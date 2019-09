Cele 4 proiecte de legi ale lui Daniel Zamfir. Ce s-a schimbat față de vechile proiecte, ce le lipsește și cum stau lucrurile în țările europene

Recomandarea nr.1: In Romania complexitatea produselor financiare oferite clientelei din categoria consumatorilor este semnificativ mai scazuta raportat la piata financiara existenta in alte state membre

Recomandarea nr 2: Trebuie sa ne asumam nivelul precar al educatiei financiare a clientelei de produse financiare, ce se traduce prin nevoia acuta de informare si educare a consumatorilor

Recomandarea nr.3: Fara a diminua rolul protectiei consumatorilor, e foarte important ca fiecare autoritate de supraveghere sa isi exercite competentele cu responsabilitate

Recomandarea nr. 4: Ipoteza unui tandem de genul libertate decizionala cat mai mare cu responsabilitate minima asupra riscurilor genereaza destabilizarea sistemului

Interventia pe acest palier ar trebui sa tina cont inclusiv de acest aspect. In acest sens, apreciem drept absolut necesar ca. O masura cu caracter general, nejustificata de obiectivul final urmarit si care nu ia in seama impactul pe care il poate produce asupra pietei ar crea efecte adverse dificil de gestionat.Nu trebuie insa neglijata sarcina deloc usoara ce revine fiecarei entitati ce presteaza activitati cu caracter financiarDincolo de aspectele specifice vizate de legislatia protectiei consumatorului referitoare la necesitatea derularii, pe baze oneste, transparente si cu profesionalism, de catre creditori a relatiilor contractuale cu consumatorii,Ne asteptam, de asemenea, laatat in rezolvarea problemei educatiei financiare, cat si in realizarea de demersuri reale pentru recastigarea increderii consumatorilor prin promovarea principiilor de creditare corecta in cadrul codurilor de conduita adoptate de membrii acestor entitati si. Acest mesaj a fost transmis in repetate randuri de reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei cu ocazia participarii la evenimentele organizate de asociatiile profesionale care activeaza in domeniu.Pana vom ajunge, insa, la momentul la care vom vedea in mod real si efectiv roadele acestor demersuri, ar putea fi necesar, capentru a fi in masura sa participe in mod activ la propria protectie si sa-si minimizeze riscul de supraindatorare.Nu in ultimul rand, pentru a putea face fata provocarilor viitoare, consider ca este de o importanta vitalaprofesionisti.Acest lucru trebuie facut cu deschidere si cooperare cu alte autoritati care pot avea un interes in domeniul reglementat in asa fel incat niciuna din partile implicate sa nu fie afectata, iar piata in ansamblu sa nu fie distorsionata.Totodata, consideram ca, pe termen mediu si lung, in scopul evitarii supra-indatorarii persoanelor fizice si a persoanelor juridice, este necesar sa ne amintim ca libertatea inseamna responsabilitate, dupa cum afirma George Bernard Shaw.. Prin urmare, numai un reglaj adecvat al libertatii decizionale si responsabilitatii asupra riscurilor poate asigura stabilitate financiara si crestere economica sustenabila.