Eugen Teodorovici: Trecerea pieţei de capital la statutul de piaţa emergentă este o decizie istorică pentru România

Bursa de Valori Bucureşti a fost promovată de agenţia FTSE Russell la statutul de Piaţa Emergentă Secundară, de la cel de Piaţă de Frontieră, ceea ce înseamnă o recunoaştere a progresului făcut în ultimii ani de piaţa de capital din România, potrivit Agerpres."Anunţul FTSE Russell de astăzi este o decizie istorică pentru România, un nou pas către realizarea unui proiect de ţară pentru care am insistat în ultimii ani de zile şi care este legat şi de procesul de aderare la moneda Euro. Piaţa de capital românească intră într-un club mai select al burselor de profil, echivalentă categoriei Ťinvestment gradeť de care beneficiază ţara noastră în clasificarea agenţiilor de rating şi are acum şansa de a contribui şi mai mult la capitalizarea economiei reale româneşti. Decizia de astăzi este atât o bătălie câştigată după 5 ani de muncă intensă în sprijinul trecerii bursei româneşti la statutul de Ťpiaţă emergentăť, cât şi o realizare importantă pentru orice viitoare guvernare indiferent de culoarea politică", a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.Ministrul român consideră că această decizie reflectă cadrul macroeconomic favorabil al ţării noastre, încrederea de care se bucură economia românească în rândul investitorilor şi paşii extraordinari făcuţi de autorităţi pentru creşterea atractivităţii pieţei bursiere de la Bucureşti.Conform estimărilor, trecerea la statutul de piaţă emergentă se traduce şi prin accesul ţării noastre la fonduri de investiţii de 30 de ori mai mari decât cele alocate pieţelor de frontieră, atragerea de capital străin creând şi premisele creşterii acţiunilor companiilor cotate la bursa de la Bucureşti.Teodorovici precizează că în acelaşi timp, toate autorităţile implicate în acest proiect trebuie să continue reformele pentru dezvoltarea pieţei de capital româneşti, inclusiv prin crearea unei contrapărţi centrale româneşti, prin dezvoltarea pieţei de derivate şi prin creşterea capacităţii de finanţare a economiei reale."Ministerul Finanţelor va continua să ia toate măsurile în acest sens, consolidându-şi eforturile de asigurare a unui cadru macroeconomic favorabil, a încrederii investitorilor în economia românească şi de creştere a atractivităţii pieţei de capital din România, inclusiv prin sprijinirea procesului unor noi IPO-uri ale companiilor de stat. Sunt convins că decizia de astăzi este un semnal-cheie şi pentru investitorii americani care au acum o dovadă în plus a extraordinarelor oportunităţi pentru investiţii oferite de România", a precizat ministrul Eugen Teodorovici, aflat într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii.În acelaşi timp, ministrul Eugen Teodorovici a subliniat şi o serie de contribuţii ale MFP la dezvoltarea pieţei de capital şi diversificarea instrumentelor de finanţare puse la dispoziţia investitorilor, pentru a deveni o alternativă viabilă la finanţarea prin intermediul sectorului bancar.