Al treilea grup bancar, BRD-GSG a făcut un profit net de 787 milioane lei în prima jumătate de an

​Profitul net al Grupului BRD a atins 787 milioane RON in semestrul I 2019, potrivit unei informări tarnsmise de bancă. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,9% in semestrul I 2019 (in comparatie cu 21,6% in semestrul I 2018). Banca avea la 30 iunie 2019 un număr de 699 unități în țarăa (723 la 31 Decembrie 2018) și un număr mediu de angajați activi (la nivel de grup) de 7,437 persoane (7,489 la 2018), iar numarul total de angajati activi ai Grupului la sfarsitul perioadei a fost de 7,411 (7,471 la 31 decembrie 2018). La nivelul băncii BRD , numărul mediu de angajați a fost de 6,843 (6,902 la 2018), iar numarul total de angajati ai Bancii la sfarsitul perioadei a fost de 6,808 (6,882 la 31 Decembrie 2018).





Crestere continua pe plan comercial: soldul creditelor nete pe segmentul retail cu +3,0%* mai mare in dinamica anuala, valoarea finantarilor noi de leasing in crestere cu +33% an pe an, performanta solida a BRD Asset Management (active in administrare mai mari cu +23% fata de perioada similara a anului trecut), numar in crestere de abonamente de banca la distanta (+18% an pe an).

Crestere sustinuta a veniturilor, venitul net bancar fiind cu +8,7% mai mare fata de perioada similara a anului trecut

Cheltuielile operationale influentate de impactul costurilor mai mari de natura reglementara (contributiile la Fondurile de Garantare a Depozitelor si de Rezolutie) si de personal

Performanta operationala solida: rezultatul operational brut a a ajuns la nivelul de 805 milioane RON (+12,9% fata de perioada similara a anului trecut, excluzand contributia la Fondurile de Garantare a Depozitelor si de Rezolutie); indicatorul cost/venit s-a imbunatatit cu 2 puncte procentuale, atingand 45,5% in semestrul I 2019 fata de 47,5% in semestrul I 2018, excluzand impactul cheltuielilor reglementare mentionate mai sus

Costul net al riscului a inregistrat o reluare de 144 milioane RON (fata de 154 milioane RON in semestrul I 2018), beneficiind de performanta solida pe activitatea de recuperare si de mediul economic favorabil

Profit net de 787 milioane RON (fata de 757 milioane RON in semestrul I 2018)

