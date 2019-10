UPDATE Dăianu către Teodorovici: Așa cum știți să jigniți, vă rog să vă abțineți! Domnule, vă rog să tăceți din gură acum! Ați jignit oameni/ Teodorovici: Uite cine vorbea de educație mai devreme. (...) Colegii de la BNR cred că știu frustrările care motivează această poziție

Un schimb de replici a avut loc miercuri între Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Încă dinainte de începerea discursului președintelui Consiliului Fiscal, Teodorivici a simțit nevoia să-l atace. Motivul schimbului de replici a fost faptul că Teodorovici l-a întrerupt pe Dăianu, care avea o prezentare negativa la adresa politicii fiscal - bugetare.





Precizăm că Teodorovici nu a vorbit în microfon, așa că nu s-a înțeles ce a spus. În general au fost replici foarte scurte.











Dăianu: Ați jignit oamenii în general. Domnule Teodorovici, vă rog să tăceți acum! Există un cod de conduită...!





Spre finalul prezentării, Daniel Dăianu a spus: Aplicarea legii pensiilor în forma dată și care este susținută de toată clasa politică reclamă o regândire a calendarului, după simulările noastre, și acastă regândire depinde de creșterea spațiului fiscal care înseamnă, printre altele, măsuri pe care le-am menționat.



I s-a dat cuvântul lui Teodorovici, pentru a răspunde la prezentarea lui Dăianu: Eu stau să mă gândesc dacă să dau o replică. Dacă începe domnul Dăianu iar să povestească ne apucă moțiunea, trece și moțiunea, totul. Nu șiu dacă vorbiți în nume personal sau în numele Consiliului Fiscal. Asta trebuie clarifict ca lumea să știe exact.



Eu am citit opinia (Consiliului Fiscal), să știți, cu mare atenție și să știți că iau în calcul toate punctele de vedere, că sunt de la Consiliul Fiscal, opiție, Comisie Europeană, Banca Mondială, univers, orice, că așa e normal să fie. Că am alt punct de vedere și asta e destuld e corect. Ați făcut o referire că noi ne închidem pe 3% pentru că nu facem investiții. Domnu Dăianu, dacă îmi dați o singură factură neachitată în 2018, 2019 până la final, să vedem, adică neachitată ca să pot să mă închid eu pe deficit, domnule, plec eu din funcție. Dacă nu este așa, plecați dvs. din funcția de la Consiliul Fiscal?







Știu foarte bine de ce aveți acest discurs. Colegii de la BNR cred că știu frustrările care motivează această poziție. Cu predecesorul dvs. coleg eu am avut o relație foarte OK. A avut dânsul punct de vedere la Consilul Fiscal, am respectat, am dovedit în fiecare an că a fost ca mine și nu ca cei de la Consilul Fiscal, o s-o facem în continuare să vă arătăm că așa stau lucrurile. Este foarte bine că sunteți mult mai temători. Este foarte bine că aveți o astfel de abordare și e foarte corect să fim pe poziții diferite pentru a avea ambele zone. Eu cred OUG 114, prevederea legată de sectorul construcțiil ora fost o măsură foarte bună care a stimulat sectorul în România și cifrele o arată foarte clar ca și creștere în această zonă.







E adevărat că a creat și multe nemulțumiri pe zona de contracte unde s-au modificat ca și valoare. Sunt și alte prevederi foarte bune în OUG 114, au fost și prevederi care s-au modificat pentru că poate asta a fost strategia pe care am avut-o, cel puțin în zona de active financiare. Cred că acel mencaism de impozitae a activelor bacnare cred că este unul foarte flexibil la nivel european. Dacă îmi dați un exemplu mai bun decât ăsta, putem să plecăm ori unul, ori altul. Partea de Pilonul II de pensii. Eu vă aduc scrisorile de mulțumire din partea asociațiilor. PPP-uri cu garanții de stat. Domnu Dăianu, PPP e PPP. E transferul riscului î brașele investitorului. În această țară, de prin 2004, dacă îmi aduc aminte, am fost cei care au adus și cadrul legislativ și...



Dăianu întrerupe: Dați-mi exemplu de PPP.



Teodorovici încearcă să continue, dar este întrerupt de Dăianu.



Teodorovici: Ia uite cine vorbea de educație mai devreme. Vedeți cum își dă fiecare în petec? Cât de repede intrăm și avem frustrări de genul acesta? Dumneavoastră profesorul și eu elevul. Măcar să fie așa, numai că mă tot uit la profesor să-mi spună ceva care să fie luat în calcul și nu prea găsesc și vine pauza.





Dacă dvs. ați fi ministru de finanțe astăzi, să-mi dați 3 măsuri. Să-mi dați 3 măsuri dacă astăzi ați fi numit ministru de finanțe. Că povești, suntem o țară plină de povești, dar când e să facem treabă, ne murdărim pe cioropei sau pe pantofiori.







Daniel Dăianu nu a mai răspuns.



V-am văzut că ați devenit foarte vocal după ce ați venit la Consiliul Fiscal.Sincer am avut reticențe să vin la acest eveniment, la insistența organizatorilor și de la un gând că o țară nu poate să stea în loc și nu stă în loc de runde de alegeri. Am avut rezerve pentru că propaganda este inevitabilă. Așteptările voastre sunt legate de cifre foarte concrete. Eu zic că nu vorbesc de pe munte, de undeva sus în legătură cu realitatea. Vă spun și consider că nu este firesc ca afirmația făcută de domnul Eugen Teodorovici: precedenții miniștri de finanțe au fost contabili, iar domnia sa…Dăianu a fost imediat întrerupt de Teodorovici, care la rândul lui a fost întrerupt de profesorul Dăianu.Asta este opinia dvs. Vă rog să nu vă adresați....Faceți ce vreți, dar această manieră de a vorbi, nu vă onorează. Vă rog să mă lăsați să vorbesc, fără intervenții. Puteți să aveți replică după aceea.Dăianu: PPP-urile (Parteneriatele Public Private- n.red), atât de mult comentate, reclamă tot garanții de stat.! Nu există investitor privat care să nu ceară garanții, într-o formă sau alta.Teodorovici îl întrerupe, dar întrucât nu avea microfonul pornit, nu s-a înțeles ce voia să spună:Mă lăsați să vorbesc?...dacă nu știți reglementarea de bază…Vă rog frumos!... garanții de statGaranții publice, am zis.Teodorovici nu se înțelege, nu vorbește în microfon.Domnul Teodorovici, vă rog frumos să respectați oamenii. Puteți să aveți replică după aceeaTeodorovici continuă, nu se înțelege..Bine, bine, bine, puteți să aveți replică după aceea. (Teodorovici continuă dar nu se înțelege). Ai, de mine și de mine.Teodorovici iar îl întrerupe.: Sectorul privat…Teodorovici îl întrerupe iar.Vă rog frumos să vă abțineți. Așa cum știți să jigniți, așa trebuie să vă abțineți!Cine v-a jignit, domnule?