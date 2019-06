​Corporate Report: Avertizări emise pentru 1,4 miliarde de utilizatori de iPad și iPhone; Volkswagen garantează că bateria lui ID nu va scădea sub 70% după opt ani

În apărarea sa, Celebrite spune că tehnologia sa impune un acces fizic la dispozitivul iPhone sau iPad care trebuie accesat (nu se poate de la distanță) și efectuează îndelungi verificări de securitate ale legitimității oricui vrea să o facă. Acestea fiind spuse, Forbes a informat totuși anterior că Celebrite a vîndut kitul pe eBay cu numai 100 de dolari, un adevărat vis pentru hackeri și soții geloase laolaltă.





O companie israeliană folosită și de FBI vinde cu 100$ calea de acces în oricare dispozitiv iOS – hackeri și soții geloase stau la coadă; VW oferă cele mai mari baterii pentru segmentul compact, dar care pot fi cu mult sub ale concurenței pentru clasele mai mari. Apple părea a fi pe val, cu iPhone 11 (recunoscut ca fiind cam urât) și cu recentele lansări ale lui iOS12 arătând a fi beton. Dar totul tocmai s-a schimbat. Compania israeliană de criminalistică Celebrite i-a anunțat pe utilizatori că a găsit un mod de a intra în oricare iPhone sau iPad rulând oricare din versiunile iOS, inclusiv cea mai recentă. Cum Tim Cook a afirmat anterior că sunt în lume 1,4 miliarde de dispozitive iOS active, aceasta este o știre îngrijorătoare pentru fiecare dintre ei.Citată de AppleInsider, Celebrite informează că poate practica „o extracție completă de fișiere de sistem de pe oricare dispozitiv iOS” și că acest serviciu este de vânzare. În plus, Celebrite este o companie care trebuie tratată cu seriozitate. În 2016, s-a presupus pe larg că FBI s-a folosit de Celebrite pentru a „sparge” telefonul iPhone 5c al atacatorului Syed Ryzwan Farook după atacul terorist de la San Bernardino din 2015.Remarca evidentă este că a fost găsită o ușă din spate la iPhone și iPad și că – dată fiind vulnerabilitatea tuturor versiunilor de iOS – nu este una despre care Apple să știe că există sau cum s-o închidă. Cum iOS 13 este pe cale să înceteze suportul pentru milioane de iPhone (din care unul este încă de vânzare), poate fi pentru mulți o vulnerabilitate care să nu fie eliminată niciodată.VW se pregătește pentru lansarea lui ID.3, primul său automobil electric de nouă generație bazat pe noua platformă MEB și dezvăluie treptat tot mai multe amănunte înainte de lansarea din acest an. Compania a anunțat că ID.3, ca și următoarele vehicule ID, va avea o garanțe pentru baterie acoperind 70% din capacitate pentru opt ani sau 160.000 km. Totodată, a confirmat și timpul de încărcare, care este oarecum dezamăgitor.Totuși, nu există nici un automobil electric în segmentul compact care să asigure 125 kW, ca ID.3. Este un plus pentru Volkswagen, dar este îngrijorător dacă spune că 125 kW este capacitatea de încărcare pentru toate modelele ID. Compania are în vedere mai multe modele SUV, crossover și sedan între 2020 și 2022. Dacă aceste mașini vor fi limitate la 125 kW c.c. încărcare rapidă, se vor plasa cu câțiva ani în spatele noului front. (Electrek)