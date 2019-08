Jumătate dintre dintre românii emigrați își doresc să se reîntoarcă în România, dar numărul lor e cu 10 % mai mic decât în 2017

​Circa 47% dintre romanii emigrati vor să se întoarcă în țară, conform rezultatelor celui mai amplu studiu despre diaspora românească (1810 respondenti), comandat de RePatriot și realizat de Open-I Research. În 2017, 57% din români aveau această intenție. Din românii emigrați care vor să se întoarcă, 73% declară “Vrem să fim din nou Acasă”. Din cei 53% din românii emigrați care nu vor să se mai întoarcă în România, principalele motive invocate sunt corupția, viața politică actuală și mentalitatea.

“Dintre românii care nu vor să se întoarcă în țară (53% din românii emigrați), 83% declară că principalul motiv este corupția și 72% viața politică actuală. Dacă aceste probleme s-ar ameliora, împreună cu îmbunătățirea sistemului sanitar, sistemul educațional și reducerea birocrației, aceștia ar lua în considerare repatrierea. “ a declarat Adina Nica, Managing Director Open-I Research.

Reprezentanții RePatriot - un proiect al Romanian Business Leaders - RBL au avut marți o întâlnire cu presa în care au prezentat activitățile desfășurate, rezultatele studiului anual despre Diaspora Românească precum și planurile din perioada următoare.



Marius Bostan, inițiator al proiectului, a deschis întâlnirea prin sublinierea misiunii RePatriot de conectare cât mai bună a românilor de pretutindeni cu țara și a importanței pe care aceștia o reprezintă: “Sunt frații noștri care în cea mai mare parte au plecat de greu, unii chiar alungați și care acum fac lucruri extraordinare în țările de adopție. Sunt cea mai importantă bogăție a țării noastre și vrem să rămânem frați, să nu piardă legătura cu țara și avem interesul să avem aici vecini asemenea lor.”

În contextul manifestărilor din 10 august a fost reiterată nevoia de respect a demnității românilor și aprecierea contribuției lor la dezvoltarea României. “Să luăm în considerare exprimarea votului ca o exprimare a identității naționale, a apartenenței la România, dacă vreți a ownership-ului în termeni antreprenorial și asta merită pe deplin respectat”.Reprezentanții RePatriot spun că organizarea procesului de vot ar trebui să aibă ca obiectiv ca românii sa petreacă mai puțin de 30 minute la vot. Asta ar presupune, printre altele, și introducerea votului prin internet care poate deveni realitate cu ajutorul noilor tehnologii. Din păcate votul prin corespondență nu este adoptat, este destul de complex și birocratic.În fiecare an RePatriot transmite un Apel către toate administrațiile locale în care explică importanța Diasporei și roagă ca pe parcursul lunii august, când mulți români revin acasă să organizeze manifestări care să arate deschidere, să ofere oportunități și să-i celebreze pe cei merituoși.

