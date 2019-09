​​Corporate Report: „Downton Abbey” face încasări mai mari decât „Ad Astra” și „Rambo”; Fondatorii lui Stripe sunt cei mai bogați miliardari pe cont propriu din Irlanda; Boeing cam trage de timp și de bani cu racheta lunară a lui NASA

„Downton Abbey” face încasări mai mari decât „Ad Astra” și „Rambo”. Un grup de aristocrați britanici îi depășește pe astronautul Brad Pitt și pe Johnny Rambo la box office în weekend. „Downton Abbey”, adaptarea pentru lung-metraj a unui serial apreciat, a câștigat weekendul cu încasări de 31 de milioane de dolari în America de Nord. Este cea mai rentabilă premieră pentru Focus Features și oarecum o surpriză, deoarece filmul a depășit așteptările care se ridicau la 20 de milioane. Filmul s-a bucurat de o puternică susținere a fanilor și de cronici favorabile. „Downton Abbey” are un scor de 85% pe site-ul de aprecieri Rotten Tomatoes.





„Ad Astra” al lui 20th Century Fox a prins locul al doilea la box office, filmul științifico-fantastic cu Brad Pitt încasând 19,2 milioane. Este o performanță solidă pentru Fox a lui Disney, care căuta cu disperare un nou succes. Chiar și așa, mai are drum lung de făcut pentru a recupera bugetul lacom de 80 de milioane. „Ad Astra” a făcut 45 de milioane în întreaga lume.





Iar pe locul al treilea a venit ultimul film din franciza Rambo: „Rambo: Last Blood”. Filmul cu Sylvester Stallone a adus 19 milioane în weekend. Este al cincilea din seria începută în 1982 cu „First Blood”.





Weekendul poate că nu a adus recorduri, ci performanțe bune la box office în SUA, unde mulți au găsit un bilet la filmul preferat. Totalul încasărilor este cu 30% mai mare decât în weekendul similar de anul trecut. Dar totalul anual este încă cu 5% sub 2018 și ar putea avea de câștigat în următoarele săptămâni. „Joker” de la Warner Bros, o curajoasă urmare la Batman cu Joaquin Phoenix în rolul principal, ar putea doborî recordul când se va lansa peste două săptămâni. (CNN Business)





Fondatorii lui Stripe sunt cei mai bogați miliardari pe cont propriu din Irlanda.

John și Patrick Collison și-au vândut cu 5 milioane de dolari prima companie când erau încă adolescenți. Acum, puțin peste 10 ani mai târziu, al doilea lor startup este evaluat la 35 de miliarde de dolari, făcându-i cei mai bogați întreprinzători din Irlanda.





Ultima evaluare a procesorului de plăți online Stripe Inc. le conferă lui John, 29, și Patrick, 31, o avere netă de 4,2 miliarde de dolari fiecare, conform calculelor lui Bloomberg Billionaires Index, suficient ca să intre în primii 500. Joi, Stripe a anunțat că a colectat 250 de milioane de dolari la ultima rundă de finanțare, ceea ce aduce valoarea companiei din San Francisco la 35 de miliarde. Singurele startupuri care au avut evaluări mai mari în acest an au fost gigantul vapării Juul Labs Inc. și We Co., deținătoarea firmei imobiliare de partajare de birouri WeWork.





Dar valorile acestor două companii sunt acum sub semnul întrebării. Numărul în creștere de îmbolnăviri și decese cauzate de vapare a făcut unele guverne să interzică produsele Juul, iar Wall Street apreciază că valoarea lui WeWork a luat-o la vale din cauza investigării practicilor financiare neortodoxe ale fondatorului Adam Neumann.





Averile fraților irlandezi le depășesc pe cele ale concetățenilor Denis OʼBrien, magnatul telecom, și finanțistul Dermot Desmond. Collisonii sunt comparabili cu omologi de pe Silicon Valley, ca Travis Kalanick, cofondator al lui Uber, și superiori lui Brian Chesky (Airbnb), Evan Spiegel (Snap) și Daniel Ex (Spotify Technology SA), conform calculelor lui Bloomberg. (Fortune)





Boeing cam trage de timp și de bani cu racheta lunară a lui NASA

Agenția chiar intenționează să trimită oameni pe Lună cât mai curând. În ciuda problemelor de finanțare, NASA se străduie să respecte termenul 2014 fixat de administrația Trump, iar lucrurile încep să se adune încet.





De mulți ani, NASA s-a bazat pe terți ca să trimită materiale și astronauți în spațiu. Fie că au fost contracte cu SpaceX pentru reaprovizionare sau cu Roscosmos din Rusia pentru a trimite oameni de știință la Stația Spațială Internațională, NASA a contat pe alții.





Un grup de aristocrați britanici îi depășește pe astronautul Brad Pitt și pe Johnny Rambo la box office în weekend ● Doi frați adolescenți au vândut prima companie cu 5 milioane de dolari, iar a doua i-a făcut miliardari la 30 de ani ● Racheta NASA care va purta din nou oameni pe Lună se construiește cu viteza melculuiÎntr-o postare pe blog, NASA sărbătorește un moment semnificativ, cu cele cinci secțiuni centrale ale rachetei Space Launch System (SLS) asamblate pentru prima oară. În final, racheta va da ultimul impuls la trimiterea oamenilor pe micul nostru vecin prăfos, dar dacă se va întâmpla sau nu în 2024 este o ghicitoare.SLS va schimba situația, dar trebuie mai întâi terminată. Contractorii implicați în proiect – în principal Boeing – au lăsat-o moale, provocând mari întârzieri și depășiri masive de costuri. Chiar și acum, datele estimate pentru primele lansări ale SLS sunt sub semnul întrebării și lasă puțin spațiu în calendar pentru respectarea datei din 2024. Nu prea sunt motive de sărbătorire. (bgr.com)