​​Corporate Report: Apple cade pe locul al patrulea în topul producătorilor de telefoane inteligente; Amazon dă drumul pe străzi roboților autonomi pentru livrarea comenzilor; Performanță financiară dezamăgitoare a lui Disney după achiziția lui Fox

Apple cade pe locul al patrulea în topul producătorilor de telefoane inteligente

Compania americană a fost depășită în trimestrul al doilea din 2019 în topul IHS Markit al producătorilor mondiali de smartphones de Samsung, Huawei și Oppo, ultimul fiind un brand din China mai puțin cunoscut în Occident.

Analiștii apreciază că situația este cauzată de faptul că utilizatorii păstrează mai mult timp vechile telefoane și evită să cheltuiască pentru unele noi și mai scumpe. Pe lângă aceasta, refuzul lui Apple de a crea un iPhone ieftin destinat clienților de pe piețe în dezvoltare a făcut-o să rateze un segment-cheie și să permită rivalilor să marcheze câștiguri. (Business Insider)





Amazon dă drumul pe străzi roboților autonomi pentru livrarea comenzilor

Gigantul comerțului online a anunțat că roboți cu șase roți de mărimea unui frigider mai mic vor începe să livreze colete clienților din Irvine în sudul Californiei. La începutul anului, Amazon începuse testarea lor într-o suburbie a lui Seattle.

Alte companii au început să testeze roboți similari în campusuri universitare, livrând studenților hamburgeri și sucuri. Amazon a anunțat că roboții, numiți Scout, vor livra comenzi de luni până vineri și doar în timpul zilei. (Market Watch)





Performanță dezamăgitoare a lui Disney după achiziția lui Fox.

În primul trimestru după ce a încheiat o afacere de 71,3 miliarde de dolari pentru a cumpăra cea mai mare parte din imperiul de divertisment al lui Rupert Murdoch, The Walt Disney Company a avut un profit de 1,44 miliarde de dolari, în declin cu 51% față de aceeași perioadă din anul precedent. Disney a ratat așteptările pieței cu aproape un miliard, ca rezultat al pierderilor în creștere ale serviciilor de streaming, al performanțelor reduse ale activelor Fox și al numărului mai mic decât estimările al vizitatorilor în parcurile tematice.





Șeful executiv Robert A. Iger a spus că trimestrul dificil a fost o parte a „transformării strategice” în curs la Disney, cea mai mare companie de divertisment din lume. Se încearcă reducerea dependenței de companiile de cablu ca ESPN, care sunt în declin, și o deplasare pe tărâmul serviciilor video online, afacere directă către consumatori definită de Netflix. Disney a cumpărat anumite active de la 21st Century Fox pentru a-și susține planul de streaming care include un serviciu cu abonament numit Disney Plus.





Iger a mai spus că și studioul de filme Fox a avut rezultate „mult sub” așteptările lui Disney „când am făcut achiziția”. Disney a dezvăluit că în trimestrul al doilea a marcat și pierderile cu filmul „Dark Phoenix”, care a costat 350 de milioane de dolari pentru producție și lansare și a avut încasări de 252 de milioane, din care jumătate au mers la proprietarii de cinematografe.







Apple cade pe locul al patrulea în topul producătorilor de telefoane inteligente. Gigantul american a fost depășit la vânzări și de practic necunoscutul Oppo ● Se apropie vremea când pe străzi vor fi mai mulți roboți decât oameni ● Performanță dezamăgitoare a lui Disney după achiziția lui Fox. The Mouse Company cheltuie nebunește pentru noi avalanșe de distracție.Conform datelor IHS, Apple a livrat 35,3 de milioane de aparate în cele trei luni încheiate în iunie, acaparând 11% din piață. A fost depășită de Oppo, care a livrat 36,2 milioane. Samsung și Huawei, ultima în ciuda problemelor din SUA, au livrat 75,1 și 58,7 milioane, asigurând cote de piață de 23%, respectiv 18%.Vânzările de iPhone au scăzut în ritm record în primul trimestru al anului și au continuat s-o facă și în al doilea, fiind mai mici cu 11,8% față de primul semestru din 2018 la 26 de miliarde de dolari. Ele reprezintă acum mai puțin de jumătate din veniturile totale ale lui Apple, compania beneficiind de creșteri din partea altor produse ca Apple Watch.Amazon a spus că roboții, care au culoarea albastru deschis și au logo-ul zâmbitor al companiei pe ambele laturi, sunt capabili să evite coliziunile cu mașini sau pietoni. Totuși, la început vor fi însoțiți de o persoană.Acesta va fi lansat în noiembrie și va conține filme și spectacole de la Disney, Pixar, franșiza Star Wars, National Geographic și Marvel. Disney deține de asemenea majoritatea în serviciile de streaming ESPN Plus (sporturi) și Hulu și va oferi aceste trei servicii într-un pachet pentru 12,99 dolari lunar. Realizarea acestor servicii de streaming este îngrozitor de scumpă. Pierderile diviziei au totalizat 553 de milioane de dolari în trimestru, în creștere de la 168 de milioane cu un an în urmă, iar compania se așteaptă ca ele să ajungă la 900 de milioane în trimestrul curent.Star Wars: Galaxyʼs Edge, o nouă zonă tematică la Disneyland care a costat cam un miliard și se spera că va atrage vizitatori peste capacitate, „a avut o participare de public sub așteptări”, a spus Iger. El a estimat că mulți au stat deoparte ca să evite cozile lungi, dar a și punctat că deschiderea lui Galaxyʼs Edge se face în faze, deschiderea unei atracții principale fiind amânată pentru ianuarie. Dar analiștii notează și că prețurile vizitelor la Disneyland au crescut considerabil în ultimii ani. Un bilet de o zi pentru un adult în lunile aglomerate de vară costă 149$; în afara sezonului, 104$. Totuși, Disneyland a avut 18,7 milioane de vizitatori în 2018, cu 2% peste anul precedent.Disney a programat deschiderea unei versiuni aproape identice a lui Galaxyʼs Edge la Walt Disney World în Florida. (The New York Times)