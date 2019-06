Cine a vorbit, Teodorovici - ministrul de Finanțe sau Teodorovici - candidatul PSD la prezidențiale?

„Mă uit în Ungaria. Când spune președintele țării... vedeți, aici avem ghinion. În Ungaria spune: Vreau să fac acel proiect. Se mută fabrica de mașini în Ungaria. Întreaga țară de sus până jos se corelează cu acel obiectiv și fac concurs nu de frumusețe, ci de a da cât mai repede concurs în a rezolva problemele legate de autorizații, avize, exproprieri, facilități, tot ce înseamnă pentru ca un mare investitor să vină în acea țară. Este un fapt care ,din păcate, în administrație aici există, administrația a devenit ceva despre care cu toții vorbim și asupra căreia ar trebui cu toții să acționăm pentru a schimba această abordare pentru că este în interesul țării, și al acelor din administrație și a oamenilor care lucrează mai ales în privat”, a spus Teodorovici.







Sunt multe proiecte care încă nu sunt începute. Eu vreau să vedem cu toții proiectele mari cum sunt utilizabile. Semnări de contracte, având și mulți ani de administrație, am auzit multe astfel de semnări, în ultima perioadă am văzut că se și rup contracte. Nu e un lucru rău atunci când constructorii nu-și respectă obligațiile contractuale.

În piață există o capacitate scăzută a tot ceea ce înseamnă companii de consultanță, de exemplu, atât în ceea ce înseamnă, adică experții ce trebuie să pregătească aceste proiecte. Să vă dau exemple a aceea ce înseamnă exemple în această zonă, deci pregătirea de documentație, proiecte care stau la baza începerii unor lucrări. Un studiul de fezabilitate pentru un proiect regional de infrastructură de apă ajunge chiar și la 932 de zile. Predarea versiunii revizuite a studiului este de de 1222 de zile. Astea sunt chestiuni din practică.

Întârzieri în relocarea de utilități, asta e o problemă veche, în special în zona de transporturi. Există o dispută între ceea ce face compania fie de cale ferată, fie de transport rutier vizavi de relocarea de utilități. Trebuie, eu stat, să îi pun la dispoziție front de lucru să înceapă să lucreze.

Abordare unilaterală la nivel instituțional. În loc ca investițiile strategice naționale să reprezinte automat o obligație pentru tot ce înseamnă vertical și orizontal, adică dacă Guvernul spune: Pentru noi este prioritar proiectul de infrastructură X, în momentul acela toate componentele zonei publice trebuie să meargă pe aceeași direcție. Din păcate, la noi în administrație încep exact invers: blocajele. Ai Consiliu județean, ai CNAIR, ai compania de apă, fiecare pe aceeași linie dar cu păreri și avize, de multe ori..nu le mai zic.

Eugen Teodorovici, actualul ministrul de Finanțe, a declarat în trecut că nu exclude ca într-o zi să candideze la prezidențiale. Astăzi, miercuri – 12 iunie, în cadrul unui eveniment organizat de DC News, la care au participat, printre alții, premierul Viorica Dăncilă și câțiva miniștri care s-au lăudat cu diferite lucruri pe care le-ar fi făcut, a fost prezent și Eugen Teodorovici. Față de discursurile pe care le are în general, acesta a fost diferit. Nu a fost discurs de ministru de Finanțe, el concentrâdu-se, de data aceasta, pe cum ar trebui să se facă treabă în administrație și pe criticarea președintelui, menționând cum trebuie să se comporte unul. Chiar a spus că noul președinte va avea o abordare constructivă.Pe parcursul discursului, Viorica Dăncilă părea că îi evaluează performanța. Chiar el a recunoscut, râzând, că premierul i-a spus că nu pleacă până nu îl aude.În același timp, Klaus Iohannis, era prezent la un alt eveniment în care critica guvernul pentru contraperformanțele economice, precizând că a reușit să modifice codul fiscal de mai multe ori decât zile ale anului trecut. El a făcut aluzie și la falimentul Capitalei, solicitând Executivului să ia măsuri imediate pentru consolidarea finanțelor publice.„Mă uitam acum pe telefon, îmi trimiteau colegii mesaje pe monitorizarea de presă, în același moment este o altă discuție la care domnul președinte al acestei țări participă alături de o structură importantă din mediul economic unde cel puțin 60% din capital, deci această structură reprezintă, mare lui parte capital străin și ascult ce se discută aici, citesc ce se spune în cealaltă parte. Totuși, nu cred că cealaltă abordare, dacă ne dorim să facem investiții în această țară, oameni importanți din stat să prezinte, culmea, și în fața companiilor străine, o situație, alta decât este. Nu cred că asta este menirea celui mai înalt demnitar de stat”, a spus ministrul Finanțelor.El chiar a precizat cum trebuia să se comporte președintele. Cam asta reiese din fraza care pare că nu prea are logică (vedeți citatul de mai jos): că președintele trebuie să vină cu o soluție sau să găsească împreună una și să nu mai expună investitorilor străini situația așa cum a făcut-o.„Cred că ar fi mai bine să se poarte o discuție, să invite așa cum e la modă, dar și cu un rezultat, adică altfel decât este la modă, concret e o problemă, are o soluție, propune o soluție, găsim o soluție împreună, dacă este cazul, pentru că vorbim de interesul acestei țări. Vorbim cu investitorii fie români, fie din alte țări ale lumii pentru a vedea cum împreună putem să dezvoltăm această țară”, a explicat ministrul.A atras atenția când a menționat că noul președinte o să aibă o abordare constructivă.„Cred că ar trebui să fie un interes comun și de asta, nu că îmi doresc, sunt convins pentru binele acestei țări că noul președinte al României o să aibă o altă abordare, constructivă. Eu o spun aici stric, strict, strict în dorința de a schimba lucrurile pe fond în această țară. Nu spun că cineva e perfect dar spun că împreună lucrurile se pot schimba în bine”, a spus el.De asemenea, a ținut să precizeze că este un an al investițiilor, dar să nu se înțeleagă că se fac toate.„Doamna ministru a declarat că acest an este un an al investițiilor. Să nu se înțeleagă că acest an se fac toate investițiile. Trebuie să reprezinte anul în care România înțelege foarte clar să demareze, să înceapă foarte clar ce e de făcut pentru ca marile proiecte de investiții să înceapă cu adevărat”, a spus ministrul.Tot în discurs, Teodorovici ține să menționeze că Viorica Dăncilă dorește să îl audă.„Stilul de abordare... am crezut că doamna prim-ministru nu stă până la final (râde) dar mi-a spus: „Stau până la final pentru a vedea exact ce spui, Eugen!” . Atunci trebuie să... (râde). Nu, o spun foarte deschis, fără să ne ferim, sunt, încă, blocaje foarte multe în administrația din România”, a spus el.Ceva mai târziu a făcut referire la cum se implică președintele în Ungaria, atrâgând atenția la Iohannis și vestita replică „ghinion” din campania pentru prezidențiale în care a câștigat alegerile.