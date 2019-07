Financial report Povestea concedierilor de la Deutsche Bank. Planul împotriva penuriei de medicamente din Franța. Dezvoltarea economică schimbă bolile chinezilor. 40% din noul guvern grec nu au mai făcut politică până acum

Subiectele zilei in presa occidentala

Financial Times: Acțiunile Deutsche Bank scad cu 5% după demararea planului de concedieri masive Plicuri mari, albe, ochi încărcați cu lacrimi, fețe căzute, brațe pline de cutii și pungi- așa arătau angajații Deutsche Bank car e își părăseau pentru ultima oară birourile din Londra, New York și Tokyo, după ce cel mai mare creditor al Germaniei a început luni programul celor 18.000 de concedieri.









În Singapore, un angajat care nu a fost afectat în mod direct de reduceri a declarat pentru Financial Times: "Starea de spirit este deprimantă în Deutsche. Oamenii știu că banca nu se descurcă bine. . . Nu este deloc ca la o petrecere...





Starea de spirit era sumbră și la sediul central al băncii, unde din când ân când, vedeai câte un angajat cu lacrimile curgând, ieșind din birou cu o cutie de carton în brațe și vorbind la telefon.





"Au fost momente extrem de emoționale, cu destule lacrimi, desigur", spune n bancher disponibilizat. "M-aș întoarce mâine dacă ar vrea să mă ia înapoi”, spune el în fața bufetului Balls Brothers, favoritul bancherilor de la Deutsche. Cei 11 ani petrecuți la Deutsche au fost cei mai buni din industria bancară, a mai adăugat acesta.





Un angajat din Londra, care a fost trimis acasă la scurt timp după ce a ajuns la locul de muncă, a acuzat guvernul de supra-reglementare a băncilor europene față de concurența de pe Wall Street. "După financiară [europeană] guvernele s-au angajat în bătălii cu sistemele bancare și au impus reglementări foarte dure", a spus el. "Nu cred că vom fi ultima bancă europeană care va trece la disponibilizări masive. Americanii au câștigat războiul, bravo lor!"





Directorul executiv al Deutsche Christian Sewing a declarat, luni dimineață, jurnaliștilor că reducerea locurilor de muncă a fost "cea mai dificilă și mai dureroasă decizie", deoarece "oamenii și soarta lor sunt foarte importanți pentru noi", adăugând că banca trebuie să fie cinstită cu ea însăși și "să spună unde suntem puternici și unde nu suntem".





Un alt angajat fumează o țigară în afara biroului din Londra a declarat că a venit la muncă temându-se de cel mai rău lucru, dar a fost surprins să afle că nu a fost chemat la ședința de concediere. "Încă mai sper să nu fiu chemat în urmăroarele ore și să rămân aici", a spus el. "Oamenii sunt foarte demotivați".





La New York, care găzduia o mare parte din activitatea Deutsche, angajații concediați au început să fie trimiși acasă de la ora 8.30, dânduli-se posibilitatea de a mai rămâne timp de trei ore în clădire pentru a-și putea lua lucrurile "





Les Echos: Planul de luptă împotriva penuriei de medicamente

Vaccinuri epuizate, medicamente împotriva cancerului lipsă, pilule anti-Parkinson lipsă și ele, antibiotice de negăsit...în douăzeci de ani, penuria de medicamente a crescut de 20 de ori în Franța, potrivit Agenției Naționale a Siguranței Medicamentului (ANSM).







Aproape unul din patru francezi s-a confruntat deja cu un refuz într-o farmacie, cerând un medicament. Dificultățile în aprovizionarea cu medicamente au devenit o problemă reală de sănătate publică. Luni, ministrul Sănătății, Agnes Buzyn, a vizitat Consiliul Colegiului Farmaciștilor, unde membrii acestui Consiliu au prezentat o foaie de parcurs în privința reducerii penuriei.







Agnes Buzyn a mai anunțat înființarea, în septembrie, a unei comisii care să implice profesioniști din industrie pentru a pune în aplicare măsurile susținute de guvern. La nivel național, ministrul dorește să se bazeze pe farmacisti pentru a raționaliza accesul la medicamente. Foarte organizați, aceștia au creat, în 2016 , "Dossier Pharmaceutique Ruptures", utilizate de 70% din farmacii. Atunci când o comandă din partea farmacistului nu poate fi onorată timp de trei zile, informațiile se reîntoarce automat la Ordinul Farmaciștilor, care poate mobiliza autoritățile publice. Agnès Buzyn propune deschiderea acestui instrument și pentru distribuitorii angro de medicamente.







