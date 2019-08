Spania, locul patru din coadă în UE la ajutoarele familiale. Statele UE au cheltuit 352,725 de miliarde de euro pentru prestaţiile familiale

Spania este a patra țară din UE care alocă o proporție mai mică din cheltuielile cu protecția socială pentru prestaţiile familiale, de 5,39%, și este doar înaintea Greciei (3,97%), Olandei (4,03%) și Portugaliei (4,90%), conform datelor difuzate de Eurostat, citate de spaniolii de la ABC. Biroul comunitar de statistică a publicat date privind ajutoarele familiale pentru 2016, ultimul an pentru care există informații din toate țările UE. Ajutoarele familiale sunt destinate să acopere situațiile de necesitate financiară sau de exces de cheltuieli, care produce, pentru anumite persoane, existența responsabilităților familiale și nașterea sau adoptarea de copii în anumite cazuri.





Statele UE au cheltuit 352,725 de miliarde de euro pentru prestații familiale, ceea ce reprezintă 2,4% din PIB-ul comunitar și 8,71% din totalul cheltuielilor de protecție socială. În ultimii ani, proporția cheltuielilor cu protecția socială în cadrul prestațiilor familiale din UE a rămas stabilă, fiind de aproximativ 9% în 2008. În ceea ce privește procentul din PIB-ul național, Spania se află pe locul al șaptelea din coadă (1 , 3%) într-o clasificare în care conduce Danemarca (3,4%) și încheie Grecia și Malta (1,0%). În 2016, Luxemburg a fost țara UE care a alocat cel mai mult ajutor familial în cadrul cheltuielilor totale de protecție socială (15,43%), urmată de Estonia (13,04%), Polonia (12,78%) și Ungaria ( 11.93%).





Cheltuielile anuale pentru prestaţiile familiale per locuitor au fost în medie de 690,57 de euro în UE. Luxembourgul este, de asemenea, pe primul loc la această secțiune (3.042,13 euro), în fața Danemarcei (1.676,12 euro), Suediei (1.398,29 euro), Germaniei (1.233,57 euro) și Finlandei (1.219,51 euro). Spania a fost sub media comunitară (309,70 euro) și patru țări au alocat cheltuieli familiale sub 200 de euro pe cap de locuitor: România (119,66 euro), Bulgaria (119,89 euro), Lituania (154,12 euro) și Grecia (168,16 euro).