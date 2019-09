​​Corporate Report Bun-venit noului titan tehnologic al Europei! Huawei s-ar putea să vândă tehnologia sa 5G unui cumpărător occidental

Bun-venit noului titan tehnologic al Europei!

Prosus, un gigant al internetului care este cel mai mare acționar al firmei chineze Tencent, și-a făcu debutul pe bursa Euronext de la Amsterdam. Investitorii au fost în culmea fericirii.

Prosus („înainte” în latină) s-a desprins din Naspers, titanul media și tech care se tranzacționează la bursa din Johannesburg. În spatele despărțirii a stat dorința de a atrage mai mulți investitori internaționali, pe măsură ce Naspers devenea prea mare pentru bursa sud-africană.





Este o afacere globală. În afară de cota de 31% din Tencent, care singură valorează în jur de 131 de miliarde de dolari, Prosus are operațiuni uriașe cu anunțuri de publicitate în Brazilia, Indonezia și Polonia, precum și o firmă de plăți care este activă pe 18 piețe. Și investește în startup-uri de livrare de mâncare din toată lumea. Într-un fel, este omologul european al lui SoftBank cu al său Vision Fund de 100 de miliarde de dolari.





Investitorii par a fi crezut în potențialul său. Acțiunile Prosus au urcat cu 25% marți, pentru o valoare de piață de 133 de miliarde de dolari la ora închiderii. Provocarea lui Prosus este de a găsi mai multe firme de mare succes. Crede că poate: a câștigat 1,6 miliarde de dolari cu Flipkart din Indonezia, iar afacerile din publicitate și plăți continuă să crească. (The New York Times)





Huawei s-ar putea să vândă tehnologia sa 5G unui cumpărător occidental

Într-un atrium desprins parcă din Grecia antică – înconjurat de coloane din piatră și cu șase statui inspirate de Cariatide –părea potrivit ca Ren Zhengfei, șeful executiv al lui Huawei, să întindă o ramură de măslin către Vest: o parte din compania sa. Palatul somptuos din campusul Huawei întins peste case Shenzen găzduiește o sală de expoziție pentru tehnologia „de a cincea generație” (5G) a gigantului chinez al telecomunicațiilor. Rețele ultra-rapide și ultra-invidiate de telefonie mobilă vor conecta în curând orice, de la mașini până la roboți industriali.





Această tehnologie 5G, miezul viitoarei creșteri a veniturilor pentru Huawei, este ceea ce dl. Ren a spus într-un interviu pesntru The Economist că este gata s-o împartă. Pentru o singură plată, o tranzacție va da cumpărătorului acces perpetuu la patentele existente, licențele, codurile, proiectele tehnice și experiența de producție a lui Huawei. Posesorul va putea modifica codul sursă, ceea ce înseamnă că nici Huawei, nici guvernul chinez nu vor avea ipotetic controlul asupra infrastructurilor de telecomunicații construite cu echipamentele companiei. Și Huawei va fi la fel de liberă să-și dezvolte tehnologia în oricare direcție dorește.





„Este greu de găsit un precedent similar în istoria tehnologiei”, spun analiștii. Scopul declarat al lui Ren este de a crea un rival care să concureze în 5G cu Huawei (care va continua să-și vândă echipamentele și-și va păstra contractele actuale). În mintea sa, aceasta va ajuta la echilibrarea câmpului de joc într-un moment în care Occidentul se arată tot mai alarmat de perspectiva unei firme chinezești care va echipa cele mai multe din noile rețele de telefonie mobilă ale lumii. „O distribuție echilibrată a intereselor este calea spre supraviețuire a lui Huawei”, spune Ren.





La prima privire, gestul lui Ren pare a fi foarte nimerit. Dacă vânzarea va da naștere în cele din urmă unui concurent, țări ca Australia (care a interzis echipamentele Huawei) nu vor mai avea de cântărit între o tehnologie care, pe de o parte, este atât ultramodernă și ieftină, ca a lui Huawei și, pe de alta, teama de spionajul chinez. În schimb, ar putea avea cea mai bună tehnologie de la un aliat. Decizia de achiziție a echipamentului de telecomunicații s-ar putea întoarce de la politicieni în pragmaticele săli de consiliu.





Dar întrebările despre fezabilitatea afacerii abundă. Va accepta China să transfere nucleul uneia din puținele sale corporații puternice pe plan global? De bine, de rău, 5G a devenit una din cheile supremației. Ren spune că „5G înseamnă viteză” și „țările care au viteză vor avansa rapid. Dimpotrivă, țările care vor renunța la viteză și la tehnologii excelente de conectivitate vor fi expuse la performanțe economice mai reduse”.





Chiar dacă statul chinez își va da binecuvântarea, cine va fi cumpărătorul? Ren spune că „n-are idee”. Analiștii bănuiesc că giganți ca Ericsson și Nokia vor ezita să facă o ofertă, din mândrie, și că vor pune sub semnul întrebării valoarea tehnologiei Huawei. (Huawei a raportat pierderi anul trecut și nu prea are lichidități). Tehnologia s-ar putea să nu ajute o firmă mai mică să fie pe același plan cu Huawei. Chinezii sunt atât de implicați cu marii operatori, spun consultanții, că n-ar avea sens din punct de vedere financiar pentru mulți dintre ei să accepte un nou furnizor. Samsung are buzunare adânci și operațiuni în rețele mai mici, dar în creștere, iar fără concurenți la ofertă ar putea obține un chilipir. Un consorțiu de cumpărători este posibil, dar cine să facă parte din el rămâne totuși neclar.





Ar putea atunci oferta lui Ren să fie un semn de disperare? Deloc, spune el. Pretinde că Huawei a găsit furnizori altenativi care nu sunt pe lista neagră în America și neagă că firma va fi pe pierdere la anul. Totuși, afacerile cu amănuntul sunt sub presiune. Jumătate din vânzările de 105 miliarde de dolari de anul trecut au venit de pe urma celor 208 de milioane de telefoane vândute în toată lumea. Acest segment este în mare pericol. Telefoanele Huawei vândute în afara Chinei sunt dezirabile în mare măsură datorită software-ului proprietate Google. Android, sistemul de operare al lui Google utilizat de Huawei, este open-source și disponibil gratuit. Dar aplicațiile gigantului tech american nu sunt. Din cauză că Google este american și aplicațiile sunt elaborate în America, li se aplică interdicția de vânzare de tehnologii americane către Huawei instituită de Departamentul Comerțului.





Așa că noile dispozitive ale lui Huawei vor fi doar niște aparate de fotografiat decente care dau și telefoane. Pe 19 septembrie la München, compania va lansa Mate 30, primul telefon de top de după intrarea pe lista neagră. Dar un telefon fără Gmail, Google Maps, You Tube sau – cel mai important – Google Play Store este puțin probabil să fie un succes. Cota pe piața chineză a telefoanelor Huawei, unde nu s-au bazat pe aplicațiile Google, crește repede. Dar două cincimi din vânzările anuale de telefoane, cam 20 de miliarde de dolari, vin din afara țării.







Dacă Mate 30 și succesorii vor eșua, Huawei riscă să piardă venituri de miliarde de dolari.

