3 puncte forte și 5 puncte slabe ale economiei românești în viziunea Coface România/ Unde ne situăm în topul veniturilor fiscale și al cheltuielilor cu salariile bugetarilor

3 puncte forte





5 puncte slabe





5. Inflatia și costurile de finantare ridicate descurajeaza investitiile și genereaza pierderi de oportunitati pentru stat și pentru in mediul de afaceri





Venituri fiscale ca procent din PIB - topul pe UE

*Sursa: Coface







Top - Cheltuielile cu salariile





*Sursa: Coface

1. Cresterea economică înregistrată în primul semestru (4,1%) a doua cea mai ridicată din UE, alături de Ungaria2. Creșterea consumului (7% an-la-an) reprezintă o oportunitate mare pentru dezvoltarea companiilor din domeniul bunurilor de larg consum (distribuție sau retail)3. BNR are o rezervă internațională în valută foarte confortabilă de aprox. 40 mld. euro (+20% an-la-an), ceea ce asigură confortul unui control pe stabilitatea monedei naționale (preferința pentru ușoară depreciere pentru a stimula exporturile și decelera importurile)1. Veniturile fiscale subperformeaza la minimul ultimului deceniu prin raportare la PIB din cauza evaziunii fiscale ridicate2. Cheltuielile publice sunt rigide, deoarece doua treimi sunt alocate pentru salarii si ajutoare sociale3. Deficitul fiscal din primul semestru este la maximul ultimului deceniu, in conditiile in care investitiile publice reprezintă doar 4% din cheltuieli4. Emigrarea și sporul natural negativ tensioneaza forta de munca și ridica presiuni enorme asupra sistemului national de pensii, nesustenabil in forma actuala și in contextul ultimelor majorari validate pentru 2019-2021