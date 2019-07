​​Corporate Report: UE cere ca vehiculele electrice să emită zgomote de motoare; Jeff Bezos va lansa sateliți pentru internet în umbra lui Elon Musk

UE cere ca vehiculele electrice să emită zgomote de motoare

Vehiculele electrice au fost lăudate ca parte din răspunsul la criza climatică, dar pentru unii oameni ele reprezintă o nouă sursă de pericol. Pietonii pot avea dificultăți în a auzi venind tăcutele mașini electrice sau hibride, care reprezintă un risc în special pentru cei orbi sau cu dificultăți de vedere. Dar de luni 8 iulie, toate noile modele de vehicule electrice și hibride vândute în Uniunea Europeană vor trebui echipate cu sisteme acustice.





Vehiculele vor trebui să emită sunete când merg înapoi sau cu sub 20 km/h. Sunetele, produse de un sistem acustic, vor fi similare cu cele produse de un motor standard cu ardere internă, iar șoferii vor putea să le oprească temporar când vor dori. Măsura a fost aprobată de Parlamentul European în 2014 și perioada de tranziție de 5 ani s-a încheiat.







Royal National Institute for Blind People din Marea Britanie a lăudat măsura: „După ani de campanie în favoarea problemei, regula este binevenită”. Și asociația caritabilă Guide Dogs a apreciat știrea ca fiind un pas pozitiv în reducerea riscurilor aduse de vehiculele electrice și hibride penrtu cei vulnerabili, cerând guvernului Regatului Unit să întreprindă noi acțiuni: „Cerem guvernului să ducă măsura mai departe, impunând sisteme acustice pe toate vehiculele electrice și hibride existente, iar șoferilor să le aibă pornite”.





Vehiculele electrice sunt o parte importantă din metodele de reducere a poluării, prin reducerea numărului de mașini pe benzină și motorină. Marea Britanie și Franța vor interzice din 2040 vânzările de mașini pe benzină și motorină; India vrea ca toate mașinile vândute din 2030 să fie electrice; iar Norvegia a anunțat că toate mașinile pentru pasageri vândute din 2025 vor fi cu emisii zero. China, cea mai mare piață auto a lumii, lucrează la un plan de interzicere a producției și vânzărilor de vehicule propulsate pe bază de combustibili fosili. În 2040, mașinile electrice pentru pasageri vor totaliza 57% din vânzările din întreaga lume, conform unui studiu elaborat de Bloomberg New Energy Finance. (CNN Business)





Jeff Bezos va lansa sateliți pentru internet în umbra lui Elon Musk

Într-o tentativă care-i va zbârli penele lui Elon Musk, Jeff Bezos depune aplicația pentru aprobarea lansării a 3.200 de sateliți pe orbită joasă, conform unui raport Bloomberg. Proiectul „Kuiper” va costa miliarde de dolari, cu scopul de a oferi internet rapid și de bandă largă pentru mase – exact ce urmărește și Musk cu proiectul Starlink al companiei SpaceX.

