A 6-a ediție a conferinței anuale a economiștilor români din universitățile străine -ERMAS 2019- va avea oc la Cluj. Printre speakeri, economiști mondiali de primă mână

​În perioada 31 iulie - 02 august 2019, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) va organiza Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate (ERMAS), manifestare aflată la cea de-a șasea ediție. Evenimentul va reuni numeroși economiști români și străini din SUA, Franța, Norvegia, Marea Britanie, Danemarca, Spania etc. Conferința ERMAS îl va avea în acest an ca Keynote Speakers economiști de primă mână, printre care Avinash Dixit (Princeton University), Cosmin Iluț (Duke University), Benny Moldovanu (University of Bonn), Enrico Perotti (University of Amsterdam).







Initțerea seriei de conferințe ERMAS a fost premiată în cadrul Galei Foreign Policy Romania "Top 100: Oameni si Idei care Mișcă Romania", cu Premiul FP Romania al categoriei "Idei/Proiecte".





Avinash Dixit este John J. F. Sherrerd ’52 University Professor în economie la Princeton. Este membru al Econometric Society, American Academy of Arts and Sciences, National Academy of Sciences, membru corespondent al British Academy, și a fost ales recent membru al American Philosophical Society. Este privit ca unul dintre cei mai importanți economiști ai generației sale, cu contribuții fundamentale în numeroase subdomenii ale științelor economice precum microeconomie, teoria jocurilor, economie publică, economie urbană, comerț internațional, organizare industrială, macroeconomie, macroeconomie internațională, creștere și dezvoltare economică și nu în ultimul rând, legi și instituții ale guvernanței economice. Prezentarea sa la ERMAS 2019 este una provocatoare din punct de vedere intelectual având titlul „Nu mai avem decât o zi: modelarea crizei rachetelor din Cuba printr-un joc dinamic de tip Chicken”.

Programul complet al conferinței este disponibil aici Conferintele Stiintifice Anuale ale Economistilor Romani din Mediul Academic din Strainatate (ERMAS) au început în vara anului 2014. Obiective generale, de termen scurt si lung, ale acestor conferinte au fost mentionate intr-un document redactat in decembrie 2013 de catre initiatorii seriei de conferinte ERMAS si coordonatorii primei editii, Sebastian Buhai, Mihai Copaciu, Cosmin Ilut si Cristian Litan.este Associate Professor în cadrul Departamentului de Economie al Duke University și Faculty Research Fellow în cadrul programului Economic Fluctuations and Growth al National Bureau of Economic Research. Începand cu 2017, Cosmin este Associate Editor al Journal of MonetaryEconomics. Cercetările sale se axează pe domeniul macroeconomiei, evidențiind în special efectele ambiguității asupra ciclurilor de afaceri și activelor financiare folosind modele dinamice de echilibru general. Cosmin are un doctorat în economie obținut în 2009 la Northwestern University. Studiile masterale au fost efectuate în cadrul Central European University, iar cele de licență în cadrul FSEGA, UBB. Prezentarea sa în cadrul ERMAS 2019 va fi despre Ambiguitate în macroeconomie.este profesor la Universitatea Bonn, unde deține poziția de Chair of Economic Theory II. La Universitatea Bonn, a fost co-director și director academic al Bonn Graduate School of Economics (2006-2013), precum și co-director al Hausdorff Center for Mathematics (2006-2013), iar în prezent este directorul Institutului de Microeconomie (începând cu 2012) și al Institutului ReinhardSelten pentru Cercetare Economică (începând cu 2017). Interesele sale se concentrează în domeniile teoriei jocurilor aplicată, teoriei licitațiilor, designului mecanismelor economice, teoriei concursurilor, teoriei matchingului, și respectiv teoriei votării. Profesorul Moldovanu a primit Premiul Gossenpentru contribuțiile sale la teoria licitației și designul mecanismelor economice, un grant pentru cercetare avansată de la European Research Council și mai multe granturi de la German Science Foundation. Prezentarea sa în cadrul ERMAS 2019 are un titlu interesant pentru economiști și politologi deopotrivă, Votul în Parlament: conștiință sau strategie.(Doctorat în finanțe, MIT 1990) este Professor of International Finance la University of Amsterdam. Cercetarea profesorului Perotti acoperă discipline variate precum teorie bancară si finanțe, teoria organizației, economie politică, istoria dreptului și a finanțelor. Profesorul Perotti a avut poziții de visiting la MIT, Harvard, Oxford, Columbia Business School, London Business School, LSE și FMI. A oferit consultanță pentru mai multe organizații internaționale și naționale precum Comisia Europeană, FMI, Financial Stability Board, Banca Mondială și Banca Centrală a Olandei. În 2011 a fost Houblon Normal Fellow în domeniul stabilității financiare la Banca Angliei iar în 2015 a fost WimDuisenbergFellow la Banca Central Europeană. Profesorul Perotti este de-asemenea Fellow al European Economic Association, al CEPR si al Institutului Tinbergen. În cadrul ERMAS 2019 va vorbi despre Stagnare financiară.