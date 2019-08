Teodorovici: Rectificarea bugetară va fi una, sperăm, pozitivă. Toate ministerele vor primi bani

Pensiile vor fi majorate, de la 1 septembrie. Sunt bani. Şi tot timpul noi am spus-o, dar, mai mult decât am spus-o, am şi aplicat ce am spus, în sensul că toate veniturile populaţiei au fost asigurate, adică atât salarii, cât şi pensii. În septembrie, noi vrem să publicăm, pentru transparenţă şi pentru dezbatere publică, proiectul de buget pe 2020, ca să nu mai așteptăm până la final de an”, a mai spus ministrul la radio.







Despre Varujan Vosganian

Îl ştim cu toţii pe domnul Varujan, dânsul... A trecut ceva timp de când nu mai este ministru de finanţe şi probabil că anumite practici, să spunem, aşa-numite /.../ de finanţe au devenit, aşa, cam depărate şi probabil de temut, pentru care dânsul a făcut afirmaţii pe care le-a făcut, dar noi am avut discuţii şi zilele trecute în coaliţie, o să avem şi săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta planificăm să aprobăm această rectificare de buget şi cred că lucurile sunt clarificate, doar micile detalii au mai rămas de pus la punct şi lucrurile sunt aşa cum am spus şi în coaliţie şi cum am promis populaţiei, mai ales.



Despre amnistia fiscală:



Este o restructurare financiară. Este o restructurare financiară, de ce? Pentru că, prin măsura sau măsurile pe care le-am propus în ordonanţa simplă, aprobată de Guvern săptămâna trecută şi care urma să apară în Monitorul Oficial, probabil că azi sau mâine, sunt măsuri care stimulează conformarea, deci plata faţă de bugetul de stat a unor datorii istorice, să spunem aşa, din partea unor companii, sunt, zic eu, că este o acţiune care va ajuta foarte mult mediul de afaceri şi nu numai pentru cei care sunt datori la stat, să spunem, din motive poate obiective, astea sunt chestiuni care vin de ani de zile în spate şi pentru care am luat această măsură. De ce? Pentru că, vă dau de exemplu, companiile mari de stat, care nu mai au cum să fie susţinute, pentru că cei de la Comisia Europeană consideră că ei sunt ajutor de stat, să spunem, ilegal şi, atunci, în doi, trei, cinci ani de zile, posibil ca aceste companii să aibă chiar probleme şi chiar să fie închise şi pentru a nu fi închise şi pentru a nu plăti noi, toţi românii, acele salarii compensatorii, mai bine luăm acum o măsură care pune pe picioare astfel de companii, intră cu adevăra în mediul de afaceri, produc /.../ economică, la care se pot conecta şi IMM-urile şi cele mici ca şi mărime.

”Vor primi bani şi autorităţile locale, categoric, vor primi. Fondurile pe care la început de an, să spunem, prin diferenţele acelea de formulă aplicată pentru echilibrarea bugetelor locale. Aşa cum am promis noi în programul de guvernare, ştiţi foarte bine, de la 1 ianuarie avem 100% impozitul pe venit pe care trebuie să-l alocăm la nivel local, aşa am promis şi chiar dacă Legea bugetului de stat pe acest an prevede din luna martie, să spunem aşa, inclusiv această alocare, nu, o să o dăm de la început de an, o să alocăm sumele necesare pentru funcţionarea până la final de an a /.../ locale şi ce proiecte mai au de investiţii, dezvoltare, dar se va face într-o abordare oarecum diferită, să spunem, sumele vor fi alocate şi pe baza acestor nevoi, punctual, în discuţie cu fiecare /.../ în parte astfel încât să fim siguri că sumele vor fi suficiente pentru ceea ce au de făcut până la final de an. Cum v-am spus, funcţionale, cheltuielile sociale pe care le au de asigurat, dezvoltarea, partea de dezvoltare, cofinanţări la proiectele europene sau din cele guvernamentale, PNDL-ul şi alte de acest fel.