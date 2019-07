Provizionul constituit de BCR BpL a trimis BCR pe pierdere. Banca a înregistrat o pierdere netă de 20,8 milioane lei în primul semestru din 2019

​​Constituirea unui provizion de 230 de milioane de euro de către BCR Banca pentru Locuințe ca urmare a unei decizii a Înaltei Curți de Justiție a afectat serios rezultatele financiare pe primele 6 luni ale BCR, se arată în comunicatul transmis miercuri de reprezentanții instituției financiare. ”BCR a înregistrat o pierdere netă de 20,8 milioane RON (4,4 milioane EUR) în primul semestru din 2019 ca urmare a constituirii unui provizion excepțional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuințe, în pofida rezultatului operațional solid, a costurilor scăzute de risc și a performanțelor ridicate pe toate liniile de business”, spune comunicatul.







• BCR a înregistrat o creștere cu 11% a rezultatului operațional, ajungând la 822 milioane RON (173,3 milioane EUR). Profitul net a fost afectat de constituirea unui provizion excepțional, cu o valoare semnificativă, pentru activitatea BCR Banca pentru Locuințe





"Într-un mediu în continuă schimbare, ne străduim permanent să fim mai aproape de clienții noștri atât prin finanțarea proiectelor personale sau de business, cât mai ales prin implicarea în educația lor financiară cu unul dintre cele mai de succes și de amploare programe de acest fel din România. Știm bine că putem progresa doar alături de clienții noștri, iar nevoile lor reprezintă pentru noi punctul de plecare pentru a dezvolta produse și servicii adaptate noilor tehnologii. De asemenea, performanța noastră este posibilă datorită colegilor care și-au asumat un nou mod de a interacționa cu clienții, implicându-se activ în programele de educație financiară și procesul de digitalizare. Rezultatul nostru operațional solid este o dovadă a faptului că răspundem așteptărilor clienților și partenerilor, și a angajamentului asumat de a sprijini dezvoltarea economiei naționale“,– Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.





Context

Provizionul de 230 de milioane de euro este legat de un control al Curții de Conturi din anul 2015, care a vizat modul în care clienții sistemului de economisire-creditare (bauspar) au beneficiat de prima de stat. Problemele ridicate se referă la justificarea primei de stat încasată de clienți (aspect clar reglementat de lege și în concordanță cu legislația europeană în ceea ce privește sistemul de economisire-creditare) și de faptul că minorii și persoanele în vârstă nu erau eligibile pentru prima de la stat (lucru permis de lege, în linie cu legislația europeană în vigoare). BCR Banca pentru Locuințe a contestat raportul Curții de Conturi, iar Curtea de Apel s-a pronunțat covârșitor în favoarea băncii în prima instanță.



BCR Banca pentru Locuințe consideră situația actuală problematică din punct de vedere al predictibilității deciziei juridice, considerând faptul că BCR BpL a acționat întotdeauna în concordanță cu legislația pentru sistemul de economisire-creditare și a preluat cele mai bune practici de la principalele modele din Uniunea Europeană: Germania și Austria, care au folosit sistemul de economisire-creditare cu mare succes în ultimii 70 de ani pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire.



Mai mult, concluzia la care s-a ajuns în urma revizuirii legii care reglementează sistemul de economisire-creditare de către Parlamentul Romaniei a fost că BCR BpL a avut o abordare consecventă față de lege și clienți. În tot acest timp, deoarece plata primei de stat a fost suspendată de către stat, BCR Banca pentru Locuințe a acționat cu bună credința și a acoperit din fonduri proprii echivalentul primei de stat pentru 100.000 de clienți.

BCR Banca pentru Locuințe a respectat legea în totalitate și subliniază faptul că rapoartele de constatări nejustificate ale Curții de Conturi afectează în mod nedrept clienții. Decizia va submina funcționarea pieței de economisire-creditare și potențial viabilitatea întregului sistem bauspar din România și nu e clar dacă acest sistem va continua să funcționeze în România sau băncile mamă vor închide această linie de business.

