Corporate Report Siemens ia împrumut miliarde fără dobândă; Dior dezlănțuie critici furioase cu o nouă reclamă; Airbus se retrage din cursa pentru avioanele de vânătoare ale Canadei

Siemens s-a împrumutat cu miliarde fără a oferi vreun cent dobândă

Conglomeratul industrial german a împrumutat săptămâna trecută de la investitori 3,5 miliarde de euro prin obligațiuni emise cu cel mai mic randament oferit vreodată de o companie, afirmă o sursă familiară cu tranzacția. Este un nou semn că investitorii se tem că dobânzile vor scădea în continuare, pe măsură ce se adună norii peste economia globală.





1,5 miliarde au fost împrumutate pentru doi până la cinci ani, cu cupon zero (dobândă) și oferite cu randament negativ, însemnând că investitorii plătesc efectiv pentru a împrumuta bani companiei dacă păstrează titlurile până la maturitate. Cele 2 miliarde rămase au fost împrumutate pentru 10 până la 15 ani, cu dobânzi minuscule.





Titlul pe 2 ani a fost marcat cu -0,315% și este „randamentul cel mai negativ înregistrat vreodată de o obligațiune oferită pe piața primară” a spus sursa. Siemens a evitat să comenteze.





Corporațiile și guvernele, în special din Europa, au oportunitatea de a se împrumuta incredibil de ieftin, investitorii căutând venituri rapide în scădere sau doar un loc sigur pentru a-și parca banii. „Unele lucruri extraordinare se petrec chiar acum cu obligațiunile corporatiste în euro”, spune Jonathan Gregory, șef la UK Fixed Income și manager senior la UBS Asset Management, afirmând că un sfert din obligațiunile corporatiste din Europa au randamente negative. Pentru unii investitori, chiar și acestea par mai atrăgătoare decât titlurile guvernamentale. Cele emise de guvernul german au atins randamente scăzute record pe măsura creșterii cererii, ceea ce indică îngrijorarea cu privire la riscul sporit de intrare în recesiune a celei mai mari economii europene. Prețurile și randamentele se mișcă în direcții opuse. Datoria pe 2 ani a Germaniei poartă acum un randament negativ de -0,912%.





Dar Gregory crede că unii investitori au o viziune-tunel pe Europa, spunâmd că există randamente mai bune ale obligațiunilor corporatiste și guvernamentale în țări ca Statele Unite și Australia. Acolo, dobânzile sunt încă pozitive. (CNN Business)





Dior dezlănțuie critici furioase cu o nouă reclamă pentru parfumul Sauvage

Francezii au produs parfumuri Sauvage de peste 50 de ani și s-au folosit în ultimii ani de Johnny Depp pentru a le promova. Dar o nouă campanie publicitară în care au asociat imagistică legată de Nativii Americani a redeschis răni într-o populație ai cărei strămoși au fost numiți sălbatici și uciși în mod sistematic.





Compania de bunuri de lux a postat vineri un trailer cu un dansator Lakota în haine colorate, despre care a spus că personifică cultura modernă amerindiană și că va reveni luni cu noi amănunte despre parfum. Filmul a fost scos după câteva ore de pe conturile Instagram și Twitter ale lui Dior, deși încă apare pe conturi legate de Depp. Dar el continuă să genereze critici severe. Sauvage are o varietate de sensuri în fanceză, printre care neîmblânzit, natural, nesupus.





Dior a lucrat la campanie cu Americans for Indian Opportunity, o firmă de consultanță respectată, dar uneori controversată, din Albuquerque, New Mexico. Este același grup care l-a adoptat ceremonios pe Johnny Depp ca membru de onoare al națiunii Comanche în timp ce filma în 2013 pentru „The Lone Ranger”. „O colaborare bine intenționată poate deveni neavenit de exploatatoare și rasistă – asta s-a întâmplat aici”, a spus Crystal Echohawk, director executiv al IllumiNative și nativ Pawnee.





Laura Harris, directoare executivă, a spus că se aștepta la reacții, dar a vrut să asigure participarea la producție a Nativilor Americani, spre a-i educa pe oameni cu privire la filosofia și valorile indigene și că toate componentele amerindiene ale filmării au fost făcute cu gust și respect. Harris a spus că Dior nu va schimba numele parfumului și nici nu va anula o filmare comercială cu Depp din Utah. Materialele de marketing o descriu ca pe o „Odă pentru Mama Pământ” și spun că includerea dansatorului este menită a fi „un omagiu profund adus acestei culturi, portretizat cu imens respect”.





Robert Passikoff, președinte al firmei de cercetare de marketing Brand Keys Inc. din New York, a spus că angajarea unei firme a minorității nu este suficient și că nu există scuze pentru companii care folosesc aspecte culturale pentru profituri: „Trebuie să fii foarte, foarte grijuliu în zilele noastre cu ceea ce este corect politic, corect cultural ... și cel puțin echilibrat rasial”. (Associated Press)





Airbus se retrage din cursa de miliarde pentru avioanele de vânătoare ale Canadei

Divizia de armament a lui Airbus a citat cerințe oneroase de securitate și o decizie de ultim moment adoptată la Ottawa de a diminua cerințele legate de investițiile pe care vor trebui să le facă în Canada câștigătorii licitației. Și alți participanți se plânseseră de faptul că guvernul canadian pare să încline balanța în favoarea avionului F35 al lui Lockheed Martin, pe care îl dorește Royal Canadian Air Force. Canada este parte a consorțiului care a dezvoltat avionul.

Canada lansase luna trecută o competiție îndelung amânată și spune că este încrezătoare că nu sunt semne de favoritism. Ottawa spune că valoarea contractului este între 15 și 19 miliarde de dolari canadieni (1US$=1,33C$).





Reuters scrisese în iulie că Airbus și Boeing Co. informaseră în scris Ottawa că intenționează să se retragă. Firmele erau nemulțumite că în luna mai guvernul renunțase la cerința ca participanții să garanteze că vor da companiilor canadiene beneficii economice de 100% din valoarea contractului. Astfel de angajamente nediscutabile, la care Boeing, Airbus și Saab AB din Suedia se conformaseră, contravin regulilor consorțiului F35. Decizia luată la Ottawa permite rămânerea în competiție a lui Lockheed Martin.





