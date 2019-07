Salariul “secretarilor de stat” de la Prognoză. Ion Ghizdeanu a ajuns la 9.700 lei

Monitorul oficial a republicat ordonanța de privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), instituție care seamănă foarte mult cu un minister, având în vedere atribuțiile, adică inițiază proiecte, propune, administrează scheme de ajutor de stat etc. În interiorul Comisiei funcționează Consiliul de Programare Economică (CPE), un organism fără personalitate juridică care are caracter consultativ.Ca atribuții, spune documentul, CPE coordonează procesul de evaluare a priorităților strategice de dezvoltare a Romaniei, avizează rapoartele, analizele și prognozele efectuate de direcțiile de specialitate din CNSP în scopul supunerii acestora aprobării Guvernului avizează rapoartele cu privire la implementarea măsurilor din programul de guvernare, propune măsuri de ordin legislativ etc.Membrii Consiliului sunt numiți pe o perioadă de 4 ani de premier la propunerea lui Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.Potrivit Ordonanței, președintele și vicepreședintele și membrii CPE beneficiază de o indemnizație lunară pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia egală cu indemnizația președintelui CNSP. Anul trecut, președintele CNSP, Ion Ghizdeanu, cu rang de secretar de stat, a câștigat, pe brut, 15.200 lei/lună, iar în acest an suma a crescut la 16.630 de lei/lună,Din componența CPE, spune Ordonanța, fac parte “reprezentanți de prestigiu ai mediului universitar, academic și ai societății civile cu preocupări în domeniul analizei și previziunii macroeconomice”.1.Ion Ghizdeanu - preşedinte, Comisia Natională de Strategie şi Prognoză2.Aurel Iancu - academician, Academia Română3.Marius-Corneliu Marinaş- profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de EconomieTeoretică şi Aplicată4.Cristian Socol- profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată5.Cristian Florin Ciurlău - conferenţiar universitar doctor, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate6.Andrei Tudorel - profesor universitar doctor, Academia de Studi Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică7.Leonard Cazan - director ştiinţific, Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES)8.Mircea Coşea - profesor universitar doctor, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", BucureştiAnul acesta, Aurel Iancu a fost înlocuit cu George Marian Ștefan - asistent universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată.Marius Corneliu Marinaș a fost înlocuit cu Dorin Jula - profesor universitar doctor, Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Management Financiar.Conform Ordonanței, CPE poate constitui în grupuri sau comisii de lucru prin ordin al Președintelui CNSP, cu activitate temporară, alcătuite din specialiști pe domeniul de activitate al acestora, inclusiv elaborarea studiului de fundamentare și a documentaței de atribuire pentru proiectele de investiții în parteneriat public-privat.Pentru participarea la lucrările grupurilor sau comisiilor de lucru, membrii acestora au dreptul la o indemnizație de ședință egală cu 50% din indemnizația lunară a președintelui CNSP.CPE se întrunește lunar în ședințe ordinare sau ori de câte ori este necear în ședințe extraordinare.“Scrie că ei pot face anumite grupuri. Adică cheamă trei specialiști și îi plătesc. Ca număr de ședințe pe grup, nu pot să vă spun la fiecare. E în funcție de amploarea studiului. Media, așa, e de 2-3 ședințe pe lună pe grup, mai mult nu. Trebuie să stea să scrie, nu faci ședință toată ziua ca să ce? Ele (ședințele n.r.) se închid cu studiu de fundamentare”, a precizatpentru HotNews.ro.În anul 2018 au funcţionat 11 grupuri de lucru, conform unui raport al Consiliului de Programare Economică.