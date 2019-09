Șeful ANAF: Persoanele care își plătesc impozitele la timp ar putea primi, de la 1 ianuarie, un bonus de 3% din sumele achitate

"Am realizat studiul de impact pe acest segment al celor care îşi plătesc impozitele şi taxele la timp. Am identificat contribuabilii care se regăsesc în situaţia de a putea fi premiaţi. Reprezintă un număr semnificativ. A fost creionat proiectul de act normativ care reglementează două aspecte: cum avem aşa-zisa listă neagră, vom avea trimestrial, în acelaşi ritm, lista albă, iar pe de altă parte proiectul de act normativ vizează acordarea unui bonus de 3% din sumele achitate integral şi la termen de către bunii plătitori", a afirmat Călugăreanu la Antena 3, citată de Agepres.Proiectul prevede două posibilităţi: fie acordarea anuală a acestui bonus, fie acordarea acestuia la fiecare termen de plată.Călugăreanu a mai vorbit și despre lista neagră în cazul persoanelor fizice. A spus că aceasta a fost eliminată în cazul persoanelor fizice, din cauza unor probleme ale ANAF."A fost reglementată problema listei negre în cazul persoanelor fizice, în sensul că s-a eliminat această obligaţie, mai ales că trebuie să recunoaştem că în evidenţa fiscală care priveşte persoanele fizice au fost o serie de probleme din interior şi atunci s-a eliminat obligativitatea de a pune pe lista neagră persoanele fizice. Ideea este că de aceea am simţit nevoia să creăm un instrument pentru bunii plătitori, pentru că pentru persoanele fizice şi juridice care s-au confruntat cu dificultăţi financiare reale s-a aprobat Ordonanţa 6 care prevede două categorii de măsuri: contribuabilii care aveau datorii la 31 decembrie 2018 restante şi care nu au avut posibilitatea şi nici nu au în perioada următoare posibilitatea de a le achita în termen scurt pot accesa planul de restructurare cu un termen de aplicare pe 7 ani. Sunt acolo o serie de facilităţi care conduc la reduceri de până la 50% din aceste datorii şi anularea accesoriilor. De asemenea, important este faptul că pentru cei care-şi achită obligaţiile fiscale restante la 31 decembrie 2018 până la data de 15 decembrie 2019 se aplică mecanismul anulării integrale a dobânzilor şi penalităţilor", a spus șefa ANAF.