BCR Banca pentru Locuințe (BCR BpL) are circa 270.000 de clienți, iar bilanțul său era de circa 2,67 miliarde lei, la 31.03.2019.

Impactul finanțărilor BCR în economie

În activitatea bancară de retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi de peste 3,5 miliarde RON (745 milioane EUR) în S1 2019, în principal datorită creditelor de nevoi personale. Generarea de credite noi a fost constrânsă de regulile mai stricte cu privire la gradul de îndatorare (DTI) aplicat începând cu luna ianuarie 2019, acesta având un impact mai mare asupra creditelor ipotecare. BCR este una dintre puținele bănci de pe piață care oferă credite ipotecare standard cu rată de dobândă fixă pe 5 sau 10 ani, cu scopul de a-și proteja clienții. În plus, 34% din totalul fondurilor pentru Prima Casă pentru anul 2019 au fost alocate BCR.







În ceea ce privește activitatea bancară corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 3,6 miliarde RON (761milioane EUR) în S1 2019. Au fost susținute sectoare importante cum ar fi industria prelucrătoare (industria auto, industria chimică, industria producătoare de utilaje), energie și utilități, agricultura și sectorul medical.





Stocul de finanțări acordate sectorului IMM (incl. subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 16% comparativ cu nivelul de anul trecut, atingând valoarea de 5,8 miliarde RON (1,2 miliarde EUR) la data de 30 iunie 2019, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afaceri noi și pe dezvoltarea sectorului de leasing. Segmentul Real Estate a crescut în mod semnificativ, cu 48,2% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a noilor proiecte de construcții de birouri și spații comerciale finanțate în ultimul an.





BCR este singura bancă ce oferă educație financiară și finanțare personalizată pentru ONG-uri și afaceri sociale, având o valoare finanțată aprobată de 1 milion EUR în S1 2019.





În primul semestru al anului 2019, BCR a accelerat procesele de digitalizare și simplificare operațiuni. Platforma inteligentă de banking George a ajuns la 600.000 de utilizatori în S1 2019, atât pentru persoane fizice, cât și pentru microîntreprinderi. George a fost în mod continuu îmbunătățit cu noi funcționalități, inclusiv George Pay, soluție de plată pentru smartphone-uri și magazinul George. În S1 2019, peste 35.000 de plug-in-uri și produse au fost activate de către clienți în cadrul magazinului George.







BCR a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de tranzacții contactless, ajungând la un nivel de 74%, față de 64% în decembrie 2018.









Performanța financiară a BCR în S1 2019

Rezultatul operațional a crescut cu 10,9% comparativ cu S1 2018, ajungând la 822 milioane RON (173,3 milioane EUR), susținut de veniturile operaționale mai mari.





Venitul net din dobânzi a crescut în mod semnificativ cu 15,4%, până la 1.110,1 milioane RON (234,1 milioane EUR), de la 962,3 milioane RON (206,7 milioane EUR) în S1 2018, pe fondul unui mediu cu rate ale dobânzilor mai mari, cât și al creșterii creditelor și depozitelor clienților.





Venitul net din comisioane a crescut cu 5,6%, ajungând la 368,9 milioane RON (77,8 milioane EUR), de la 349,4 milioane RON (75 milioane EUR) în S1 2018, mai ales ca urmare a unor venituri mai mari din comisioane generate de activitățile de creditare și asigurări.







Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 13,3%, până la 162,9 milioane RON (34,4 milioane EUR), de la 187,8 milioane RON (40,4 millione EUR) în S1 2018.







Venitul operațional a crescut cu 9,6% până la 1.690,2 milioane RON (356,4 milioane EUR) de la 1.541,6 milioane RON (331,2 milioane EUR) în S1 2018, determinat în principal de veniturile nete din dobânzi înregistrate pe fondul unui mediu cu rate ale dobânzilor mai mari, cât și al creșterii creditelor și depozitelor clienților.





Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate conform regulamentului privind cerințele de capital (CRR), doar banca, în mai 2019 se afla la nivelul de 21,4%, semnificativ peste cerinţele de reglementare ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 21,0% (Grup BCR) în martie 2019 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură mai departe de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.







