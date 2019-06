Eugen Teodorovici: Guvernul va aproba scoaterea Vămii din subordinea ANAF în luna iulie/ Sunt "voci" din interiorul și exteriorul sistemului care nu doresc schimbarea

"Astăzi doamna preşedinte Călugăreanu, noul preşedinte al ANAF, are ca primă sarcină, una dintre multele sarcini pe care le are, şi prezentarea într-o scurtă perioadă a unui pachet de acte normative care să ducă la schimbarea structurală a Vămii. Adică scoaterea sa din ANAF, prinderea ei, să spunem, la Finanţe, sub autoritatea ministrului de Finanţe, nu subordonată, nu sub o altă formă. Adică independenţă totală, să spunem", a declarat Teodorovici, potrivit Agerpres.Acesta a mai spus că "aşa e normal să fie, nu cum s-a făcut în 2013 de, repet, o "hahaleră", care a dorit să ia "puterea şi a aibă totul într-o singură mână".Teodorovici susține că va fi o structură independentă, care să acţioneze în baza unor principii, reguli, aşa cum sunt la nivel european stabilite şi fără niciun fel de influenţă a politicului.Ministrul Finanţelor a mai spus că este nevoie de stabilirea unui statut al personalului din Vamă şi din zona ANAF-ului, dar şi de stabilizarea personalului, pentru că "a fost o practică a multor ani de zile de a ţine personalul fie interimar, fie numit pe o anumite perioade tocmai pentru a instabilitate sau o dependenţă de cineva sau de ceva".În ceea ce priveşte achiziţia de echipamente pentru Vămi, Teodorovici spuen că ea trebuie considerată ca fiind aparte şi aferentă unei infrastructuri critice, dar până la final de an ar urma să fie luate echipamentele necesare pentru unele puncte de frontieră, precum Albiţa.