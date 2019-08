Financial report: Algoritmul care prezice din timp afecțiunile renale. Bancherii de la UBS vor pune dobânzi negative clienților bogați. Franța va comanda încă 12 trenuri TGV. Reducerea ratei Fed nu are efect

Financial Times: DeepMind a creat un algoritm care prezice din timp afecțiunile renale ● Bancherii de la UBS intenționează să aplice dobânzi negative clienților bogați ● Les Echos: SNCF va comanda încă 12 trenuri TGV ● Handelsblatt: Reducerea ratei Fed nu are efect - piețele continuă să scadă ● Ungaria: creşterea salariilor în luna mai, ajutată şi de salariile din sfera publică şi lipsa forţei de muncă





Financial Times: DeepMind a creat un algoritm care prezice din timp afecțiunile renale

Leziunile renale acute afectează până la unul din cinci pacienți internați în spitale atât în ​​Marea Britanie, cât și în SUA și este responsabil pentru aproximativ 1,4 milioane de decese pe an.







AI este deja testat ca o modalitate de a diagnostica mai rapid totul, de la cancerul de sân până la retinopatia diabetică - și s-a descoperit că este semnificativ mai precis și rapid decât experții umani, permițând medicilor să trateze pacienții înainte ca situația medicală să se deterioreze.





Pentru a proteja confidențialitatea veteranilor ale căror înregistrări au fost utilizate pentru a dezvolta algoritmul, datele lor medicale sensibile au fost anonimizate înainte de a fi trimise DeepMind.





Bancherii de la UBS intenționează să aplice dobânzi negative clienților bogați





UBS intenționează să perceapă o rată negativă a dobânzii clienților înstăriți care depun mai mult de 2 milioane de franci elvețieni la bancă. Mai multe bănci din Elveția și zona euro transferă deja costurile oficialilor negative către deponenții corporativi, deși majoritatea jucătorilor mari s-au abținut să facă acest lucru și în cazul persoanelor fizice.

UBS Elveția va percepe clienților persoane fizice, începând din noiembrie, 0,75 la sută pe an la soldurile de peste 2 milioane CHF, potrivit declarațiilor a 3 persoane familiarizate cu planul băncii.







Această mișcare subliniază modul în care băncile din Europa și SUA caută soluții pentru încă o perioadă de rate mici ale dovânzilor, în ciuda așteptărilor vehiculate în piețe de creșteri ale dobânzilor.







Luna trecută, Banca Națională Elvețiană a declarat că va menține rata negativă pe care o percepe pe depozitele băncilor comerciale (la -0,75 la sută), în timp ce rata depozitelor Băncii Centrale Europene este de -0,4 la sută. Rezerva Federală a SUA a redus și ea miercuri, dobânda cheie.







„Acum un an, toată lumea credea că ratele dobânzilor vor crește. Acum lucrurile nu mai arată așa ”, a spus un senior manager al UBS. Într-o notă pentru clienți luna trecută, creditorul prognozează că în septembrie Banca Națională a Elveției ar putea duce rata la depozite la -1%.





Administratorii UBS au început să discute despre tarifele viitoare cu unii clienți înstăriți și se pregătesc să emită o scrisoare în care sunt prezentate schimbările, au adăugat sursele noastre. Unii dintre rivalii mai mici ai băncii, cum ar fi Julius Baer și Pictet, își taxează deja animiți clienți cu depozite mari în numerar.

"Presupunem că această perioadă a ratelor dobânzii scăzute va dura și mai mult și că băncile vor trebui să plătească în continuare rate ale dobânzilor negative la depozitele clienților", a declarat UBS. „În urma mișcărilor similare efectuate de o serie de alte bănci aici, în Elveția, confirmăm că am decis să ajustăm taxele de depozit în numerar pentru francii elvețieni deținuți în Elveția.”





Mișcarea vine ca Credit Suisse, principalul rival al UBS, a declarat miercuri că se gândește la impunerea unei taxe asupra unor clienți înstăriți.

"În Elveția, avem în vedere măsuri privind depozitele prin care să diminuăm presiunea ratelor dobânzii negative", a declarat reporterilor Tidjane Thiam, directorul executiv al Credit Suisse, în timpul unei discuții despre rezultatele băncii la jumătate de an.

El a spus că orice taxă va fi „orientată către oamenii care își măsoară numerarul depus la bancă în milioane ”.

Clienții UBS care doresc să evite taxa își vor putea muta banii la alte bănci sau să-i transforme în alt tip de active în 48 de ore după ce anunțul taxării va fi făcut oficial, au mai declarat două surse.







Les Echos: SNCF va comanda încă 12 trenuri TGV











SNCF a declarat, miercuri, că a plasat o comandă la Alstom pentru livrarea a 12 trenuri Oceane, pentru care va plăti 335 milioane de euro. Această achiziție urcă la 67 numărul de TGV-uri deținute, 55 fiind comandate între 2013 și 2017 și care sunt puse progresiv în circulație de la începutul anului 2017 până în 2020.

