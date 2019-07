„Și tu poți face asta, e simplu!”. Nu e, depinde de produs / Atenție la ofertele tentante ale brokerilor de tranzacționare pe burse și la produsele recomandate

Tot mai multe reclame apar pe internet, iar cei interesați de comisionul de tranzacționare scăzut nu verifică celelalte costuri, care bat cu mult acel comision. Mulți nu verifică lista de costuri și se trezesc că au mult de pierdut, de la comision de administrare, la cel de curs valutar când achiziționează instrumente în alte valute. Mai mult, unii brokeri, care nu sunt sub supravegherea ASF, ci a autorității din țara de proveniență, nu afișează prețul real din piață al instrumentelor de pe piețele financiare. Verificați înainte, luați-vă timpul necesar. Dacă vi se recomandă produse precum CFD-uri, studiați înainte.





Foarte pe scurt:

Căutați întreaga listă de comisioane ale brokerilor, indiferent că sunt români sau străini

Aveți grijă la produsele recomandate de aceștia



În cazul CFD-urilor, 60-80% din clienții brokerilor, care recomandă astfel de produse, au pierdut bani.



La CFD-uri sunt obligați să afișeze procentele clienților care au pierdut



Unii brokeri au comision de inactivitate. Așadar, dacă ești client care investește pe termen lung și dorește doar dividende, vei fi nevoit să plătești până la 100 euro, în unele cazuri

Atenție la cotațiile pe care vi le oferă brokerii care nu afișează prețul din piața principală



Asemănător este și cu unii brokeri, care se supun reglementărilor unor alte state, potrivit specialiștilor din piața de capital. Aceștia au mărturisit că unii brokeri oferă comision de tranzacționare aproape de zero. „Nu e piața principala, reglementată, prin care se fac ordinele care vin de la clienți, ci piața este una pe care o fac ei în regim OTC, în care ei furnizează cotații de cumpărare și de vânzare, iar din diferența asta câștigă și ei”.

Un comision zero sau foarte mic de tranzacționare atrage atenția încă din prima clipă. Cum își câștigă banii un astfel de broker? Printre altele, funcționează ca o casă de schimb valutar.Dacă mergem pe stradă observăm multe case de schimb valutar pe care scrie: Comision 0. Acestea câștigă din diferența de vânzare și cumpărare.De exemplu, dacă pe piața principală ai cumpărare - vânzare 1 leu, la 1,2 lei, ei pot să pună 0,8 lei cu 1,5 lei, cotațiile lor. Clientul vrea să cumpere, ei vând la 1,5, nu la 1,2 cât e piața principală. Practic piața o fac ei. Au voie să organizeze o astfel de piață, fiind reglementări și, în plus, nu se află sub supravegherea ASF, ci a entității din țara din care fac parte.„Clienții văd cotațiile din platformă, dar nu sunt cotațiile din bursele pricipale. De aici rezultă un câștig pe care îl obțin ei, dar e un câștig de care clienții nu sunt conștienți”, spun cei din piață.De asemenea, spun specialiștii, unii dintre acești brokeri, care atrag atenția, nu oferă acces toate acțiunile de pe o bursă, ci doar la o parte.Mă uitam la un broker care spune că are 0% comision de tranzacționare la acțiuni. După ce am căutat prin site am găsit o listă de costuri. Zero costuri la tranzacționare, dar există alte comisioane, deloc de neglijat.În unele cazuri, broșura cu toate costurile nu este ușor accesibilă și e nevoie de căutări, pentru că există comisioane pentru administrare, de netranzacționare/inactivitate etc. Tabelul este de multe ori mai mare decât ce este afișat la prima vedere pe site. La un broker am gasit o lista de costuri pe 10 pagini, cu tipuri de comisioane pe fiecare instrument în parte.Mulți clienți conștientizează, după ce încep tranzacționarea, că sunt costurile mai mari, dacă nu au studiat lista.Un cost la care foarte puțini sunt atenți este cel asociat schimbului valutar. Moneda contului meu este euro și dacă vreau să cumpăr acțiuni denominate în dolari, este necesar ca disponibilul pe care îl am să fie schimbat în dolari în prima fază. Conform specialiștilor din piață, pentru asta sunt costuri semnificativ mai mari. Acest comision de schimb valutar este în realitate semnificativ.„Au fost cazuri în care comisionul de tranzacționare era de 0,3% și comisionul de schimb valutar era de 0,5% la valoarea tranzacției, dar și acel 0,5% era adițional cursului pe care îl practica intermediarul”, au precizat aceștia.Costul de netranzacționare: Să spunem că ai portofoliu, la care iei dividende. Stai cu el nemișcat 1-2 ani. Ei bine, brokerul consideră că trebuie să plătești ceva. E vorba de cel puțin câteva zeci de euro, în unele cazuri ajungând la 100 euro.Unii brokeri atrag atenția prin accesul la acțiunile de pe piețele de capital cu costuri mici dar, de fapt, în faza a doua doresc să atragă clienții către CFD-uri, produse derivate, cu levier, prin care, de fapt, speculezi dacă prețul scade sau crește. În urmă cu câțiva ani reclamele atrăgeau pe toată lumea: „Și tu poți face asta, e simplu”. Nu e, mulți au pierdut. De aceea, s-a schimbat reglementarea.Acum companiile sunt obligate să afișeze procentul de clienți care au pierdut bani din aceste produse. Chiar și acum, când cautăm pe Google, găsim pe site-ul unora că peste 60%, în anumite cazuri 80%, dintre clienți au pierdut. Sunt obligați să afișeze acest lucru.La acțiuni nu există o astfel de reglementare, așa că niște comisioane mici pe bursă ar trebui să atragă clienți, cărora ulterior să li se recomande acest produs.„Zona de CFD-uri, care se tranzacționează cu levier în marjă le generează lor niște marje foarte ridicate. În zona aia, cam ce pierd clienții, câștigă ei. Când a intervenit reglementarea din partea UE, ei au observat că le-au scăzut marjele și veniturile”, ne-au spus cei din piață.În concluzie, dacă doriți să investiți pe piața de capital, verificați toată lista de comisioane, indiferet daca e broker român sau străin. Dacă nu o găsiți pe site, pentru că este greu accesibilă, cereți de la broker. De asemenea, dacă nu înțelegeți produsul, mai bine nu îl folosiți.