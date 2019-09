Un reprezentant al singurului "unicorn" românesc spune că s-a chinuit să depună o declarație la ANAF: Am vrut să o depun online, nu am putut

Deși s-au făcut pași în acest sens (în dezvoltarea Spațiului privat Virtual n.r.), acesta nu permite conectarea concomitent a mai mult de 9.000 de utilizatori, ceea ce face greoi procesul de a folosi spațiul virtual existent.

Digitalizarea este foarte importantă, comunicarea, interoperabilitatea datelor. Nu trebuie să fiu nevoit să mă duc la Fisc să depun la Ghișeu balanțe și declarații ca să obțin un certificat de atestare fiscală. Este aberant.

În America, deși sistemul fiscal este foarte complex, fiecare stat are propria independență, dar există o foarte puternică infrastructură IT. Totul se poate rezolva „remote”. Poți să o faci inclusiv din România. Ei au investit și recuperarea de creanțe se face foarte ușor. Există comunicare electronică, prin email, totul se depune, se recuperează. Este altceva. Se reduce foarte mult din timpul companiei.

Suntem țara IT-știlor, avem resurse, deci putem face. Acum procesul de conformare este foarte complicat.

De foarte multe ori, companiile și persoanele individuale se găsesc în situația de a fi tratați ca evazioniști pentru că este foarte greu să fii la curent cu toate modificările fiscale.

Suntem țara IT-știlor, dar suntem codași la infrastructură (IT n.r.). Este cumva un motto pe care ar trebui să-l ținem minte.

El a povestit cât s-a chinuit, ca persoană, fizică cu Fiscul românesc, cât și ce probleme au companiile din acest punct de vedere.„Eu, ca persoană fizică, am vrut să depun o declarație pentru veniturile mele și a fost foarte greu. Am vrut să o depun online, nu am putut. A trebuit să aștept până la atingerea termenului de 31 iulie 2019”, a spus Faur.„Știm foarte bine că comunicarea între Fisc și companii este foarte greoaie. Este o lipsă totală a digitalizării, față de alte state care au făcut investiții în infrastructura de IT și acest lucru presupune în primul rând o comunicare eficientă și ajută la timpul pe care companiile îl salvează și în al doilea rând ajută Fiscul să înțeleagă mai bine situația companiilor cu care lucrează. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru că ajută foarte mult de reducerea evaziunii fiscale și la recuperarea creanțelor de către stat. Este prioritar ca fiscul din România să investească enorm în infrastructură”, a spus reprezentantul UiPath.„Instabilitatea fiscală se simte. Eu am avut discuții cu foarte mulți investitori din SUA, cu avocați și cu oameni de fiscalitate. Mi-au spus că deși România face parte din UE, din NATO, regimul fiscal și politic instabil atrag oarecare nesiguranță. E foarte important ca fiscul din România să fie consistent cu politicile fiscale”, a mai arătat Faur.