Un semn de respect este și organizarea a ceea ce Repatriot a lansat în urmă cu 4 ani și anume ZILELE DIASPOREI, în fiecare comunitate locală din România. Un semn de respect ar fi ca fiecare dintre cei peste 3000 de primari din România să-și cunoască propria diasporă și să se adreseze în scris anual cu câte o invitație fiecărui român din diaspora care provine din localitatea sa. Dacă astfel de acțiuni ar deveni realitate, toți românii din diaspora s-ar simți tratați cu respect, iar acest lucru este fundamentul pentru tot ce înseamnă decizia fiecăruia de a se reîntoarce în România.Studiul privind românii din diaspora s-a desfășurat îniulie - august 2019, de către agenția de cercetare Open-I Research la cererea RePatriot- Romanian Business Leaders. Chestionarul a fost completat online de către 1810 români emigrați în țări precum Spania, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Germania, SUA, Franța, Canada, Austria, Norvegia, Belgia.La întâlnirea cu reprezentanții mass-media, Adela Jansen, care s-a alăturat Echipei RePatriot, Director Resurse Umane la BRD și Președintele în exercițiu al Coaliției pentru Dezvoltarea României, a prezentat rezultatele studiului și a relevat importanța subiectului pentru dezvoltarea economică a României: "Tendințele din studiile RePatriot și din alte date publice nu sunt încurajatoare, însă acest lucru trebuie să reprezinte un motiv în plus să găsim urgent soluții. Una dintre ele o reprezintă platforma RePatriot Jobs, în care cât mai multe companii ar trebui să posteze oferte de joburi și internship-uri atractive."Dragoș Anastasiu - fondator al Eurolines a vorbit despre nevoia de respect și de eliminare a birocrației. A prezentat cazuri concrete și a cerut administrației eliminarea acestorbariere administrative și comportamentale.“Pentru România, diaspora este o comoara și ea trebuie tratată ca atare. Principalul lucru pe care românii și mai ales conducătorii săi trebuie să-l arate diasporei este RESPECTul. Acest respect poate fi dovedit în diferite momente, care sunt importante pentru diaspora: momentul votului, momentul în care revine diaspora temporar acasă (vacanța), momentul în care diaspora revine pentru totdeauna, momentul recunoașterii diplomelor din străinăte sau momentul recăpătării cetățeniei române, dacă au renunțat la ea și o doresc înapoi.”Echipa REPATRIOT cere autorităților române simplificarea drastică a tuturor interacțiunilor necesare în astfel de momente. Astfel, recăpătarea cetățeniei române ar trebui să se poată face printr-o simplă cerere și să nu dureze mai mult de 30 de zile. Solicitarea a nenumărate acte, pe care statul român le deține oricum (certificat de naștere, de căsătorie, renunțarea la cetățenie) reprezintă acte birocratice inutile și nerelevante. În ceea ce privește organizarea poliției de frontieră în momentele cunoscute de vacanță, în care romanii se întorc în țară, ar putea avea ca obiectiv principal, acum în era tehnologiei, ca nicio persoana să nu petreacă mai mult de 15 minute la granița României.Invitatul conferinței a fost Robert Stredie, Președintele Ligii Studenților Români din Străinătate care a prezentat Alianța dintre organizațiile studențești din Basarabia și România finalizată printr-un pact semnat la Covasna și care reiterează credința că rolul unei Diaspore unite cu Țara are un rol major în apărarea valorilor comune și dezvoltarea economică. “Mulți dintre cei plecați la studii ar dori să revină acasă să pună în aplicare ce au învățat în străinătate. Sperăm ca prin programul de internship-uri în companiile din România pe care o să-l lansăm în 2020 să-i ajutăm pe cât mai mulți să revină” a mai spus Robert Stredie.La conferință a mai intervenit Gabriel Paal, care s-a alăturat Echipei RePatriot și care se întoarce în România după 12 ani de succes în industria oil and gas, cel mai recent rol ocupat fiind acela de director de operațiuni pentru Europa în cadrul companiei General Electric. A petrecut acești ani între USA, Europa și Orientul Mijlociu. Se întoarce în România cu dorința de a aduce o schimbare pozitivă prin experiența sa, în același timp se ocupă de dezvoltarea propriei sale firme de consultanță.Echipa RePatriot a mai prezentat un caz de profesionist de succes care a revenit acasă după o carieră de 9 ani în project management în Roland Berger. Andreea Petrișor a coordonat echipe complexe în proiecte internaționale în diverse industrii și s-a întors în România, unde a preluat poziția de Managing Director al Delivery Hero România. Andreea este absolventă unui MBA în cadrul INSEAD în 2015, iar în 2010 a absolvit ca șefă de promoție European Business School din Londra.La întâlnirea cu presă au mai intervenit membrii Echipei RePatriot: Nicuța Enache - repatriată din Italia și fondatoarea a două restaurante în București, Hilde Brandl - arhitect, revenită în România din Germaniacare au subliniat importanța Zilelor Diasporei și implicarea liderilor de business în prezentarea oportunităților credibile din România.Felix Pătrășcanu, co-fondator FAN Courier, lider RePatriot a declarat: “Impactului Diasporei este extraordinar în schimbarea de mentalitate, de oferire a deschiderii și încrederii, de crearea unei culturi a libertății dar și a responsabilității, a muncii serioase și a respectului regulilor. Așteptăm în 3-6 Octombrie 2019 peste 300 de antreprenori în Bucovina, la Summitul RePatriot, pentru a discuta despre încrederea în România și pentru a face împreună proiecte concrete.”RePatriot Summit, cea mai importantă întâlnire anuală a RePatriot, aflată la a IV-a ediție va avea loc în Bucovina la începutul lunii Octombrie și va avea ca teme principale tehnologia, turismul și dezvoltarea economică prin proiecte strategice de regenerare urbană. Mai multe detaliiAICI.RePatriot este o comunitate construită ca o platformă de inspirație, acțiune, consiliere și informație care își propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară. RePatriot este un proiect al Romanian Business Leaders lansat în anul 2015.Mai multe pe www.repatriot.ro.Fundația Romanian Business Leaders este o comunitate de antreprenori, manageri și profesioniști români din diverse domenii. Ceea ce ne unește este dorința de a contribui la un bine public dincolo de interesele de companie, industrie sau domeniu. Credem că România va fi o țară mai bună pentru business atunci când va deveni o țară mai bună pentru oamenii ei.