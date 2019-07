Comitetul Reprezentanților ​Fondului Proprietatea recomandă investitorilor să voteze pentru Vivian Nicoli și Mark Gitenstein

​La finalul lunii septembrie 2019 expiră mandatele a doi membri din board-ul Fondului Proprietatea. Este vorba de președintele Sorin-Mihai Mândruțescu și Mark Gitenstein. Mândruțescu a decis să nu mai candideze pentru un nou termen. Astfel, conform unui anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB), Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea recomandă investitorilor să-i voteze, pe data de 4 septembrie, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe Vivian Nicoli și Mark Gitenstein.







"La expirarea mandatului domnului Sorin Mihai Mindrutescu in calitate de membru al Comitetului, Comitetul Reprezentantilor recomanda actionarilor Fondului sa voteze pentru doamna Vivian Nicoli. La expirarea mandatului domnului Mark Gitenstein in calitate de membru al Comitetului, Comitetul Reprezentantilor recomanda acționarilor Fondului sa voteze pentru domnul Mark Gitenstein", se arată în anunț.





Pe lângă cei doi, un alt candidat este Florian Munteanu: Antreprenor / Consilier/ Consultant - Statele Unite, Marea Britanie, Romania Universitatea din Cambridge – Master de Administrarea Afacerilor Academia de Studii Economice din București – licențiat în științe economice, finanțe și management.





"Este de asteptat numirea de catre Comitetul Reprezentantilor a unui nou președinte si schimbarea componentei comitetelor consultative in urma votului actionarilor din 4 septembrie 2019. Recomandarile de vot ale Comitetului Reprezentantilor Fondului nu sunt in niciun fel obligatorii si nu ar trebui considerate in niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului, actionarii fiind liberi sa decida asupra modului in care voteaza pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul Fondului, impreuna cu Comitetul Reprezentantilor, vor duce la indeplinire si se vor conforma cu toate deciziile luate de actionarii Fondului, indiferent de recomandarile din prezentul document, sub rezerva respectarii legii si a reglementarilor", menționează sursa citată.





