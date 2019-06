Financial report Germania de Est, în pragul colapsului demografic. Guvernul francez inaugurează actul II al reformelor structurale. Boris Johnson afirmă că ar putea condiţiona plata facturii Brexitului

Financial Times: Germania de Est, în pragul colapsului demografic









Un alt motiv pentru care problema demografică câștigă ca prioritate este motivul politic. Partidul alternativ extremist din Germania (AfD) a înregistrat unele dintre cele mai puternice rezultate în regiunile cele mai afectate de declinul populației. Extrema-dreapta mizează pe o percepție din care să rezulte că aceste districte au fost abandonate de guvernele regionale și federale. Argumentul a câștigat potențial în urma crizei refugiaților din 2015, care a adus în Germania mai mult de 1 milion de musulmani. În anii care au urmat, politicienii de extremă dreaptă au pus în contrast miliardele de euro cheltuite pentru refugiați și neglijarea regiunilor dezavantajate din estul Germaniei rurale.













Les Echos: Guvernul inaugurează actul II al reformelor

Primul-ministru va trebui să se refere miercuri în discursul său din fața Parlamentului la calendarul și conținutul reformelor majore ce vor urma.



REFORMA INSTITUȚIILOR. Se referă la încă trei texte, examinate în prezent de către Consiliul de Stat. Emmanuel Macron a propus o reducerea numărului de parlamentari - cu 25% - și a creșterii proporționalității pentru alegerile legislative, de la 15% la 20%. Întrebarea este dacă și Senatul va fi de acord.







UN GEST ÎN FAVOAREA ALEȘILOR LOCALI edouard Philippe va lansa, miercuri, o ofensivă în încercarea de a-i seduce pe aleșii locali, la mai puțin de un an de la alegerile municipale și înainte de delicatele negocieri privind reforma impozitării locale. E vorba de o reformă a statutului alesului local pentru a face mandatele primarilor mai atractive. Dar chestiunea creșterii indemnizațiilor consilierilor rămâne sensibilă din punct de vedere politic și financiar. De asemenea, aleșii oficiali așteaptă detalii privind calendarul noii mișcări de descentralizare pe care șeful statului le-a anunțat. Edouard Philippe așteaptă cu nerabdare și modalitățile de eliminare totală a impozitului pe locuințe, o reformă complexă care va trebui integrată în proiectul bugetuluipe 2020, adică foarte rapid.





REFORMA IMPOZITĂRII CLASEI MIJLOCII Primul-ministru este așteptat să aducă lămuriri în ceea ce privește reducerea impozitului pe venit pentru clasa de mijloc. Cu un total de 5 miliarde de euro, acest gest fiscal ar trebui să vizeze aproape 16 milioane de gospodării. Cei care au venitul anual pe gospodărie de peste 73.779 euro nu vor beneficia de această facilitate. Deocamdată nu se știe cum va fi finanțată această măsură.







CALENDARUL PENTRU REFORMA PENSIILOR . Promisiunea acestei reforme a fost făcută la începutul crizei "vestelor galbene", în această iarnă. E una din promisiunile de campanie ale lui Emmanuel Macron. Edouard Philippe este așteptat să confirme miercuri: reforma sistemului de pensii se va desfășura așa cum a fost planificată sau va fi vorba de un alt scenariu. După o perioadă de consultare, echipele lui Jean-Paul Delevoye lucrează la un scenariu complet care va fi prezentat la jumătatea lunii iulie. Proiectul de lege care rezultă din propunerile Oficiului Înaltului Comisar pentru Reforma Pensiilor va fi prezentat în Consiliul de Miniștri în septembrie, apoi va fi depus pentru controlul parlamentar până la sfârșitul anului 2019 - începutul anului 2020. Emmanuel Macron a reiterat în aprilie că vârsta legală va rămâne fixă ​​la 62 de ani, dar că ar fi necesar să găsim o cale de a munci mai mult - poate până la 64 de ani.



Alte dosare grele așteptate: reforma din asigurările de șomaj, cea privind ajustarea deficitului bugetar.





EURONEWS: Boris Johnson afirmă că ar putea condiţiona plata facturii de Brexit către UE

Boris Johnson a declarat că, dacă va deveni premier al Marii Britanii, nu va plăti suma de 40 de milioane de euro convenită de Theresa May cu Uniunea Europeană pentru Brexit, cu excepţia situaţiei în care Bruxellesul ar oferi termeni mai buni pentru retragerea ţării din blocul comunitar.

Într-un interviu acordat ziarului Sunday Times, Johnson a afirmat că suma va fi reţinută până când Marea Britanie va primi mai multe clarificări, afirmând că banii reprezintă "un lubrifiant excelent" în negocierea unui acord.

Comentariile sale au provocat o reacţie furioasă în Franţa. Potrivit Reuters, o sursă apropiată preşedintelui Emmanuel Macron a afirmat că eşecul Marii Britanii de a-şi achita factura de Brexit ar echivala cu neplata datoriei suverane.

Între timp, rivalul lui Johnson la conducerea guvernului, Michael Gove, a spus că ar fi pregătit să ceară o prelungire a termenului limită din 31 octombrie, valabil în prezent pentru ieşirea Marii Britanii din UE. Ministrul de interne Sajid Javid, încă unul dintre cei 11 candidaţi la înlocuirea Theresei May, s-a declarat pregătit să coordoneze un Brexit fără acord, decât să rateze termenul limită, însă numai în ultimă instanţă. "Voi face totul pentru a avea un acord, însă dacă trebuie să aleg între un no-deal şi anularea Brexitului, aş alege un no-deal".

Parlamentarii conservatori vor începe să voteze joia viitoare pentru desemnarea unui nou lider, urmând ca primii doi candidaţi să fie supuşi votului membrilor partidului, în iulie (RADOR)

