PSD, prin Cristian Socol, anunță o nouă idee de salariu minim. Cineva a lipsit de la orele de matematică

Impozit zero pentru veniurile medicilor de familie. Măsura se va aplica din ianuarie 2020.

Eliminarea taxei de timbru pentru partaj, moștenire, dezmembrământ, taxa privind drepturile de autor – din 1 ianuaie 2020.

Maxim 5 formulare pentru IMM-uri

Eliminarea impozitului pe terenul agricol lucrat și pe utilajele agricole – 1 ianuarie 2020. Scutirea se va aplica pentru terenurile agricole lucrate mai mcii de 10 hectare. În schimb, se va dubla impozitul pe terenul agricol nelucrat.

Socol a adoptat o teorie denumită „wageledgrowth”, adică creșterea economică bazată pe creșterea salariilor. Mai tot timpul trimitea publicațiilor de economie și nu numai tot felul de analize care să justifice că majorarea salariilor bugetarilor au doar efecte pozitive. De multe ori, la finalul articolului punea o listă de publicații internaționale care, chipurile, susțin teoria. Dacă nu le citești, ai putea avea impresia că are dreptate.





















Cristian Socol chiar a transmis o scrisoare către RePEC pentru a justifica autoplagiatul.





Partidul Social Democrat (PSD) anunță, pe site-ul propriu, noi măsuri fiscale care vor apărea de anul viitor, iar acolo este citat profesorul Cristian Socol, ideolog al PSD, cunoscut ca promoter al controversatei strategii wageledgrowth dar și contributor al Ordonanței lăcomiei. Despre strategia wageledgrowth și pe ce se bazează, adică pe nimic, HotNews.ro a mai scris aici. Cineva a lipsit de la orele de matematică, probabil. Una dintre măsuri este ca salariul minim brut pe țară să fie raportat la 50% din valoarea câștigului salarial mediu brut pe țară din anul anterior.Ca să înțelegem, mai exact, iată cum se calculează câștigul salarial mediu brut.Câştigul salarial nominal brut reprezintă salariile (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea biletelor de valoare). Aceasta este definiția cu care lucrează INS și Eurostat.Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri la numărul mediu al salariaţilor.Cu alte cuvinte, se face o medie. Când tu, Guvern, vei crește salariul minim la jumătate din cel brut, se va vedea, automat, o majorare și în câștigul salarial nominal brut, din simplul motiv că așa funcționează matematica, nu o poți schimba. Așa sunt mediile aritmetice. E amuzantă ideea. Odată cu prima majorare, se intră, practic, într-o buclă.Ce mai spune documentul: În cazul salariaților cu studii superioare, salariul minim brut va reprezenta 60% din această valoare.Deci, rămânem în continuare cu 3 salarii minime în economie: salariul minim, în varianta nouă, cel pentru studii superioare și al treilea din construcții.Alte măsuri anunțate de PSD pe fiscalitate• Impozit zero pentru veniturule mai mici de 2.000 lei obținute de familiile cu copii.Începând cu 1 ianuarie 2020, scutirea se va aplica familiilor monoparentale și celor cu cel puțin 3 copii. De la 1 ianuarie 2021, scutirea se va aplica tututor familiilor cu cel puțin 2 copii.Cristian Socol, este profesor la Academia de Studii Economice, cunoscut pentru faptul că și-a pus întreaga știință economică în slujba PSD. ”Practic, Darius Vâlcov propunea iar Socol justifica economic”, spun unii economiști.Doar că, după ce am citit aproape toată lista aceea, am ajuns la concluzia că totul este o minciună, fiind idei scoase din context. Multe dintre acele publicați/cărți îl contrazic. Am mai scris despre acest lucru aici.Efecte negative: creșterea deficitului de cont curent, creșteri de prețuri, cheltuieli bugetare care nu mai pot fi ținute sub control etc.Declarația de avere a profesorului ASE este și ea ciudată. Nu are cum să nu-ți atragă atenția. Are circa 40 de conturi în lei la o singură bancă, la BCR. Aproape toate sunt conturi de depozit, iar vreo 2 sunt conturi curente.A pornit în 2011 cu un singur cont, iar la început a deschis câteva conturi/an și a crescut treptat. Din 2016, s-a înmulțit exponențial numărul: a deschis 8 noi conturi. 2017, primul an de guvernare PSD, i-a adus 15 noi conturi. În total sunt peste 867.000 lei în acele conturi. Se apropie de un milion de lei. De remarcat că declarația de avere a fost depusă anul trecut. Mai are încă două conturi la Banca Românească, din 2014, în sumă de circa 50.000 lei. Dacă luăm în considerare și proprietățile, a depășit milionul.În rest, mai deține câteva proprietăți: un teren intravilan în București de 185 metri pătrați, iar împreună cu soția mai are un teren agricol la Prahova de 5.000 metri pătrați și tot acolo un teren intravilan de 300 metri pătrați, iar în județul Argeș, un teren intravilan de 375 metri pătrați.De asemenea, cei doi au o casă dobândită în 2007 de 173 metri pătrați în București. Venituri anuale: peste 68.000 lei de la ASE din învățământ și cercetare (care i-a adus recunoaștere „pe piața plagiatului”, dar voi dezvolta acest subiect mai jos), peste 10.000 lei – indemnizație de membru în Consiliul de Administrație la Salrom și 6.000 lei – indemnizație de la Fundația Friedrich Ebert.Soția sa, Aura Socol, încasează peste 64.000 de la ASE, circa 220.000 de la ASF și 5.000 lei de la Institutul European din România.Am găsit numele lui Cristian Socol și a soției sale, Aura Socol, pe un site important pentru academicieni: Research Papers in Economics. Se află pe poziția a zecea, iar mai jos găsim încă un nume, Cosmin Marinescu, consilier al Președintelui.Conform informațiilor de pe acel site, mare parte dintr-o lucrarea transmisă de cei doi reprezintă autoplagiat, în timp ce în alte paragrafe au fost luate din Programul de Convergență din ianuarie 2007 și dintr-o lucrare a lui Marius-Corneliu Marinas. Conform RePEc, numai Programul de Convergență al României este menționat în referințe, dar nu ca o sursă pentru textul împrumutat.Pe scurt, el spune că pasajele copiate au fost prezentate la o conferință internațională dintr-un document în lucru, iar apoi lucrarea a fost publicată automat în baza de date internațională fără semnarea unui acord privind drepturile de autor. În plus, spune el, în România, autoplagiatul a fost considerat o formă de abatere de la regulile de conduită din septembrie 2011 (Ordonanța nr.28/2011). În ceea ce privește pasajele necitate luate din lucrarea lui Marius Marinaș, acelea reprezintă un punct de vedere comun, menționând că au lucrat cu acesta.Înainte de alegeri, soția sa, Aura Socol (membru în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - ASF), era luată în calcul de PSD pentru a-l înlocui pe Mugur Isărescu la conducerea instituției, potrivit surselor G4Media . Întrebată dacă liderii PSD au discutat cu ea despre această posibilitate, Aura Socol a spus pentru G4Media.ro: ”Nu comentez”.În trecut, Cristian Socol a avut șansa de a lucra la BNR pentru un post bun în conducere, potrivit surselor noastre, dar a preferat să lucreze pentru PSD.