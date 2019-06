​​Corporate Report Agenția germană de reglementare a descoperit software ilegal pe mașini ale Daimler; Bombardier abandonează aviația comercială ca să scape din ștreangul Boeing-Airbus; Airbnb lansează segmentul de lux al închirierilor de la 1.000$/noapte în sus

Agenția germană de reglementare a descoperit software ilegal pe mașini diesel de la Daimler





Ca urmare a identificării unui software ilegal care reduce eficacitatea sistemului de control al emisiilor, Daimler este obligată să recheme 42.000 de automobile diesel cu brandul Mercedes-Benz. Compania a anunțat că va constitui provizioane de sute de milioane de euro din profitul următorului trimestru din cauza acuzațiilor, dar va contesta decizia că software-ul în cauză ar fi ilegal.





Împrejurările sunt similare cu cele trăite de Volkswagen în 2015, când agenția americană pentru protecția mediului a acuzat grupul VW că a introdus software ilegal pe mașinile diesel, astfel încât acestea să se încadreze în limitele de emisii impuse de guvernul SUA. În cele din urmă, Volkswagen a cheltuit zeci de miliarde de euro pe amenzi penalizatoare și reachiziții de vehicule în SUA și Uniunea Europeană.





Acum, vehiculele Daimler în chestiune sunt mașini Mercedes-Benz vândute numai în UE. Conform unei surse citate de Wall Street Journal (WSJ), problema este legată de un termostat de răcire care protejează componente ale motorului. Software-ul respectiv a fost instalat pe mașini vândute între 2012 și 2015. WSJ scrie că termostatul echipează mașini cu convertoare catalitice care nu utilizează reducerea catalitică selectivă, o tehnică de reducere a emisiilor care folosește uree pentru a reduce oxizii de azot la forme mai puțin dăunătoare. Dar modelele GLK 220 CDI 4MATIC care trebuie rechemate par a utiliza reducerea catalitică selectivă.





Daimler spune că a notificat anul trecut agenția de reglementare cu privire la existența acelui software. Companiei i se impusese să efectueze să opereze o acțiune mai largă de rechemare de vehicule diesel din Europa din cauza altei probleme de software ilegal legat tot de reducerea emisiilor. Separat, Daimler, BMW și Grupul Volkswagen s-au aflat sub investigații ale Comisiei Europene ca urmare a bănuielilor că ar fi conspirat să manipuleze tehnologiile de reducere a emisiilor la automobile pe motorină și benzină. (arstechnica.com)





Bombardier abandonează aviația comercială ca să scape din ștreangul Boeing-Airbus.

Compania canadiană i-a vândut lui Mitsubishi Heavy Industries cu 550 de milioane de dolari producția de avioane regionale. Vânzarea marchează sfârșitul unei epoci pentru firma din Montréal, obligată să-și recunoască înfrângerea în fața duopolului adânc înrădăcinat al industriei, Boeing și Airbus.

Alain Bellemare, CEO al Bombardier, a spus că afacerea „înseamnă încheierea transformării la Bombardier Aerospace”. Compania se va concentra de acum pe trenuri și avioane particulare. Retragerea vine la mai puțin de doi ani după ce grupul european Airbus a preluat controlul producției de avioane Bombardier Seria C cu până la 130 de locuri. Avioanele se numesc acum Airbus A220.





Boeing și Airbus domină aviația, protejate de noi concurenți de uriașele investiții de capital necesare pentru proiectarea și producția de avioane. Embraer din Brazilia, care încercase ca și Bombardier să concureze pe piața avioanelor mai mici, s-a văzut obligată să constituie o societate mixtă cu Boeing în 2018. Mitsubishi este una din puținele companii care încă aspiră să concureze duopolul. Commercial Aircraft Corporation din China, pe scurt Comac, este alta.









Airbnb lansează segmentul de lux al închirierilor, de la 1.000$/noapte în sus.

Penthouses și castele reprezintă o cale lungă de la canapelele și camerele în comun cu care s-a lansat gigantul Airbnb. La 11 ani după ce fondatorii Brian Chesky și Joe Gebbia au invitat chiriași să doarmă pe saltele cu aer din apartamentul lor din San Francisco, apare segmentul exponențial mai luxos: Airbnb Luxe.







Airbnb Luxe marchează o schimbare în strategia companiei, care intenționase inițial să separe proprietățile de lux într-un brand numit Beyond by Airbnb. „După ce am lansat Beyond anul trecut, am făcut un pas în spate ca să ne gândim cu adevărat la abordarea corectă a brandului”, a spus pentru CNN Travel Maria Rodriguez, purtătoare de cuvânt la Airbnb. „Iar adevărul era că aveam deja un puternic brand de lux în Luxury Retreats, iar însuși brandul Airbnb este incredibil de puternic: este unul din factorii reali de diferențiere. Așa că am luat decizia de a nu mai face un brand nou din Beyond.”





Noul segment Luxe, care combină cămine luxoase cu „designeri de călătorii” care pot oferi experiențe și servicii croite după dorințele oaspeților, este în esență conceptul Beyond revizuit. Casele de lux au trecut de inspecții cu 300 de criterii ca să se califice în segment. Chiriile medii sunt între 1.500 și 2.000 de dolari pe noapte. Noul segment este un mare pas înainte după Airbnb Plus, lansat în februarie 2018, unde camerele sunt inspectate după 100 de criterii și prețul mediu este de 150$. Segmentul Plus înseamnă că gazdele pot fi prezente și poate consta încă în camere separate în case mai mari. Nu există gazde în ofertele Luxe, care pot fi conace cu mai multe niveluri sau unități urbane impresionante.





