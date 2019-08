O propunere fiscală ciudată: distribuirea dividendelor din hoteluri sub formă de bacșiș. Consultant fiscal: De ce dividende, că nu înțeleg, ce legătură au dividendele cu banii salariaților?

Colegii bucătari, ajutor de bucătar, de la unitățile de alimentație publică neclasificate sau clasificate independent își vor crește veniturile la locul de muncă, chiar dublat, iar eu din turism ca să fac față, ca să aduc la același nivel (salariile n.r.), pe mine m-ar costa, dacă aș da salariul majorat, 75% în plus.

HotNews.ro a discutat cu vicepreședintele FPTR Nicolae Istrate pentru a cere câteva detalii. Acesta a ținut să precizeze că ei plătesc impozit specific în turism.“Dacă am 100 de locuri de cazare, se face o înmulțire cu o cifră și acei bani se duc la stat”, afirmă vicepreședitele Federației.În legătură cu propunerea amintită, el a spus:“Dacă statul și-a luat banii, eu am plătit salariile, am plătit toate dările și îmi rămân 10 lei, în loc să-i bag în buzunar ca dividende, lasă-mi 8%, cât e media bacșișului declarat de HORA (Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România), să-i folosesc la salarii, dar fără să plătesc taxele, și să aibă regimul bacșișului. Statul nu pierde nimic, că și-a luat toate dările. Dimpotrivă, câștigă 10% (impozit pe venit n.r.)”.Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor a promis că studiază și poate o vor introduce în proiectul de modificare a Codului fiscal.Consultanții fiscali nu prea înțeleg propunerea Federației. Contactat de HotNews.ro, Cornel Grama întreabă:“Deci să zicem ca entitatea încasează 100 lei… deci 8 lei ei propun să le dea salariaților sub forma de ce? Ca să nu fie considerat avantaj salarial și să nu se plăteasca căruța de CAS și CASS? De ce dividende, ca nu înțeleg ce legătură au dividendele cu banii salariaților? Distribuirea de bacșiș la salariați nu are legătura cu dividendele".Veniturile încasate de pe urma all inclusive au fost de circa 107 milioane lei, în 2018, potrivit datelor INS.