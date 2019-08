Implanturi mamare Allergan, legate de o rară formă de cancer. După primul caz din țară, sud-coreenii dau în judecată compania

Astfel spus din 38.760 de paciente cu implant mamar, 1 caz este posibil ca pe parcursul vieții in situația in care nu se iau masuri de medicina preventiva (si aici ne referim la tratamentul precoce chirurgical in cazul apariției unui serom sau unei mase tumorale la nivelul capsulei periprostetice) poate dezvolta BIA-ALCL, restul de 38759 cazuri având o evoluțiefără considerente patologice. Concluziile grupului nostru au fost confirmate si in SUA de către Dr Clements (7) in 2016 de un caz la 30000 pacienți (aceasta este si actuala informare comuna a Societății Americane de Chirurgie Plastica si a Societății Americane de Chirurgie Estetica).

Coreencele, care au suferit o intervenție chirurgicală de mărire a sânilor cu implanturi mamare cu textura Biocell de la Allergan, intenționează să înceapă un proces împotriva principalului producător de implanturi mamare, după ce autoritățile au confirmat, recent, primul caz de cancer rar legat de produs, informează The Korea Times Lee Seung-joon, un avocat al firmei de avocatură Lincoln, care a început un proces împotriva companiei, a spus că va continua să adune persoane care să participe la proces până la finalul acestei luni. El a precizat că procesul va fi împotriva Allergan, nu Allergan Coreea, fiind vorba de daune.Aproape 3.000 de persoane s-au înregistrat ca membri ai unei comunități online, prin care firma de avocatură va selecta participanții. Lee a spus că 100 dintre ei au decis să se alăture procesului și se așteaptă ca numărul se crească.„Cei care participă la proces cer bani pentru costul scoaterii implanurilor Allergan și pentru efectele psihologice cauzate de teama de a dezvolta limfon anaplazic cu celule mari asociat cu implantul mamar (BIA-ALCL)”, a spus Lee.Numărul membrilor a crescut după ce autoritățile au anunțat, vineri, primul caz confirmat de BIA-ALCL la o femeie de 40 de ani, care a avu implanturi Allergan Biocell.Luna trecută, Autoritățile din SUA au anunțat că implanturile Allergan cresc riscul de BIA-ALCL, iar compania a început să retragă produsele de pe piața globală.O coreeancă care a avut o intervenție chirurgicală de mărire a sânilor în urmă cu 7-8 ani a vizitat recent un spital, după ce sânii s-au umflat vizibil. Doctorul a suspectat-o de BIA-ALCL și a transferat-o la un spital universitar din apropiere, unde diagnosticul a fost confirmat.Grupurile de chirurgi plastici din Coreea recomandă pacientelor să nu își scoată implanturile dacă nu au simptome, având în vedere efectele secundare pe care le pot avea intervențiile chirurgicale.Conform The Korea Herald , cazul din Coreea de sud este primul de acest gen din țară, dar al patrulea din Asia, anterior fiind anunțate în Japonia și Thailanda.Potrivit acestei publicații, Administraţia pentru Medicamente şi Alimente din SUA (FDA) a identificat 573 de cazuri BIA-ALCL la nivel global, din care 481 au fost atribuite implanturilor Allergan.Asociația Chirurgilor Plasticieni din România, potrivit site-ului propriu, are un comitet de studiu pentru studierea potențialelor cazuri de BIA- ALCL în România.„Din analiza bazata pe dovezi medicale- ce reprezintă standardul de aur in medicina moderna- grupul nostru a ajuns la concluzia ca daca la nivel planetar sunt aproximativ 10 milioane de paciente cu diferite tipuri de implante mamare si exista raportate un număr de 258 de cazuri la nivel mondial incidenta reala este de 1 : 38760 de cazuri. Din păcate nu se cunoaște proporția de implante texturate/netexturate, pentru a calcula o incidenta de apariție raportata doar la implantele texturate, dar in mod evident, aceasta rata este mai mica decât 1 :30.000”, informează Asociația Chirurgilor Plasticieni din România.„Riscul efectiv de a dezvolta BIA-ALCL în urma metanalizei datelor științifice actuale este de 2,5 cazuri la 100.000 de pacienți, fata de incidenta a cancerului mamar de 89.7 cazuri la 100.000 de locuitori (WHO)”, menționează sursa citată.