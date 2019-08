Financial report Trezoreria SUA etichetează China: manipulator valutar! Inexorabila cădere a producției ”made in France”. Bosch trece la concedieri. Neașteptata demisie a șefului HSBC

Financial Times: Trezoreria SUA etichetează China: un manipulator valutar!









Administrația Trump a catalogat China drept „manipulator valutar” după ce banca centrală chineză a lăsat renminbi să cadă sub un pragul cheie de7 Rmb pentru un dolar, marcând o escaladare dramatică în războiul comercial dintre cele două puteri economice.





Trezoreria SUA a făcut anunțul după închiderea piețelor luni, la doar câteva ore după ce Trump a acuzat China de pentru slăbirea intenționată a monedei sale, consideată de președintele american drept o practică comercială nedreaptă.





Acuzațiile vin după ce China a lăsat renminbi să slăbească sub pragul de 7 Rmb față de dolar luni, zguduind piețele din întreaga lume. Bursele americane au înregistrat cea mai mare scădere dintr-o singură zi în acest an iar randamentele obligațiunilor de stat au scăzut.





Marc Chandler, strategul principal al Bannockburn Global Forex, crede că oficialii chinezi nu au devalorizat intenționat moneda ci pur și simplu au acceptat forțele pieței care au dus renmimbi-ul la acest nivel.







Cât despre Trump, pe lângă faptul că acuză China de slăbirea renmimbi, a criticat și FED pentru politicile sale, despre care spune că au dus la un dolar mai puternic.









Les Echos: Sectorul auto: Inexorabila cădere a producției ”made in France”

Producția auto franceză va scădea brusc în 2020. Fabricarea mai multor modele importante la Renault și PSA pleacă din Franța.







Businessul auto este unul care funcționează ciclic. După câțiva ani buni care au permis Hexagonului să se reîntoarcă pe podiumul european al producției de mașini, Franța va suporta o lovitură brutală anul viitor. Nivelul producției auto va scădea cu 22% în 2020, conform datelor IHS compilate pentru „Les Echos”.







Aproximativ 1,7 milioane de vehicule vor fi ieși de pe porțile uzinelor anul viitor, mai mult de jumătate din producția record istoric a anului 2004. Nivelul producției se va stabiliza din 2021 undeva în jur de 2 milioane, cu 200.000 de automobile mai puțin decât în ​​acest an. "O serie de schimbări pe fluxul de producție vor avea loc simultan în 2020", spune Denis Schemoul, specialist în prognoză la IHS. Iar acestea vin într-un moment în care piețele europene și cele mondiale și-au mai revenit în ultimele trimestre.







Principalul contribuitor la declinul producției este numit PSA, conform estimărilor IHS. Peugeot 2008, asamblat în prezent în Mulhouse, va trece Pirineii pentru a ateriza în Vigo. Peugeot 208 se va muta în Maroc (-98.000 de mașini) și Opel Grandland X va pleca din Sochaux pentru se fabrica în Germania (70.000 de vehicule). Nici la Renault, noul Clio nu va mai fi produs la Flins.







Producătorii străini instalați industrial în Franța nu vor putea inversa această tendință centrfugă. La Moselle, Smart va fi transformată în mașină electrică, ceea ce va duce la o scădere a volumului producției cu 37.000 de unități anul viitor - o treime din producția totală. Toyota este o excepție, însăfabrica de la Valenciennes, care va crește capacitatea de producție cu 50.000 de vehicule (la 300.000 de unități) - își va pierde din eficiență.







Handelsblatt: Bosch, cel mai mare furnizor mondial pentru industria auto, trece la concedieri

Piața auto se dezvoltă foarte încet. „Mult mai încet decât am crezut cu toții în urmă cu un an”, a spus Denner. Și nu e ceva ce durează câteva săptămâni după care ar avea loc o revenire. "În scenariile noastre, presupunem că producția de automobile va stagna în următorii ani. În special, declinul motoarelor diesel a avut un impact negativ. „În prezent, din 14 angajați ai Bosch, 10 lucrează pentru diesel, 3 pentru motoare pe benzină și doar unul pentru cele electrice”, a spus Denner.





