Apple Coreea ar fi exagerat numărul de locuri de muncă create în țară. Companiile sud-coreene nu înțeleg logica Apple

Apple Korea ar fi exagerat numărul de locuri de muncă create în țară de când a început operațiunile, în 1994, potrivit unor surse din industria IT, scrie The Korea Times . Potrivit acestora, compania susține că a contribuit la crearea de 325.000 de locuri de muncă și a ajutat economia sud-coreeană să crească, lucru neconvingător, având în vedere că are doar 500 de angajați.Sursele spun că Apple a exagerat cifrele, precizând că a creat job-uri indirect la partenerii de afaceri, precum POSCO și Netmarble, Kakao Bank și alte companii IT care folosesc ecosistemul App Store.„Calculele sunt ridicole”, spune un oficial al unei companii care creeză smartphone-uri, ce nu a dorit să i se dezvăluie numele. „Ca să împrumut ideea Apple Coreea, o companie poate să angajeze indirect persoane la o benzinărie, dacă șoferul CEO-ului (companiei IT n.r.) își face plinul de la acea benzinărie”.Apple Coreea a spus pe site-ul propriu că a început operațiunile în Coreea de Sud în urmă cu 2 decenii cu doar 2 angajați, iar acum a ajuns la 500 de angajați.Compania mai spune că a creat 125.000 de locuri de muncă indirect prin parteneri precum POSCO și Poongsan Corporation și 200.000 prin ecosistemul App Store.Printre exemplele prezentate de companie, se numără Kakao Bank, care ar fi devenit o companie fintech inovativă prin oferirea de servicii prin iPhone și iPad.Un oficial al unei companii de jocuri spune, totuși, că argumentul Apple Korea este greu de înțeles.„Și Google operează un magazin de aplicații. Este absurd pentru Apple să revendice asta, de parcă magazinul de aplicații a fost singurul care a contribuit la angajarea dezvoltatorilor de jocuri. În acest caz, cred că producătorii de semiconductori au ajutat la crearea mai multor locuri de muncă, deoarece produsele lor contribuie la producția de smartphone-uri”, a spus el.În trecut, compania Apple Coreea s-a confruntat cu proteste din partea retailerilor de smartphone-uri, care au susținut că Apple le-a presat să cumpere iPhone-uri pentru a fi folosite doar pentru afișare în vitrină și alte scopuri promoționale.