​Camera Deputaților: Comisia de buget a amânat pentru săptămâna viitoare rapotul pe OUG 114

Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a amânat, marți, raportul preliminar pe OUG 114/2018. Au fost dezbătute prevederi din ordonanță, însă o altă ședință a fost anunțată pentru săptămâna viitoare, potrivit Mediafax. Deputații din comisie au aprobat amânarea raportului pe OUG 114/2018 cu 11 voturi „pentru” și nouă împotrivă. Ministrul Muncii, Marius-Constantin Budăi, a declarat că a avut discuții cu patronatele și sindicatele din domeniul construcțiilor. A prezentat o prevedere inexistentă încă, în cadrul Monitorului Oficial, anume prevederea majorării indemnizației sociale, de la 640 la 704 lei.





Deputatul USR, Claudiu Năsui, a avut discuții în contradictoriu cu Ministrul Muncii, Marius Budăi, în ceea ce privește bugetul de pensii.''Ne spuneați la începutul anului că acest an va fi primul an când sistemul de pensii nu va mai avea deficit. În câte din aceste luni a fost bugetul de pensii pe excedent?'', l-a întrebat deputatul USR Claudiu Năsui pe ministrul Muncii Marius Budăi.Ministrul Muncii susține că în acest an, a fost înregistrat excedent.În cadrul ședinței, au fost dezbătute prevederile Ordonanței de urgență 114.''Pentru noi, OUG are un impact strict în ceea ce privește sectorul energetic. Au redus încrederea investitorilor'', a declarat Dan Roșu, Director Executiv al Asociaţiei Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră.Directorul Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții afirmat că OUG 114 a generat ''consecințe extraordinar de grave'', cum ar fi refuzul firmelor de a mai participa la licitații sau intenția unora de a se retrage din contracte.Reprezentantul Asociației Furnizorilor de Energie Electrică a declarat, de asemenea, că Ordonanța a influențat prețul pieței, iar România a ajuns importator de energie electrică.Au existat și instituții care au susținut parțial OUG 114, considerând că sunt necesare anumite modificări, iar anumite asociații și-au exprimat mulțumirea față de prevederile Ordonanței, cum ar fi Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.Comisia de Industrii a Camerei Deputaților a avizat, marți, abrogarea unor prevederi din OUG 114/2018, respectiv a articolelor prin care se plafonase prețul gazelor naturale de producție internă pentru populație și CET-uri la 68 lei/MWh, se reintroduseseră prețurile reglementate la energia electrică destinată consumatorilor casnici clienți ai furnizorilor de ultimă instanță și se majorase de la 0,2% la 2% taxa percepută de ANRE operatorilor din energie și gaze.