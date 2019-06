Investitorii străini sună la instituțiile românești: Vorbiți engleză?/ Răspuns: Nu!/ Li se închide telefonul

Sunt clienți care vin la noi și ne spun: Domnule, am sunat la agenția aia de 100 de ori. Le spun: Hello, do you speak english? Răspuns: No! Și îi închide telefonul.

Dacă vii și iei niște măsuri și spui: „Nu am mărit eu preșurile la energie, telefonie comisioanele bancare, ci companiile”. Dacă impui companiilor o taxă care are un efect de cascadă... dacă creșteau taxele la frizeri ar fi fost lucrurile foarte simple. Există potențial și precauție a mediului de investiții care așteaptă să se asigure.

Potențialul de creștere al României este foarte mare, iar din punctul de vedere al raportului cu media UE suntem la 62% ca nivel de trai, a declarat Ionuț Simion, președintele Camerei de Comerț Americane în România (AmCham Romania), într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, pentru a putea să ajungem la 80% avem nevoie de investiții semnificative în toate domeniile, iar asta înseamnă business.„Un investitor nu investește într-o țară doar pentru că sistemul fiscal e avantajos. Îl interesează să știe care este sistemul fiscal. Dacă sistemul fiscal dintr-o țară, așa înalt cum e el, în Franța, Belgia – cotele de impozite și taxe sunt mai mari decât în România, se bulucesc ăia acolo să facă investiții, dar știu că odată ce au făcut investiții randamentul pe care ei îl au acolo acoperă impozitele și taxele și le rămâne cota de remunerație. De aceea în România există această precauție, căci altfel ar fi fost mai multe companii dispuse să investească în România. Toate mesajele astea alarmiste, precum infrastructura. Păi, în realitate e un mare potențial de creștere. În realitate, aceste proiecte de parteneriat public-privat ar putea exploda dacă am putea debloca procedura și maniera de derulare a acestor proiecte”, a spus Simion.„Dacă la ei e atât de bine și la noi e atât de rău, cum se face că la ei e atât de bine și la noi atât de rău? Este simplu. Potențialul de creștere al României este foarte mare. Din punctul de vedere al raportului cu media UE suntem la 62% ca nivel de trai. Ca să putem să ajungem la 80% avem nevoie de investiții semnificative în toate domeniile. Asta înseamnă business. Cum poți să faci astfel de investiții când în câteva zile (OUG 114 n.r.) se introduce o măsură care vizează „doar trei sectoare economice”. Dacă erau doar 3 sectoare economice, nu cred că afecta pe nimeni. Ce? Care sectoare? Energia. Ce treabă are energia? Toată lumea folosește energie. Nu numai că aprinzi becul acasă. Nu există niciun produs finit pe care să-l faci fără energie. Telefonie. Ce treabă are telefonia. Fiecare dintre noi avem câte 5 telefoane mobile. Vedeți pe piața telefoniei ce fac operatorii. Trebuie să mărească prețul că nu au cum să suporte taxele. Mai avem doar băncile. „Nu avem activitate de creditare”. Păi dacă îi strângem de gât cum îi prindem”, a explicat președintele AmCham România.El a precizat că o investiție nu se recuperează peste noapte.„O investiție o recuperezi în 5 ani... dacă e una de anvergură îți trebuie minim 10 ani. Dacă vrei să faci o investiție în energie și tu ai un calcul al randamentului și vine și spune (Guvernul n.r.) că trebuie să plătești o taxă de 2%, unde s-a dus randamentul respectiv?”, a precizat Simion.