Farmacistii vor avea, de asemenea, dreptul de a primi ajutor direct de la producatori in caz de urgenta, stiind ca aceștia au intotdeauna un stoc de urgență de medicamente de interes major. În plus, ele pot înlocui un medicament cu un altul, din aceeași clasă terapeutică.







Competențele Agenției Medicamentului ar putea fi consolidate pentru a pedepsi actorii neglijenți. De la planul anterior, cel al lui Marisol Touraine, laboratoarele trebuie să pună în aplicare planuri de gestionare a deficitului de medicamente- o obligație care nu ar fi fost întotdeauna respectată.







Presiunea din partea ANSM ar trebui să crească, de asemenea, și asupra celor care se ocupă de exportul de medicamente, uneori în contradicție cu regulile existente. Totuși, aceste măsuri naționale nu vor rezolva problema lipsei de substanțe, care este o problemă internațională, spune Carine Wolf-Thal, președintele Ordinului Farmaciștilor. "Trebuie să acționăm pentru a rezolva cauza care duce la întreruperea aprovizionării. Ar trebui să fimmai bine conectați și cu celelalte țări europene", explică ea, salutând faptul că Agnes Buzyn intenționează să consolideze cooperarea europeană.







Foaia de parcurs menționează "soluții inovatoare și stimulente financiare și fiscale pentru relocarea locurilor de producție în Europa". Un subiect de conversație bun pentru Emmanuel Macron, care a discutat luni cu mai mulți șefi ai industriei farmaceutice la Palatul Elysee. Începând cu anii 2000, penuria de producție a medicamentelor a explodat în toate țările industrializate, deoarece număîrul consumatorilor crește, iar SUA, Europa și Japonia sunt responsabile de 90% din consum.







"Producția nu mai face față consumului. Europa are o mare problemă întrucât ne-putând asigura necesarul pentru consum, este dependentă de producția din Asia", spune economistul Claude Le Pen, specializat în sănătate.







Atunci când controlul calității nu este respectat, iar fabrica asiatică nu mai produce corespunzător, ne trezim chiar a doua zi fără medicamente pentru hipertensivi în Franța. În schimb, în ​​cazul medicamentelor inovatoare pentru tratarea cancerului, Statele Unite dețin cea mai mare parte a pieței. "Depindem 100% din importuri și suntem la mila lor", spune economistul.



Il Giornale: De la ictus la infarct: dezvoltarea economică schimbă bolile chinezilor







Cu câteva decenii în urmă, China era o țară săracă, poluată, cu standarde dezastruoase de mediu. Astăzi, gigantul asiatic și-a schimbat aspectul datorită unei linii politice orientate spre verde și a unei modernizări care nu se mai bazează pe vechiile industrii prăfuite, ci pe nnoile companii tehnologice. Desigur, cetățenii din cea mai mare parte a megalopolisului chinez au reînceput să vadă albastrul cerului în cea mai mare parte a anului, însă drumul pentru a câștiga lupta împotriva poluării, este încă lung.

Majoritatea oamenilor nu mai luptă pentru a avea două mese pe zi, bogăția este distribuită în sectoare ample ale populației, iar clasa mijlocie chineză este pivotul în jurul căruia se învârte creșterea economică a țării. Putem spune că Dragonul a ieșit din tunelul subdezvoltării și urmează calea care, în câțiva ani, îl va face să devină prima putere mondială.





Transformările sociale, politice și economice descrise mai sus au adus cu ele o nouă tendință, utilă pentru înțelegerea Chinei de astăzi. Un studiu recent publicat în revista Lancet și preluat de Bloomberg arată că în rândul chinezilor s-au răspândit o serie de probleme de sănătate care trebuie tratate şi care sunt extrem de costisitoare : accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord, cancer, pentru a numi doar cele mai comune. Aceste boli, în afară de faptul că s-au răspândit ca o pată de ulei, au devenit şi principalele cauze ale deceselor premature în țară din ultimele trei decenii. Sănătatea cetățenilor din fostul Imperiu Mijlociu este acum supusă bolilor specifice țărilor avansate, inclusiv Statele Unite.



