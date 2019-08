Au început să se trezească. Un membru CPE a ajuns la concluzia de care presa a avertizat încă dinainte de adoptarea OUG 114: Ajută Rusia și ne vulnerabilizează

Efectele ordonantei sunt de creştere a importurilor de gaze naturale ruseşti, care sunt considerabil mai scumpe

Presiunea de creştere a preţului gazelor la consumatorul final va fi de nestăvilit

Plafonarea preţului de furnizare a gazelor la consumatorii finali prin decizie administrativă nu va face decât să genereze tensiuni insurmontabile pe piaţa gazelor naturale

România trebuie să-și dezvolte resursele interne, dacă Rusia va decide în viitor să întrerupă aprovizionarea cu gaze

Securitatea energetică a României depinde, din punct de vedere gazier, de dezvoltarea resurselor interne

Se adaugă, ca factor suplimentar cu efecte în acelaşi sens, prevederea OUG 114/2018 ca „diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera până la data de 30.06.2022, conform reglementărilor ANRE.” (Art. 61, alin. 8).

Pentru a atrage pe mai departe investiţii de această dimensiune, România are nevoie de un mediu de reglementare coerent, predictibil şi stabil, rezultat din consultarea aprofundată a părţilor interesate.

Dezvoltarea pieţei de gaze naturale depinde în mare măsură de calitatea politicilor energetice, a reglementărilor şi a instituţiilor.

Studiul pe scurt:„Deşi plafonarea preţului de vânzare a gazelor din producţia internă, prin OUG 114/2018, a fost justificată prin nevoia de a asigura o protecţie socială adecvată consumatorilor finali, efectele acestei ordonanţe de urgenţă sunt, de fapt, de scădere a producţiei interne de gaze naturale şi de creştere a importurilor de gaze naturale ruseşti, care sunt considerabil mai scumpe”, se arată în document.Astfel, spune studiul, luând în calcul şi taxarea suplimentară cu 2% a cifrei de afaceri a companiilor producătoare de gaze naturale din România, precum şi taxarea cu acelaşi procent a marjei operaţionale a operaţiunilor de trading, transport, distribuţie şi furnizare, presiunea de creştere a preţului gazelor la consumatorul final va fi de nestăvilit.„Plafonarea preţului de furnizare a gazelor la consumatorii finali prin decizie administrativă nu va face decât să genereze tensiuni insurmontabile pe piaţa gazelor naturale, cu efecte şi pe piaţa de energie electrică”, menționează sursa citată.Conform sursei citate, dezvoltarea şi producţia acestor resurse necesită însă investiţii de miliarde de euro.„Rezultatele unor teste de stres realizate de ENTSO-G în 2017 arată că, în situaţia unei întreruperi prelungite a tranzitului de gaze naturale ruseşti prin Ucraina în lunile ianuarie-februarie, România are o vulnerabilitate de securitate a aprovizionării pe termen mediu şi lung, din cauza limitărilor de infrastructură”, conform studiului.Mircea Coșea mai arată că rezultă de aici că securitatea energetică a României depinde, din punct de vedere gazier, de dezvoltarea resurselor interne.„La orizontul anului 2030, cel mai mare aport îl pot avea exploatările de gaz din Marea Neagră. Dar deosebit de importante vor fi şi dezvoltările de câmpuri onshore, inclusiv a tranzitului de gaze naturale ruseşti prin Ucraina în lunile ianuarie-februarie, România are o vulnerabilitate de securitate a aprovizionării pe termen mediu şi lung, din cauza limitărilor de infrastructură”, informează studiul.„Pe de o parte, acestea trebuie să stimuleze investiţiile în infrastructura esenţială: interconectori, depozite de înmagazinare, dezvoltări şi modernizări ale sistemelor de transport şi distribuţie etc. Pe de altă parte, trebuie să sprijine reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în generarea energiei electrice prin impunerea unui cost asupra emisiilor de carbon şi al poluării, precum şi prin remunerarea mai bună a flexibilităţii pe piaţa de energie electrică”, spune studiul.Conform sursei citate, pe piaţa de energie pentru gătit şi încălzire este anticipată o creştere a numărului de gospodării ce vor utiliza gaze naturale, de la 33% din total în 2015 la 45% în 2030.„Aceasta presupune o extindere a reţelei de distribuţie de gaze naturale către noi zone de concentrare demografică. Pentru regiunile în care extinderea reţelei nu este economică, o opţiune poate fi crearea de sisteme de distribuţie de butelii cu GNC. Ca o măsură de combatere a sărăciei energetice, este oportună subvenţionarea de către stat a cheltuielilor cu branşamentul la reţeaua de distribuţie a potenţialilor consumatori casnici cu venituri reduse. În lipsa unor măsuri legislative de limitare a libertăţii de alegere individuală în privinţa sistemelor de încălzire, majoritatea locuinţelor construite până în 2030 în mediul urban vor adopta sisteme pe bază de gaze naturale”, se mai spune în document.