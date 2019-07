Cei cinci candidați pentru Consiliul Fiscal au fost validați în unanimitate de comisiile reunite de buget din Parlament

​​Cei cinci candidați pentru Consiliul Fiscal au fost votați de către comisiile reunite de buget din Parlament. Daniel Dăianu, George Georgescu, Bogdan-Octavian Cozmâncă, Georgiana Camelia Crețan și Sebastian Bogdan Căpraru sunt cei cinci candidați care au fost validați marți. Fiecare din cei 5 a susținut timp de câteva minute o prezentare a activității relevante, după care s-a trecut la vot, lista celor 5 trecând cu unanimitate de voturi. Cei 5 urmează să fie validați miercuri de plenul Parlamentului.



George Georgescu este propus de Academia Română, unde și lucrează în cadrul Institutul Național de Cercetări Economice, din 2013. Înainte a lucrat timp de 10 ani, între 2013 și 2013 la Eximbank, consilier la Direcția Managementul Riscurilor. Câteva luni în 2003 a fost director general adjunct la Direcția Națională de Prognoză, după doi ani în care a deținut funcția de director în Ministerul Dezvoltării și Prognozei. Înainte de REvoluție, în perioada comunistă, a lucrat ca economist la Intreprinderea de Comerț Exterior Romtrans și apoi cercetător la Institutul de Economie Națională. Din martie 1991 până în septembrie 2002 a fost consilier la Președinția României, iar în anii următori a lucrat în diplomație, consilier economic la Ambasada din Italia.







este propus de Banca Națională a României. A fost economist în BNR în Departamentul de Modelare și Prognoze Macroeconomice BNR. A reprezentat banca centrală în cadrul subcomitetelor Băncii Centrale Europene pentru Modelare Econometrică și în cadrul subcomitetelor subordonate Comitetului de Politică Monetară al Băncii Centrale Europene – subcomitetul pentru Finanțe Publice. Predă la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse. ”Desfășor o activitate didactică la ASE, am lucrat în BNR unde m-am ocupat și de partea de sector fiscal. Am reprezentat banca la BCE timp de 5 ani. O altă experiență este cea de la BCE din 2015-2018, unde am fost coordonatorul proiectiilor și analizelor țărilor din zona euro, am participat la redactarea rapoartelor de convergență a unor țări din zona euro”, a spus Cozmâncă la audieri.