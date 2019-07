Finanțele au împrumutat 2 miliarde euro de pe piețele externe. Una dintre emisiuni are scadența în 2049

După ce a împrumutat în luna martie 3 miliarde euro de pe piețele externe, astăzi – 9 iulie - Ministerul Finanțelor a ieșit cu două emisiuni în valoare totală de 2 miliarde euro, potrivit unui ordin al ministrului de resort Eugen Teodorovici.





2019 – 3 miliarde euro, iar acum se adaugă alte 2 miliarde euro.





Necesarul de finanțate pentru acest an este de 72 miliarde lei.



“Se aprobă contractarea de către MFP a unor împrumuturi externe de capital în cadrul Medium Term Notes în sumă de până la 2 miliarde euro, prin lansarea unei noi serii de obligațiuni cu maturitatea la 7 ani și redeschderea emisiunii cu scadența în data de 3 aprilie 2049, cupon 4,526%”, se arată în ordinul publicat în Monitorul oficial.Emisiunea este administrată de către Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank, ING Bank, BNP Paribas și UniCredit Bank.Conform sursei citate, suma se virează în contul de valută deschis pe numele MFP la BNR și se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale.În luna martie, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a împrumutat de pe piețele externe 3 miliarde euro.Ministerul a putut să împrumute o sumă atât de mare a doua oară după ce la începutul lunii iunie a fost publicat în monitorul oficial o Hotărâre care permite Ministerului Finanțelor să împrumute echivalentul a 5,25 miliarde euro de pe piețele externe.Acest document are un singur articol: „Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" (MTN), în sumă maximă, în orice moment, de 31 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program”.Practic, în scopul acoperirii necesarului brut de finanţare prin emisiuni de titluri pe pieţele internaţionale de capital pentru perioada 2019-2020, suma maximă de 27 miliarde euro sau echivalent în orice valută (din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010), a fost înlocuită cu 31 miliarde euro.Conform notei de fundamentare, în contextul implementării planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice, pentru perioada 2019-2020, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea de euroobligațiuni în valoare de aproximativ 8,25 miliarde euro (echivalent) din care 3 miliarde euro au fost deja emise în data de 3 aprilie 2019. Deci au rămas 5,25 miliarde euro.Potrivit MFP, pentru acoperirea nevoilor de finanțare de pe piețele externe pentru perioada 2019-2020 şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 0,022 miliarde euro se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 4 miliarde euro.În perioada 2019-2020 vor ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de 3,5 miliarde euro (1,5 mld. euro în noiembrie 2019 şi 2 mld. euro în septembrie 2020).Deoarece plafonul Programului MTN se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că aceste scadenţe sunt la finalul fiecărui an, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru.Valoarea obligaţiunilor emise şi nerambursate (în euro și dolari) în cadrul Programului MTN este în prezent de circa 26,98 miliarde euro (valoare calculată la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil în data de 01 aprilie 2019), după cum urmează:2012 - 2,01 miliarde dolari și 1,5 miliarde euro2013 - 1,5 mld. dolari și 2 mld. euro2014 - 2 mld. dolari și 2,75 mld. euro2015 – 2 mld. euro2016 – 3,25 mld. euro2017 - 2,75 mld. euro2018- 1,2 mld. dolari și 3,75 mld. euro