Singura necunoscută este intrarea pe piață a concurenților, din decembrie 2020. "Chiar dacă vor intra, va mai trece o bucată de timp până când acești noi intrați ne vor amenina cota de piață", a spus Rachel Picard. Impactul lor nu va fi semnificativ, cel puțin nu până în 2025 ".





Handelsblatt: Reducerea ratei Fed nu are efect - piețele continuă să scadă

Președintele Fed, Jay Powell, a generat o nouă incertitudine printre investitori la conferința de presă de după ședința comitetului de politică monetară în care a decis reducerea dobânzii cheie. O nouă presiune vine și din partea președintelui Donald Trump.





Powell a provocat confuzie și în rândul investitorilor în cadrul conferinței de presă, cu câteva declarații contradictorii. El a descris reducerea ratei dobânzii drept o „ajustare la mijlocul ciclului” și nu începutul unei mișcări mai ample de tăieri. La urma urmei, economia SUA este încă robustă. „Investitorii au înțeles că această reducere a ratei ar fi un pas unic, care nu va fi urmat de niciun altul”, a spus Mohamed El-Erian pentru Handelsblatt.







O nouă presiune a venit și miercuri din partea președintelui american Trump. "Piețele au vrut să afle de la Jay Powell și de la Fed că aceasta este începutul unei perioade mai lungi de reduceri agresive ale ratelor dobânzii care pot ține pasul cu China, Uniunea Europeană și alte țări", a scris Trump la o oră după încheierea conferinței de presă a Powell pe Twitter . "Ca de obicei, Powell ne-a dezamăgit."







MTI: Ungaria: creşterea salariilor în luna mai, ajutată şi de salariile din sfera publică şi lipsa forţei de muncă

Pe lângă lipsa permanentă a forţei de muncă, creşterea de două cifre a salariilor pe luna mai, publicată de Institutul Central de Statistică (KSH) din Ungaria, marţi dimineaţă, poate fi explicată şi printr-o nouă accelerare a majorărilor salariale din sectorul public. Datele KSH arată că salariile brute şi nete au fost în mai cu 11,2% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi, după creşterea de 9% din aprilie, apare, din nou, o creştere de două cifre.

Pe lângă lipsa permanentă a forţei de muncă, creşterea de două cifre a salariilor pe luna mai, publicată de Institutul Central de Statistică (KSH) din Ungaria, marţi dimineaţă, poate fi explicată şi printr-o nouă accelerare a majorărilor salariale din sectorul public. Datele KSH arată că salariile brute şi nete au fost în mai cu 11,2% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi, după creşterea de 9% din aprilie, apare, din nou, o creştere de două cifre.





În primele cinci luni ale anului, creşterile salariale au atins 10,6%. Luând în calcul inflaţia de 3,9% din mai şi de 3,5% din primele cinci luni ale anului, în a cincea lună veniturile reale au crescut cu 7%, iar în perioada ianuarie-mai cu 6,9%. Péter Virovácz, analistul şef al ING Bank, a transmis pentru agenţia ungară de presă MTI un comentariu în care explică: accelerarea majorării salariale faţă de luna precedentă poate fi explicată, în principiu, de repornirea sistemului de reorganizare a salariilor din sectorul public, după ce majorarea salariului mediu în sectorul public a sărit de la 3,6% în aprilie la 10,7% în mai.







În comparaţie, sectorul privat menţine rata creşterilor salariale la peste 10%, fiind a 14-a lună consecutivă când ritmul este de două cifre. Pe mai departe, analiştii ING Bank se aşteaptă ca ritmul creşterilor salariale în economia ungară să rămână în medie în jurul procentului de 10%. András Horváth, analistul şef al Băncii de Economii (Takarékbank), consideră că salariile au crescut nesperat de mult în mai, în primul rând din cauza lipsei tot mai acute a forţei de muncă specializate şi a majorării salariului minim.





După calculele sale, între 2013 şi finalul lui 2019, salariile reale vor fi crescut cu 52%, ţinând cont şi de tendinţele din acest an. Analistul şef se aşteaptă ca anul acesta salariile brute să crească cu 10%, iar cele reale cu peste 6,5%, dar riscurile arată un trend ascendent - a adăugat domnia sa. Datorită tensiunilor de pe piaţa forţei de muncă şi a ratei şomajului, la un record minim, dinamica creşterilor salariale din perioada următoare va rămâne la fel de intensă. Gábor Regős, şeful sectorului de business macroeconomic al Institutului de Cercetare Economică Századvég, a arătat că majorarea salariilor în luna mai a depăşit valoarea majorării salariului minim, astfel că majorările pot fi explicate mai degrabă de cifrele din sectorul forţei de muncă înalt calificate.







Şi acum, în special majorările din sectorul privat au contribuit la creşterile anunţate de KSH, dar şi salariile din sectorul public au crescut, în medie, cu procente de două cifre. Având în vedere menţinerea lipsei forţei de muncă, analistul se aşteaptă ca anul acesta, per total, salariul mediu să crească cu 10%, astfel că, prin consum, creşterea anuală a PIB-ului Ungariei se va situa între 4 şi 5%. (RADOR)





