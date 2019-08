Trump și premierul danez au discutat la telefon. Nu e clar cine a avut inițiativa și dacă au discutat despre vânzarea Groenlandei

"Conversația a fost constructivă și ambii lideri au subliniat necesitatea dezvoltării în continuare a cooperării și a gestionării provocărilor politicii de securitate", a declarat purtătorul de cuvânt.Ea nu a specificat cine a fost cel care a sunat- președintele SUA sau primul-ministru social-democrat."Este o femeie minunată, am avut o discuție grozavă, avem o relație foarte bună cu Danemarca și am fost de acord să discutăm și pe mai departe", a spus Donald Trump, vineri seară, înaintea decolării spre summitul G7 din Franța.Reamintim că la începutul săptămânii Trump a dorit ca SUA să facă o ofertă de cumpărare a Groenlandei, ofertă despre care doamna Frederiksen a spus că este „absurdă”.Imediat, Trump și-a anulat vizita de stat pe care urma să o facă în Copenhaga (planificată inițial pe 2 și 3 septembrie, la invitația reginei Margrethe), acuzând tonul ”nepotrivit” cu care a fost refuzat.„Tot ce trebuia să spună era că nu sunt interesați să vândă Groenlanda”, a spus fostul om de afaceri din New York.Populată de 56.000 de locuitori, Groenlanda este o insulă arctică gigantică, cu o suprafață de 4 ori cât cea a Franței. Resursele sale naturale (petrol, gaze, aur, diamante, uraniu, zinc, plumb) și rutele maritime pe care le oferă o fac foarte interesantă pentru Statele Unite, China și Rusia.SUA are instalată o bază militară la Thule, în nord-vestul extrem al teritoriului, care face parte din sistemul american de apărare împotriva rachetelor.