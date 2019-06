​​Corporate Report: Google a făcut anul trecut 4,7 miliarde de dolari din știri scrise de alții

Ziariștii care au creat acel conținut merită o parte din acei 4,7 miliarde de dolari, spune David Chavern, președintele și șeful executiv al alianței, care reprezintă peste 2.000 de publicații din toată țara, inclusiv The New York Times: „Ei fac bani din această schemă și este necesar să producă rezultate și pentru publicațiile de știri”.







„Studiul ilustrează vădit ceea ce noi toți cunoșteam limpede și dureros”, a spus Terrance C.Z. Egger, directorul lui The Philadelphia Inquirer PBC, care publică The Philadelphia Inquirer, The Philadelphia Daily News și philly.com. „Dinamicile curente din relațiile platformelor cu industria noastră sunt devastatoare”.





News Media Alliance face public studiul înaintea unei audieri într-un subcomitet al Camerei Reprezentanților privind interrelaționarea marilor companii tech cu media. Dl. Chavern speră ca rezultatul oricărei discuții generate de studiu să fie adoptarea lui „Journalism Competition and Preservation Act”. Proiectul aflat pe masa legiuitorilor va da publicațiilor de știri o excepție antitrust de patru ani, permițându-le să negocieze colectiv cu proprietarii platformelor online împărțirea veniturilor. Legea are suport bipartizan în Senat și în Cameră. „Știrile sunt o formă importantă de conținut care susține societatea civilă. Cred că oricine, de la cititori la ziariști și politicieni, înțelege că dispariția jurnalismului ar fi un rezultat oribil pentru capacitatea de a susține republica”, a adăugat Chavern.





Știrile sunt o parte semnificativă din afacerile lui Google, conform studiului.







Cam 40% din clickurile pe subiectele de interes ale platformei sunt pentru știri. Acesta este un conținut pentru care Google nu plătește, deși adesea preia ca atare titluri din publicații. Dl. Egger a spus că marile companii tech ar trebui să dea semne de apreciere pentru conținutul furnizat de publicații: „Există potențial pentru o codependență frumoasă. Cercetând motivul pentru care au o atât de mare participare pe platformele lor, vedem că știrile sunt tot mai mult generatorul. Aceasta înseamnă că ei n-ar vrea să dispară știrile. Consecința neplanificată de ei este că trebuie să împărțim rezultatele sau să fim plătiți pentru conținut”.





4.700.000.000 de dolari. Este mai mult decât vânzările cumulate de bilete la ultimele două filme din seria „Avengers”. Este mai mult decât valorează oricare club profesionist din orice sport. Și este suma pe care a încasat-o Google din munca publicațiilor de știri în 2018 prin căutări și Google News, conform unui studiu prezentat luni de News Media Alliance.Aceste 4,7 miliarde sunt aproape tot atât cât cele 5,1 miliarde colectate anul trecut de industria de știri din Statele Unite din reclame digitale – iar News Media Alliance a avertizat că estimările privind venitul lui Google sunt prudente. De exemplu, nu iau în calcul valoarea datelor personale pe care compania le adună despre clienți când aceștia dau click pe un articol ca acesta.Google a contestat rezultatele studiului, care au fost disputate în mai multe postări pe Twitter. Compania a emis o declarație care spune că „Aceste calcule pe spatele hârtiei nu sunt corecte”, adăugând că „este un număr imens de știri care nu includ reclame”. Totodată, afirmă că Google News și căutările generează lunar peste 10 miliarde de clickuri către site-urile publicațiilor, aducând abonamente și venituri din reclame. „Am lucrat din greu ca să fim o tehnologie cooperantă și susținătoare, un partener de publicitate pentru producătorii de știri din toată lumea”.Două companii-gigant – Alphabet, care deține Google și Facebook – sunt marii distribuitori pentru publicații. Împreună, aduc 80% din trafic pe diverse site-uri. Este o cale lungă de la zilele analogicului, când baronii media controlau cum ajung la cititori publicațiile lor și colectau integral veniturile din publicitate. Dar Google și Facebook nu-i stimulează pe consumatorii de știri din altruism. Mai degrabă, rolul lor de intermediari le permite să atragă o mare parte din veniturile din publicitatea online. Rezultatul este că vectorii tradiționali de știri au pierdut o sursă crucială de venituri în ultimele decenii, ceea ce i-a făcut în cele mai multe cazuri să se restrângă sau să dispară. Marilor companii tech „le place această afacere”, a spus dl. Chavern. „E o afacere bună, când alții scriu pentru ei”. (The New York Times)