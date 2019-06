Calitatea de membru al UE, unul dintre principalele avantaje competitive ale României pentru investitorii americani (sondaj)

Anul 2018 din punct de vedere al performantelor companiilor a fost văzut ca un an bun și foarte bun de către investitorii americani, reiese dintr-un sondaj realizat de Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania).„Doar 4% spun ca au avut un an slab. 79% dintre ei spun ca veniturile au crescut. La fel au crescut și numărul de angajați și investițiile. A avut loc și o creștere de productivitate”, a spus Ionuț Simion, președinte AmCham România, într-o conferință de presă.Pentru 2019, spune el, mediul de afaceri este în continuare optimist.„Se menține trendul de creștere a veniturilor și de creștere a numărului de angajați și investiții. 42% dintre respondenți consideră că va avea o stagnare cu privire la nivelul investițiilor. Cum apreciază climatul investițional de afaceri: este o împărțire aproape egală între cei care cred că este bun - 33%, că este precar - 33%, iar 30% spun neutru. Restul, spun că fie foarte bun, fie foarte rău”, a precizat el.Principalele trei avajate competitive ale României, pe lângă pontențialul de creștere - 84%, celelalte sunt calitatea de membru UE - 78% și calitatea capitalului uman 53%.„UE este principala ancoră de stabilitate. Capitalul uman joacă un rol important, dar este pe un trend descendent. Riscurile din zona demografică și calitatea scăzută a sistemului educațional aflată într-o permanentă reformă”, a precizat Simion.El a precizat că sistemul cotei unice rămâne un avantaj competitiv pentru 31% dintre respondeți.Administrarea fiscală este în continuare greoaie.Studiul a fost realizat în perioada 17 mai - 17 iunie, în rândul a 120 companii, reprezentând 30% din membrii AmCham. 68% au cifră de afaceri mai mare de 5 milioane de dolari, fiind companii din IT, sănătate, automotive, banking și servicii financiare.