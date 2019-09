Institutele economice din Germania şi-au revizuit semnificativ prognozele de creştere pentru 2019

Principalele institute de cercetare economică din Germania şi-au revizuit, semnificativ, estimările privind creşterea care va fi înregistrată de prima economie europeană în acest an, au declarat luni pentru Reuters două surse din apropierea acestor institute, citate de Agerpres. Estimările revizuite ale institutelor economice, care se vor regăsi şi în noile prognoze de creştere ale Guvernului de la Berlin, reflectă îngrijorările potrivit cărora o încetinire în Germania, provocată de o recesiune în sectorul manufacturier dependent de exporturi, ar putea afecta întreaga economie a zonei euro.Potrivit surselor citate de Reuters, cele cinci institute economice, Ifo (München), DIW (Berlin), IfW, IWH (Halle) şi RWI (Essen) estimează că în acest an Produsul Intern Brut al Germaniei va înregistra o creştere de 0,5%, urmat de un avans de 1,1% în 2020. Comparativ, în luna aprilie a acestui an aceleaşi institute mizau pe o creştere de 0,8% în 2019 şi un avans de 1,8% în 2020.Noile estimări ale institutelor ar urma să fie anunţate miercuri în mod oficial.Potrivit Eurostat, Germania a fost principalul partener comercial al României, în 2017, în condiţiile în care 20% din exporturile şi importurile de bunuri ale României au avut ca destinaţie sau au venit din prima economie europeană. La nivelul UE, Germania a fost principala destinaţie a bunurilor exportate de 17 state membre şi una din primele trei destinaţii pentru 22 de state membre.