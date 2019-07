Am mers și cu Uber, și cu Taxify, și cu Bolt și cu Yango. Pe fond, diferențele nu sunt atât de mari pe cât ați crede...

​Sunt ruși, tu ești chiar tâmpit? Ți-ai dat datele de card rușilor? Hahaha, ești deja mâncat, îmi spune prietenul meu care are cont Revolut de câteva luni. Revolut, din câte s-a scris prin fițuici gen Financial Tomes, are oarce legături cu Rusia lui Putin. În fine. Îmi dau datele cardului, bag data expirării și codul secret, sunt anunțat că va sosi un SMS, ăla chiar vine, dar deja sunt înrolat înainte să bag codul. Pot așadar să merg în prima cursă cu noul serviciu de ridesharing Yango. Ăla al rușilor, țin să precizez.





Eram la o reprezentanță Renault pe Turnu Măgurele, iar până pe Calea Victoriei mi-a luat fix 8 lei. Inițial comandasem un Bolt (fostul Taxify pentru gourmeți), dar ăla îmi cerea 44 de lei pe aceeași cursă. Mă ia un Audi, mă sui în mașină și îi spun că e prima cursă cu ei, că sunt mai ieftini. Șoferul dă muzica mai încet, mă invită să fumez dacă doresc, după care îmi spune direct: Domnu, ascultați-mă pe mine: Boltu` e nenorociți, dom`ne! Păi unde s-au dus toti taximetriștii ăia cu prosop dupe gât care transpiră și nici nu pune condiționat ca să mai câștigă ei un leu? La Bolt! Păi, ce? Mie-mi spuneți? N-am stat eu 6 luni la ei după ce că am lucrat înainte 10 ani la Speed?





Al doilea șofer, tot Yango. Chem o mașină întrucât mă grăbeam. Cobor în fața clădirii, oprește un Logan roșu (marca bătea, nu și culoarea, dar nu am fost atent), mă urc și plecăm. Omul avea mai multe aplicații instalate simultan. La un moment dat, o ia către Marriott, (eu setasem destinația Berceni) și oprește. ”Păi nu aici voiam să cobor!” îi zic disperat. Îmi pare rău, aplicația îmi arată că aici coborâți. Dacă vreți în altă parte, modificați dumneavoastră în aplicație o altă destinație, că altfel nu-mi mai decontează mie banii, zice. În final, ne lămurim. Încurcase aplicațiile, iar clientul de Bolt îl suna disperat că unde e și de ce întârzie. Pe mine mă suna la fel de disperat șoferul de pe Yango că de ce nu cobor la mașină.





La Yango, pare-se că se câștigă bine, cel puțin în vara asta, cât bagă oamenii bani în diverse promoții. După, nu se mai știe. .. Media e 2000 de lei net pe săptămână, iar recordul e undeva la 4000 de lei pe 7 zile de lucru. Am înțeles din povești că la 7 curse ai un bonus de 150 de lei, că pe anumite tronsoane orare firma își plătește orice cursă la nivelul a 25 de lei, chiar dacă tu ai făcut o cursă de 5 lei șamd.





De cealaltă parte, niște bug-uri de software au permis ca și la ruși să intre ca șoferi niște domni puși pe japcă. ”La noi, plățile se fac joia. Ei bine, joia asta a venit un din ășa de 200 de kile care avea de luat vreo 500 de lei. I-a zis din prima casierului că el nu mai vrea la Yahngo, că 500 de lei își face într-o zi cu un fraier străin care vrea să ajungă la Aeroport. Și a plecat!”, zice oripilat taximetristul.





În concluzie:

Șoferul de taxi e tot șofer de taxi. Puțin contează firma de la care își ia banii. Dacă mâine ar apărea o companie nouă, s-ar muta instant acolo și ar înjura firmele la care a lucrat înainte și unde propbabil că a făcut bani frumoși.

Un programator care a lansat recent un POS mobil destinat strict taximetriștilor, mi-a spus că, deși prețul era de numai 5 lei/POS mobil, nu doar că nu a reușit să facă contracte cu o firmă de taximetrie, dar nici măcar nu a reușit să vândă vreun aparat în București.





Nu vreau să fac alte comparații, dar cei care au circulat cu taxiul în UE știu la ce mă refer :).



Voi ce experiențe ați avut?