Principalele tendinte comerciale si indicatori financiari ai BRD Groupe Societe Generale la 30 iunie 2019 la nivel consolidat, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS):“Rezultatele obtinute in primul semestru inseamna pentru noi, in primul rand, incredere din partea clientilor, pentru care vrem sa fim mai buni nu doar de la un semestru la altul, ci in fiecare zi, alaturi de echipa de oameni extraordinari ai acestei banci. De asemenea, performanta financiara reconfirma faptul ca, in plin proces de transformare, continuam sa avem o baza solida, pentru a ne putea atinge pe deplin obiectivele de digitalizare, simplificare si eficientizare pentru clientii nostri. Facem trecerea catre un model de business cu multiple canale digitale, ce vor fi implementate treptat, totodata, mentinand si prezenta noastra fizica. ContALL - primul agregator de conturi bancare din Romania si un prim pas catre Open Banking - si Instant Top Up sunt doar cateva exemple ale demersului nostru de digitalizare”, a declarat Francois Bloch, Director General al BRD Groupe Societe Generale.Piata de creditare din Romania a inregistrat o crestere robusta (+6,1% la finalul lunii iunie 2019 fata de perioada similara a anului trecut) atat pe segmentul persoanelor fizice cat si al companiilor. Dupa ce a beneficiat de o crestere buna anul trecut gratie mediului macroeconomic favorabil, apetitul populatiei pentru credit s-a temperat in prima parte a anului 2019.Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creantele din leasing, au crescut cu +2,3% in comparatie cu finalul lunii iunie 2018, datorita segmentelor retail si companii mari. Atat creditele de consum cat si de locuinte au contribuit la cresterea creditarii pe segmentul retail (+3,0%). Pe segmentul corporate, creditele pentru companii mari (+2,3%) si portofoliul de leasing (+10,4%) au fost principalele surse de crestere. Valoarea finantarilor noi de leasing a fost mai mare cu +33% fata de prima jumatate a anului 2018 gratie cererii atat din partea intreprinderilor mici, cat si a IMM-urilor.Depozitele clientilor au crescut cu +1,9% fata de perioada similara a anului trecut. Cresterea anuala a economisirii pe segmentul retail (+3,2% an pe an) a fost determinata de intrari mai mari in conturile curente ale persoanelor fizice (+23% an pe an) impulsionate de venitul disponibil in crestere. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 67,5% la finalul lunii iunie 2019, cvasi-stabil fata de finalul lunii iunie 2018.Prin intermediul fondurilor mutuale administrate de filiala sa specializata BRD Asset Management, BRD ofera clientilor sai o gama larga de solutii de investitii si economisire. Pe aceasta piata, s-a inregistrat o performanta remarcabila in prima jumatate a anului 2019. Activele in administrare ale BRD AM au crescut cu +23% an pe an datorita subscrierilor nete semnificative in BRD Simfonia si Eurofond (denominat in RON si respectiv in EUR) care investesc, in principal, in instrumente cu venit fix si monetare.Investitiile sustinute in digitalizare au avut ca rezultat cresterea numarului abonatilor la serviciile de internet si mobile banking (+18% fata de finalul lunii iunie 2018). Rata de adoptare a serviciului de mobile banking a crescut rapid dupa cum reflecta cresterea de +43% a numarului de abonati MyBRD Mobile. Numarul de tranzactii prin MyBRD Mobile si MyBRD Net a crescut cu 24% in comparatie cu prima jumatate a anului 2018. Intensitatea relatiei comerciale s-a imbunatatit, de asemenea, gradul de echipare a clientilor persoane fizice (numarul mediu de produse pe client activ) crescand la 4,25 de la 4,22 la finalul lunii iunie 2018.Cu un focus constant pe inovare, aplicatia MyBRD Mobile a fost votata ”Produsul bancar al anului 2019” la cea de-a zecea editie a galei ”Votat produsul anului” in Romania, care a avut loc in mai 2019.Venitul net bancar al Grupului BRD a ajuns la nivelul de 1.609 milioane RON in semestrul I 2019, in crestere cu +8,7% fata de perioada similara a anului trecut. Veniturile nete din dobanzi au crescut cu +11,4% in dinamica anuala datorita volumelor mai mari si schimbarilor pozitive de structura, intr-un context de piata favorabil din perspectiva ratelor de dobanda. Pe fondul cresterii presiunii asupra preturilor anumitor servicii bancare tranzactionale, veniturile nete din comisioane au crescut cu +2,0% fata de semestrul I 2018, influentate pozitiv de activitatea dinamica privind cardurile.Cheltuielile operationale au ajuns la un nivel de 804 milioane RON in semestrul I 2019, cu +8,9% mai mari in comparatie cu semestrul I 2018 data fiind cresterea costurilor reglementare (dublarea contributiei cumulate la Fondurile de Garantare a Depozitelor si de Rezolutie, 72 milioane RON fata de 35 milioane RON in 2018) si a celor salariale (+6,7% an pe an, in legatura cu ajustari salariale si alte beneficii, intr-un context tensionat pe piata muncii). Excluzand contributia cumulata la Fondurile de Garantare a Depozitelor si de Rezolutie, cresterea cheltuielilor operationale a fost limitata la +4,0% in dinamica anuala, in timp ce indicatorul cost/venit s-a imbunatatit cu 2 puncte procentuale fata de anul trecut, ajungand la 45,5% (indicator cost/venit de 50,0% in semestrul I 2019 incluzand efectul cheltuielilor reglementare mentionate mai sus, stabil fata de semestrul I 2018).In consecinta, Grupul BRD a inregistrat o performanta operationala solida, rezultatul operational brut atingand 805 milioane RON fata de 742 milioane RON in semestrul I 2018, in crestere cu +8,5% (+12,9% excluzand contributia la Fondurile de Garantare a Depozitelor si de Rezolutie).Indicatorii de risc au continuat sa se imbunatateasca, cu o rata NPL (creditele neperformante conform definitiei ABE) de 3,8% la finalul lunii iunie 2019 fata de 6,3% la finalul lunii iunie 2018 si un nivel ridicat de acoperire a expunerilor neperformante (grad de acoperire de 75,7% la finalul lunii iunie 2019 fata de 73,0% la finalul lunii iunie 2018). Costul riscului a inregistrat din nou o reluare, de 144 milioane RON in semestrul I 2019 fata de 154 milioane RON in semestrul I 2018, ceea ce reflecta performanta solida a activitatii de recuperare, calitatea buna a creditelor nou acordate si un mediu economic favorabil.In acest context, profitul net al Grupului BRD a atins 787 milioane RON in semestrul I 2019 de la 757 milioane RON in semestrul I 2018, determinat de generarea robusta de venituri si de reluarea neta pe costul riscului. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,9% in semestrul I 2019 (in comparatie cu 21,6% in semestrul I 2018).Pozitia de capital a BRD a ramas solida, rata de solvabilitate atingand 20,0% la finalul lunii iunie 2019 (in comparatie cu 18,8% la finalul lunii iunie 2018, la nivel individual, conform Basel 3).