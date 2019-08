Dragoș ​Anastasiu: Fără dosar cu șină, nu îți poți recăpăta cetățenia română

Se cere pașaport în original și copie legalizată pentru un act al statului român.

Astăzi ți se cer și 2 fotografii. Ți se dau și centimetri, când peste tot unde te duci în lume stai în fața unui aparat, te scanează, dar inclusiv în România.

Se cer acte de stare civilă pe care statul român le-a emis, precum certificatul de naștere, de căsătorie, apostilate, supralegalizate și așa mai departe.

Dacă aș avea ceva de spus aș spune: Dragă autoritate, orice cetățean fost român, despre care ai toate datele, trebuie să-și poată recupera cetățenia română în 30 de zile printr-o simplă cerere. Caziere fiscale etc. nu aveți decât să vi le obțineți, că ele sunt documente publice pe care vi le puteți obține. Ăsta ar putea fi un semn de respect.

Îmi doresc ca lumea să fie tratată cu respect. În felul ăsta ne vor trata și cetățenii români care vin acasă cu respect și nu-i mai vedem la telvizor înjurând că stau 7 ore, 15 ore, ba pe la Nădlac, ba ,câteodată, în Aeroportul Otopeni.

Omul de afaceri Dragoș Anastasiu consideră că românii trebuie tratați cu respect, iar dacă cineva, precum tatăl său de 82 de ani, revine în țară și vrea să-și recapete cetățenia, i se cer tot felul de documente pe care statul deja le are.„Tatăl meu la 82 de ani s-a repatriat anul trecut în octombrie, la diverse insistente. Este o categorie importantă pentru că tatăl meu își poate cheltui pensia în România, deci aduc bani în România. A trebuit să-și vândă casa etc. și are o sumă de bani. A venit și m-a întrebat ce să facă cu suma aia de bani. De aici vă puteți imagina variantele pe care le are cineva să investească în construcții, turism și așa mai departe”, a spus Anastasiu.El a precizat că tatăl său vrea să-și ia cetățenia înapoi.„Să vedeți ce înseamnă pentru cineva la 82 de ani, dar să uităm de exemplu ăsta, la 25 de ani, să-și recapete cetățenia română. După ce citești înscrisurile (despre cum să iei cetățenia n.r.) dacă asta înseamnă respect, înseamnă că am o interpretare greșită”, afirmă el.„Toate astea sunt din acest document sunt făcute în stilul clasic românesc de către funcționari care vor să-și justifice existența și care pun oamenii pe drumuri. Ca să închei apoteotic, toate documentele se vor prezenta/depune într-un dosar cu șină. Dacă nu aveți dosar cu șină nu o să vă puteți recăpăta cetățenia română”, a mai arătat el.„Votul! Știți foarte bine 26 mai. Eu, dacă aș avea ceva de spus în țara asta aș spune: Nu are nimeni de ce să-și petreacă mai mult de 15 minute la vot. Pentru asta, veniți cu soluții. Dați drumul la votul prin online, dați drumul la votul prin corespondență, faceți 777.000 de secții de votare, puneți 777.000 de ștampile, bașca să n-apuce să voteze. Mi se pare absolut inacceptabil ca și comportament”, explică omul de afaceri.