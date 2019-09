VIDEO Un chinez și-a clonat pisica cu 35.000 de dolari, după ce aceasta a murit. O companie chineză a clonat până acum peste 40 de câini

Mulți chinezi nu cred că folosirea animalelor pentru cercetări medicale sau testarea de produse cosmetice reprezintă cruzime sau că este problematică clonarea animalelor de companie. De asemenea, nu există legi pentru cruzimea împotriva animalelor.









Garlic era mort, dar nu e nimic ce Huang Hu nu ar face, scrie The Straits Times , care citează The New York Times . Acesta a îngropat trupul neînsuflețit al animalului într-un parc din apropierea casei. Câteva ore mai târziu, acesta a citit un articol despre câinii clonați din China.„În inima mea, Garlic este de neînlocuit”, a spus Huang, care a dezgropat corpul pisicii și apoi l-a băgat la frigider.Acesta a ajuns la Sinogene, o companie specializată în clonarea de animale cu sediul la Beijing. Penru 35.000 de dolari, 7 luni mai târziu, Sinogene a creat ceea ce au numit publicațiile chinezești: prima pisică clonată din țară.Șeful executiv al Sinogene, Mi Jidong, a declarat că au decis clonarea de animale de companie în 2015, după ce un studiu a arătat că există cerere. Compania a clonat mai mult de 40 de câini pentru 53.000 dolari fiecare, unii pentru a fi animale de companie, alții pentru cercetări.Experiența genetică a Chinei este în creștere accelerată. De când cercetătorii chinezi au clonat o capră în anul 2000, au reușit să producă prima clonă a unei primate, editând embrionul maimuțelor și introducând gene asociate cu autismul și probleme prishice și creând câini foarte puternici. Anul trecut, țara a uimit lumea după ce chinezii au anunțat că au creat primii copii editați genetic din lume.