DOCUMENT Criza forței de muncă - Autoritățile vor mai mulți muncitori asiatici în România: încă 10.000 / Statul speră să încaseze 1 milion de euro

Criza de pe piața forței de muncă îndeamnă autoritățile să suplimenteze, pentru anul 2019, contingentul de lucrători nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România cu 10.000, conform unui proiect consultat de HotNews.ro. Astfel, contingentul pentru acest an ar crește la 30.000.







lucrători permanenți – 9554;

lucrători detașați – 760;

lucrători înalt calificați – 130;

persoane transferate în cadrul aceleiași companii - ICT– 287;

lucrători transfrontalieri – 62;

lucrători sezonieri – 45;

lucrători au pair – 1;

lucrători stagiari – 1.











Conform documentului, în prima jumătate din acest an, au fost înregistrate 13.138 cereri pentru eliberarea avizului pentru angajare/detașare în muncă.Au fost eliberate 10.840 avize de angajare/detașare:Totodată, potrivit celor comunicate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2018, când au fost eliberate 4091 avize de muncă/detașare, se observă o creștere cu 165% a numărului de avize de muncă/detașare eliberate.În primele cinci luni din acest an, angajatorii au declarat în mod repetat ca neocupate peste 64.000 de locuri de muncă, potrivit ANOFM.Străinii care ar putea fi încadraţi în muncă sau detaşați în România la un singur angajator, urmare suplimentării pentru anul 2019 a contingentului de lucrători nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, ar reprezenta aproximativ 0,46 din numărul persoanelor salariate, care, în primul trimestru al anului 2019, era de 6,48 milioane, conform INS.Nota de fundamentare spune că eliberarea celor 10.000 de avize suplimentare de angajare/detașare pentru lucrători nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România reprezintă un plus de 1 milion de euro venit la bugetul de stat, având în vedere că, la eliberarea avizelor de angajare/detaşare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii plăteşte un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plății.De asemenea pentru lucrătorii permanenţi sau asimilaţi lucrătorilor permanenţi, angajatorii vor plăti taxele, impozitele şi alte contribuţii prevăzute de legislaţia română în vigoare.