Le Temps: Neașteptata demisie a șefului HSBC





Vestea a surprins pe toată lumea. După doar optsprezece luni la conducerea HSBC, John Flint, de 51 de ani, renunță la locul de muncă și la bancă, unde și-a petrecut cei 30 de ani de carieră. Decizia a fost luată de comun acord cu consiliul de administrație, scrie grupul bancar britanic într-un comunicat. Șeful diviziei comerciale a băncii, Noel Quinn va trebui să își găsească timp pentru a găsi acum un succesor.





"Această veste total neașteptată reflectă probabil disensiunea în fața dorinței grupului de a accelera un proces de reducere a costurilor aflat în curs", spune François Savary, de la Prime Partners. Planurile actuale sunt de a se renunța la 4.000 de posturi din cele 200.000 de locuri de muncă de care dispune grupul cu sediul la Londra.







Contactat de Le Temps, Savary nu precizează dacă planul include și cele 1000 de posturi pe care le are banca în Elveția. John Flint, ar fi preferat să se aloce mai mulți bani pentru investiții, după anii de restructurare prin care banca tocmai a trecut. În 2015, banca mai tăiase 50.000 de locuri de muncă în întreaga lume. Noul program de restructurare anunțat luni vizează în principal funcții executive, reprezentând 4% din fondul de salarii.





Anunțul vine la scurt timp după ce HSBC afișase câștiguri bune pe prima jumătate a anului. Profitul brut a crescut cu 15,8% față de anul trecut, până la 12,4 miliarde de dolari. Dar „perspectivele s-au schimbat”, mediul economic a devenit „mai complex și mai solicitant”, a avertizat HSBC în declarația publicată luni, justificând atât restructurarea, cât și „necesitatea schimbării” șefului.







Banca este preocupată în special de natura și consecințele „extrem de incerte” ale ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană. HSBC suferă, de asemenea, de aceleași dificultăți care au afectat toate băncile europene majore din criza financiară din 2008, dificultăți care au dus apoi la o criză a datoriilor publice pe Bătrânul Continent și la o reglementare sporită.







La aceste obstacole se adaugă ratele negative aplicate depozitelor bancare de către băncile centrale, având ca efect reducerea bruscă a veniturilor și marjelor băncilor comerciale.







După decizia Fed de a reduce ratele săptămâna trecută, observatorii se așteaptă ca această tendință descendentă să continue. Dar „HSBC este deosebit de vulnerabilă la tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing”, remarcă François Savary. Dealtfel, HSBC înseamnă- așa cum îi arată numele- Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, grupul bancar fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea este orientat istoric către piețele asiatice.







Magyar Televizio: Ungaria ar putea să fie înscrisă pe harta inteligenţei artificiale

Specialistul ungar a mai menţionat că recent, la Amsterdam, a avut loc o conferinţă, în cadrul căreia participanţii au avut posibilitatea să cunoască diferite domenii legate de inteligenţa artificială. Timp de două zile, în cele 12 secţiuni au avut loc peste 250 de comunicări ştiinţifice, la care au fost abordate subiecte precum internetul, oraşe smart şi securitatea cibernetică. Conceptul de inteligenţă articifială nu este nou, de fapt termenul a apărut în secolul trecut, când s-a vorbit deja despre unele dezvoltări teoretice şi practice. Faptul că azi se vorbeşte tot mai mult despre inteligenţa artificială, se datorează, în primul rând, unor schimbări majore: 1. În fiecare clipă se acumulează imense date din diferite domenii, 2. O altă schimbare majoră constă în transferul şi transmiterea datelor, ceea ce s-a accelerat în mod semnificativ, 3. Un succes remarcabil se constată în domeniul conservării datelor - în trecut pentru păstrarea datelor era nevoie de un spaţiu cât o cameră, însă azi este suficient doar un cip, 4. O schimbare majoră s-a produs în domeniul calculatoarelor, care azi funcţionează cu o capacitate mare şi care asigură transmiterea şi conservarea unei cantităţi imense de date, cu o viteză deosebit de mare, a precizat István Zentai.





