consumă mai puțin produse ”made in France”. Fiat Chrysler și-a retras propunerea de fuziune de 33 de miliarde cu Renault. Facilităţile lui Tsipras costă mult şi merg în direcţia greşită

Financial Times: Fiat Chrysler Automobiles (FCA) și-a retras propunerea privind fuziunea cu Renault ● Les Echos: Bruxelles-ul deschide ostilitățile împotriva Italiei ● Gospodăriile franceze consumă mai puțin produse ”made in France” ● Jornal Economico: Alegerile din Danemarca: social-democraţia va reveni la guvernare ● Kathimerini: Facilităţile acordate de Tsipras costă mult şi merg în direcţia greşită ● Alte știri pe scurt.



Acțiunile cotate la bursă de la Fiat Chrysler au scăzut cu 3,4% în tranzacțiile de după eșecul tranzacției.



Și Bruxelles-ul își are propriile limite. Așa cum era de așteptat, Comisia Europeană a lansat miercuri o procedură care ar putea duce la sancțiuni împotriva Italiei. Având în vedere decalajele fiscale ale celei de-a treia economii a zonei euro, instituția nu a avut de ales. Prin urmare, procedura de "deficit excesiv al datoriei" ar putea fi lansată luna viitoare. Datoria Italiei a ur putea urca la 133,7% din PIB în acest an, față de 132,2% în 2018. Estimările arată că aceastp datorie ar fi de 135,7% în 2020. Deficitul structural al țării, calculat independent de fluctuațiile ciclice ale economiei, ar fi trebuit să scadă cu 0,3 puncte procentuale din PIB în 2018, dar în cele din urmă el a crescut cu 0,1 puncte. Nu există nicio speranță de schimbare a tendinței în 2019: se așteaptă ca, în loc ca acesta să se îmbunătățească brusc, acesta să continue să se deterioreze.





Dar Bruxelles e conștient: lucrează pe un teren minat politic. Cu o coaliție foarte virulentă împotriva Comisiei Europene de la Roma, nu e sigur dacă aceasta procedură nu îi va oferi și mai multă muniție lui Matteo Salvini, vicepremierul italian provocator, muniție care îi va permite să tragă alte salve împotriva CE.







Oficialii Comisiei au făcut totul miercuri pentru a evita acest scenariu, mobilizând două tipuri de argumente. Primul este de a avertiza Italia împotriva unei traiectorii pe care pare să se înscrie. Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene, a subliniat "daunele provocate de unele opțiuni economice recente" din Italia. Costurile ridicate ale dobânzilor, o povară care costă fiecare italian 38.400 de euro (în 2018) și care au un "efect negativ asupra creșterii" și amenință țara cu un "efect de bulgăre de zăpadă" asupra economiei.







Miercuri, Comisia a prezentat doar un raport care a notat derapajele italiene. Dacă acest raport este validat de Comitetul economic și financiar (care reunește reprezentanți ai statelor membre), acesta va face o recomandare formală. Numai după aceea, statele membre, prin miniștrii lor de finanțe, vor putea decide în luna iulie asupra declanșării acestei proceduri - cu posibilitatea eventualelor sancțiuni financiare până la 3,5 miliarde de euro. Cu alte cuvinte: Bruxelles va face propunerea, dar statele membre vor trebui să ia decizia finală.







Alte articole din Les Echos:



Gospodăriile franceze consumă mai puțin produse ”made in France”







Conform unui studiu al Institutului Național de Statistica (INSEE), bunurile și serviciile realizate în Franța au reprezentat 81% din consumul gospodăriilor. Între 2005 și 2015, cota lor a scăzut cu aproximativ 2 puncte procentuale. Acesta este un recul de două ori mai mare decât în ​​alte țări dezvoltate.



”Fabricat în Franța” este acum la modă și chiar își are propria expoziție anuală care se ține în noiembrie la Paris. INSEE a fost interesată de importanța acestui sector într-un studiu publicat miercuri. Potrivit institutului, Made in France înțeles ca un întreg - adică, luând în considerare bunurile și serviciile produse în Franța - a reprezentat 81% din consumul gospodăriilor. Dar are tendința de a da înapoi.







Cele două puncte procentuale cu cât a scăzut reprezintă mai mult de 25 de miliarde de euro în fiecare an, bani care nu mai intră în conturile producătorilor locali. Dar, evident, media de 81% ține de tipul de consum.





Serviciile consumate de gospodării (coafor, transport, sănătate, catering ...) sunt produse masiv în Franța, mai mult de 90% în medie. În cazul altor produse fabricate, această rată este mult mai scăzută, atingând 36%, și chiar 15% în cazul produselor nealimentare. De asemenea, consumul depinde și de vârstă, venituri și statutul capului familiei.







Pensionarii și managerii au un consum mai intens de produse fabricate local. Pensionarii cheltuiesc mult cu locuința (servicii locale), iar managerii consumă mai multe servicii culturale, de agrement și de catering, care sunt foarte adesea produse în Franța.







"În schimb, lucrătorii și agricultorii alocă o parte mai mare din bugetul lor alimentelor și băuturilor, care nu sunt de proveniență locală", explică autorii studiului. Tinerii consumă mai puțin produse franțuzești decât vârstnicii. În mod similar, cu cât venitul disponibil al gospodăriei este mai mic, cu atât consumul de bunuri și servicii produs în Hexagon este mai mic. Și cu cât este mai mare familia, cu atât consumul de produse locale e mai mic.







Familiile mari alocă o parte mai mare din bugetul lor cheltuielilor de îmbrăcăminte, adesea importate, și mai puțin cu costul locuințelor. În cele din urmă, ca și în fotbal, marele câștigător este Germania, care reprezintă majoritatea produselor importate consumate de francezi (13%). 8% din produsele consumate de francezi provin din Statele Unite și 7% din China.