Aşadar, putem spune că bogăția în creștere a Chinei schimbă modul în care mor oamenii ? Da, deși trebuie făcute unele clarificări. Studiul la care am făcut referire a subliniat faptul că infecțiile și tulburările neonatale, care constituiau înainte principala cauză a deceselor, au devenit acum o amintire îndepărtată. În locul lor, au apărut boli mai complexe, mai durabile și mai costisitoare, care foarte curând ar putea pune în criză sistemul sanitar din China. Tendința este clară: China a ajuns la un punct de cotitură, nu numai din cauza diverselor riscuri pentru sănătatea cetățenilor săi, ci și din cauza a ceea ce se va întâmpla în viitorul imediat, atunci când problemele cronice de sănătate vor depăși bolile infecțioase.





În acelaşi timp, iese în evidenţă o diviziune pe zone şi pe probleme de sănătate. Locuitorii provinciilor urbane și de coastă, care sunt și cele mai bogate zone ale țării, sunt mai sănătoși decât cetățenii din zonele rurale, mai sărace și mai înapoiate. Stilul de viață diferit afectează, de asemenea, dieta, la fel de diferită: astfel, cazurile de diabet zaharat au crescut cu peste 50% în perioada cuprinsă între 2000 și 2017. Cel mai mare risc pentru China este colapsul propriului sistem de sănătate. Pentru a evita o astfel de perspectivă catastrofALA, Beijingul a decis să reducă prețurile la medicamente și să încurajeze investițiile în spitale. Guvernul și-a dat seama că nu mai e timp de pierdut. (RADOR)





Kathimerini: 40% din membrii noului guvern grec nu au mai făcut politică activă până acum

Purtătorul de cuvânt al guvernului grec, Stelios Petsas, a anunţat componenţa noii scheme guvernamentale a Noii Democraţii care va depune jurământul marţi, la ora 12,00 la Palatul Prezidenţial, când va avea loc şi predarea - primirea ministerelor. Prima şedinţă a noului consiliu ministerial în format complet va avea loc miercuri, în parlament, la ora 11,00.







Noul consiliu ministerial include 21 de oameni din afara grupului parlamentar al partidului. Surse din cadrul echipei guvernamentale spun că "prin anunţarea Consiliului Ministerial, Kyriakos Mitsotakis îşi pune în practică angajamentul de a aduce oameni noi în politică şi de a valorifica personalităţi de succes din sectorul privat şi de stat, precum şi oameni care s-au remarcat în străinătate în poziţii de răspundere".







Cei 3 miniştri şi cei 18 secretari de stat din afara grupului parlamentar al Noii Democraţii împreună cu politicieni experimentaţi ai partidului vor pune în aplicare programul de guvernare pentru care au primit mandat duminică din partea cetăţenilor pentru ca ţara să lase definitiv în urmă îndelungata criză, deschizând noi orizonturi pentru Grecia.





- Kyriakos Pierrakakis, care va prelua postul de ministru de stat şi pentru guvernanţa digitală şi se va ocupa de transformarea digitală a statului, cu scopul combaterii birocraţiei şi oferirii unor servicii cât mai bune pentru cetăţeni. Este absolvent de Harvard şi din anul 2015 este directorul pentru cercetare al institutului de studii şi analize diaNEOsis.





- Lina Mendoni, noul ministru al culturii, nu are nevoie de prea multe prezentări pentru portofoliul pe care îl preia, deoarece din 1999 până în 2004 a fost secretar general în Ministerul Culturii. Este doctor în arheologie şi a publicat numeroase articole despre antichitatea greacă şi romană în prestigioase reviste ale comunităţii ştiinţifice.





Este relevant faptul că 21 (din 51) din membrii noului guvern, adică 40%, sunt persoane care nu s-au mai ocupat niciodată în trecut cu politica activă şi mulţi dintre ei au renunţat la posturile actuale pentru a susţine efortul lui Kyriakos Mitsotakis de a începe un nou capitol.Cei trei miniştri din afara grupului parlamentar al ND sunt:- Michalis Chrisochoidis este al treilea ministru din afara grupului parlamentar al Noii Democraţii (în trecut a fost ministru în guvernele partidului socialist PASOK n.trad.). El se întoarce la un minister pe care îl cunoaşte aşa cum puţini politicieni îl cunosc. În mandatul său trecut poliţia greacă a înregistrat cele mai mari succese, apogeul fiind arestarea membrilor organizaţiei teroriste 17 Noiembrie. El se va ocupa de implementarea obiectivului central al Noii Democraţii de a restabili sentimentul de siguranţă pentru cetăţeni, dar şi de a anula imunitatea universitară (campusurile universitare au devenit în timp un spaţiu de dezvoltare şi ocrotire a mişcărilor anarhiste întrucât poliţia nu are dreptul să intervină în aceste zone, sub pretextul libertăţii de idei n.trad.) (RADOR)