Interviu Circa 5% din vietnamezii care vin în România încearcă să fugă în alte țări. Despre cum sunt aduși în țară muncitorii din Asia, dorul lor de familie și condițiile pe care trebuie să le asigure angajatorii

Sunt angajatori care se duc să angajeze direct, vorbind cu parteneri din Vietnam, Sri Lanka. Ceea ce nu înțeleg ei, e că noi, cei care facem munca asta, avem experiență mare în toate problemele astea culturale. O discuție tot apare, e normal, apar și între români. Toate lucrurile le știm, le anticipăm.

Vietnamul e mult peste noi în construcții. Au blocuri de 4 etaje sub pământ și 40 de etaje deasupra. Etajele 1 și 2 sunt Mall, care funcționa în timp ce ei construiau deasupra 40 de etaje.

Acum 4 ani am intrat în criza forței de muncă. Nu era ca acum, dar începuse. La vremea aia, importul de forță de muncă era exotic. Dacă o țară devine mult prea scumpă, probabil că încet-încet se va merge către alte țări.

Angajatorii trebuie să înțeleagă că trebuie să plătească. Lucrurile s-au schimbat. Am angajatori care mă întreabă: Pot să le dau salariul minim pe economie?

Nu mai există salariul minim pe economie, ăla e doar un indicator pentru calcule sociale, sănătate, atât. Nu ai cum să le dai atât. Poți încerca, dar...

Ei nu își dau seama că firma nu mai era a lor. Ei erau angajații firmei. Am întrebat: „Când ți-ai luat concediul ultima dată?”. A început să râdă: „Nici nu mai țin minte”. Asta este viața pe care ți-o dorești?

Potrivit acestuia, mai sunt cazurile în care fug.„Încearcă să fugă în Germania sau Suedia. Când recrutăm, ne-am dat seama că vietnamezii sunt cei mai predispuși. Sunt niște rețele de cărăuși. E un tip care face parte dintr-o anumită provincie și legăturile se fac de acasă. Familiile vorbesc între ele și când vine aici, dau de el. Îl iau și îl duc. Unii trec, alții nu”, a explicat Badea.• Noi nu recrutăm oameni care au mai lucrat în Europa înainte. Îi luăm pe cei care au lucrat în Arabia Saudită, Emirate, Qatar etc. Deja sunt obișnuiți cu altă cultură, un alt mod de lucru, ceea ce îi face mai adaptabili.Jocul trebuie să fie cu o miză câștigătoare pentru toți, spune el.„Angajatorul să le plătească salariile corect și la timp și să îi trateze pe oameni decent și să le oferă condiții de locuit decente, mâncare bună. Să spunem că ai un muncitor care lucrează în pădure. Ăla are muncă grea. Nu poți să-i dai trei boabe de orez. Trebuie să-i dai mâncare pe măsura efortului. La fel și în construcții. Dacă ai grijă de chestiile astea, oamenii nu pleacă”, precizează el.• Le explicăm angajaților că aici se află 100% legal, au permis de ședere, asigurare medicală. Nu sunt lucruri la care să renunți așa. Sunt oameni cu familii acasă.„Românii, în general, sunt oameni decenți. Nu se consideră stăpâni de sclavi, să trateze oamenii rău”, a explicat Romulus Badea.„Discuțiile de bani sunt în funcție de specializare. Pleacă de la 400 de dolari net și pot să ajungă la 1.500 – 2.000 dolari. Sunt specialiști, sunt ingineri. Majoritatea celor care vin sunt muncitori, dar sunt și cereri pentru ingineri. Acolo unde sunt proiecte mari în care ai echipe mari, și sunt mai multe echipe fiecare cu șeful ei, e nevoie de un inginer deasupra care îi verifică, coordonează, citește planurile. Ei vin de obicei din Orientul Mijlociu și acolo fac tot felul de construcții: spitale, autostrăzi”, explică Badea.„În Sri Lanka am vorbit de faianțari. Au zis că salariul depinde de nivelul de pregătire. Eram într-un hotel și îmi arăta: „Vezi plăcile astea marmură? Omul care pune chestiile astea poate să câștige 100 de dolari pe zi, dar face totul perfect fără să strice materialul, că este un material scump”. Atunci ești interesat să-i dai omului bani pentru că nu-și bate joc de materialul pe care ai dat mulți bani”, spune el.El susține că vietnamezii devin scumpi pentru că, fiind buni în construcții, sunt ceruți.„Când vor începe proiectele mari de infrastructură va trebui să luăm mii de oameni. Pentru un tronson de autostradă, dacă nu ai utilajele necesare care să compenseze mai mult din munca umană, îți trebuie oameni, pe care acum nu-i mai ai”, afirmă Badea.El este de părere că angajatorii români trebuie să schimbe modul de a gândi, să fie mai temerari, mai exploratori față de exterior.„Sunt mulți care zic: „Lasă, mai aștept eu pe aici, mai văd că poate se întorc români, mai dă o firmă faliment”. Problema e că ei nu iau proiecte, nu au cu cine să le facă și zic: „Merg așa cu ce am”. Ei, de fapt, mor încet. O firmă care stagnează, de fapt moare. Firma trebuie să se miște, e un organism. Dacă stai și nu faci sport, oricâți mușchi ai fi avut, se atrofiază. Ei asta nu înțeleg: Dacă nu iei proiecte, mori. Ei nu iau proiecte că nu au oameni, nu iau oameni că nu sunt, le e frică să facă pasul ăsta și nu își dau seama cât de nasoale sunt consecințele”, a explicat specialistul.„Mă sunau tot felul de pensiuni din diferite țări: „Aș vrea să aduc și eu muncitori străini, că a plecat X, am preluat eu, soția”. Le-am zis că trebuie să le dai cazare, masă. Nu era o problemă. Îmi zic că banii (salariul n.r.) sunt cam mulți. Păi ăia pleacă departe de familie, trebuie să merite și pentru ei. Dacă vrei să vină un om care să muncească cu drag, dă-i bani”, a explicat Romulus Badea.„Oamenii vor stabilitate. De exemplu, în construcții un angajator avea numărul mediu de angajați în jur de 400 și în iulie, acum 2 ani, i-au plecat 170, dintr-o dată, când el era în vârf de producție. A luat o echipă de 50 de muncitori și ăia sunt nucleul dur. Pleacă românii? Le plătește ore suplimentare. Ei sunt fericiți că iau mai mulți bani, ei sunt fericiți că au cu cine să lucreze. Poate să facă proiecte pentru că are pe cine să se bazeze”, a explicat el.El este de părere că trebuie schimbată mentalitatea autorităților, pentru că permisul de muncă și viza de muncă sunt metode de protejare a pieței de forță de muncă locale.„Asta înțeleg când ai șomaj. Când ai șomaj de ce să îi aduci pe alții? La noi piața de muncă nu oferă cât e cererea. Măsurile astea de protecție s-au transformat în niște frâne care se pun agenților economici. Acum ne facem nouă rău. Pe perioada în care avem deficit ar trebui relaxate. Să existe un control, să fie un contingent, dar nu mai cere un milion de acte să faci procedură de selecție pe piața din România. Trebuie să dai anunț în ziar, să ceri scrisoare de la AJOFM că nu au lucrători disponibili în condițiile în care toată Europa plânge după forță de muncă. Angajatorii pierd timp cu toate astea”, explică Romulus Badea.