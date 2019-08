Amnistia fiscală/ Ana-Maria Iordache (D&B David și Baias): Firmele cu datorii de peste un milion, care vor doar anularea accesoriilor, au fost excluse din Ordonanță

​​Amnistia fiscală publicată recent în Monitorul oficial are două părți, una pentru companiile cu datorii de peste 1 milion de lei, dedicată în principal societăților de stat, și cealaltă pentru restul, care au sub acea sumă. Ana-Maria Iordache, partener D&B David și Baias, a constatat că, față de varianta pusă în dezbatere, a apărut o modificare foarte importantă: acum, companiile cu datorii de peste 1 milion de lei nu vor putea cere doar anularea obligațiilor accesorii, așa cum se întâmplă cu cele care au datorii sub acea sumă.







Porivit acesteia, partea a doua a Ordonanței se referă la anularea integrală a obligațiilor fiscale accesorii tot pentru debitele restante la 31 decembrie 2018, pentru toți contribuabilii care au astfel de debite mai mici de 1 milion de lei.



„În mod paradoxal, spre deosebire de proiectul apărut pe site (la Finanțe n.r.), are o discriminare (cel publicat în Montor n.r.). Se califică doar persoanele fizice, entitățile fără personalitate juridică și unitățile administrativ-teritoriale. N-am înțeles rațiunea pentru care această măsură exclude persoanele juridice. Practic, toți contribuabilii care ar avea datorii mai mari de 1 milion de lei nu vor putea accede la această facilitate, pentru că ei sunt excluși de textul de lege”, a spus Iordache, în cadrul unui eveniment organizat de PwC.Ea a precizat că nu înțelege rațiunea și prin raportare la scopul ordonanței.„Scopul ordonanței este încurajarea conformării voluntare și, practic, această ordonanță nu este altceva decât Ordonanța 44 din 2015: vestita amnistie, Realoaded”, a precizat ea.