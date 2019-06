Biriș, despre proiectul CNSP de informatizare a ANAF: Deci vom plăti taxe pentru a plăti taxe?

Tehnologia a ajuns la un așa nivel, încât dacă ar exista un pic de determinare nici nu ar mai trebui să depunem declarații. Din aplicație ar putea să ne emită direct deciziile de impunere. Astea deja sunt lucruri care par Star Trek.

Fără dorință de a moderniza statul, o să ne mai vedem aici și peste 10 ani să vorbim de același lucru.



Autoritățile vor să informatizeze ANAF prin parteneriat public-privat cu 150 milioane euro, potrivit unui proiect al Comisiei Naționale de Strategie și Progoză, publicat la finalul lunii mai, dar care acum lipsește de pe site-ul instituției. HotNews.ro a mai scris despre acesta aici . Prezent la un eveniment organizat de cursdeguvernare.ro, Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate, a precizat că informatizarea ANAF este doar o poveste, iar cineva nu vrea să se întâmple acest lucru.„Am auzit o parascovenie absolut incredibilă: parteneriat public-privat pentru sistemele informatice importante ale statului: ANAF și Casa Națională de Sănătate. Cum adică parteneriat public-privat? Cine e privatul ăla? Parteneriatele public-private sunt gândite ca niște scheme de investiții în care partenerul privat face investiția, operează investiția respectivă, primește venituri gen taxe pe autostrăzi, statul îi să suport logistic să facă investiția și completează veniturile dacă nu se înregistrează un nivel al veniturilor ca să se asigure rentabilitatea. Ajungem să plătim taxe cine știe cui ca să plătim taxe? Cam cum s-a putut gândi cineva să facă în PPP informatizarea ANAF și Casei de sănătate? Astea sunt sisteme vitale ale statului. Ăsta e proiectul inițiat de domnul Vâlcov”, a spus Biriș.Potrivit acestuia, poveștile cu informatizarea ANAF sunt povești.„Atâta timp cât nu există decizie politică să se investească serios în infrastructura IT a ANAF, nu o să putem vorbi nici de o interacțiune decentă între ANAF și contribuabili și cu atât mai puțin de reducere a evaziunii. Știți că am avut un proiect cu Banca Mondială. Mort și îngropat. Președintele de atunci al ANAF, care practic a blocat proiectul, se plânge că nu a fost implementat. Foarte frumos. A fost, totuși, 3 ani președintele ANAF. Proiectul acela a tocat doar bani pe consultanță. Nu s-au făcut investiții, sistemele sunt praf. Am văzut cu toții că anul acesta s-a introdus Declarația unică, care trebuia depusă până pe 15 martie. A fost prorogat termenul până pe 31 iulie. De ce? Pentru că declarațiile astea trebuiau depuse online prin Spațiul Privat Virtual și, evident, nu s-au făcut investițiile pentru a asigura capacitatea informatică de a prelua aceste declarații”, a precizat Biriș.Anul trecut, spune el, au fost obligate firmele să achiziționeze case de marcat cu jurnal electronic și modul de comunicație pentru ca ANAF să poată face analizele de risc în timp real.„Nici nu mai poți să spui că ANAF nu este în stare să primească aceste informații pentru că nici măcar nu mai au sisteme informatice. ANAF nu mai are propriile sisteme informatice. Ele au fost preluate de Teodorovici la Ministerul Finanțelor. Informatizarea nu se face pentru că cineva nu vrea”, a mai spus el.